Kan ik een vriend corrigeren die bot doet tegen zijn vriendin?

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van begin dertig. Sinds mijn middelbare school zit ik in een leuke, hechte vriendengroep (m/v). Een van de vrienden heeft sinds enkele jaren een vriendin die we ook steeds beter hebben leren kennen, doordat ze meegaat naar festivals en met vakanties. De bewuste vriend is over het algemeen een aardig en innemend persoon, maar tegenwoordig doet hij ronduit bot tegen zijn vriendin. Hij snauwt haar af en leeft zijn irritaties op haar uit. Het lijkt steeds erger te worden. Zij kan zich redelijk staande houden, maar wij zien ook dat ze er last van heeft. We vinden het moeilijk ons te bemoeien met hun relatie, maar we hebben medelijden met haar en krijgen zelf ook last van zijn gedrag, dat sfeerverpestend werkt bij leuke gelegenheden. Moeten we iets doen of het laten passeren?

Corrigeren of niet?

Beste Corrigeren of niet,

U hebt de keus uit twee reacties: ofwel u spreekt uw vriend aan op zijn onhebbelijke gedrag, ofwel u spreekt met zijn vriendin en moedigt haar aan om zich niet neer te leggen bij het gedrag van haar vriend. Allebei kan trouwens ook. Het is in ieder geval heel vervelend dat uw vriend zijn vriendin zo bot behandelt. En nog wel in het openbaar. Kunt u nagaan wat hij zich permitteert, als er geen getuigen zijn!

Waarschijnlijk zal deze relatie niet lang meer standhouden. Het is een heel slecht teken als een partner zich publiekelijk minachtend uitlaat over de geliefde. Niet alleen onprettig voor het doelwit zelf, maar ook voor de omgeving die het ziet gebeuren. Het lijkt in ieder geval raadzaam dat u als vrienden duidelijk stelling neemt tegen wat u zich onder uw ogen ziet afspelen.