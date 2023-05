Kan het, doordringen tot hét machtscentrum van Brussel? Christoph Schmidt gaat de uitdaging aan

Zo graag zou Christoph Schmidt, jarenlang onze man in Brussel, eens bij de Europese Raad zitten. Die machtige club van regeringsleiders beslist altijd achter gesloten deuren. Schmidt trekt de stoute schoenen aan.

Op een woensdagmiddag in november 2021 zit ik opeens bij Charles Michel op de bank. Hoewel, opeens: ik moet eerst een half uurtje wachten op de gang. Vanwege toenemende spanningen rond Oekraïne is de voorzitter van de Europese Raad – zoals Michels functie officieel heet – aan het bellen met Vladimir Poetin, de president van Rusland. “Onbegrijpelijk dat die voorrang krijgt boven mij”, grap ik tegen Barend Leyts, de woordvoerder van de voormalige Belgische premier.

Even later, als Michel Poetin heeft opgehangen, neem ik plaats op de cognackleurige leren designbank in zijn werkkamer. Ik zit hier vanwege een speciaal verzoek dat ik al na de zomer bij het team van Michel had neergelegd, zo voorzichtig en subtiel mogelijk. Ik zou zo graag eens een Europese top van dichterbij willen meemaken, speciaal voor het boek dat ik in die periode aan het schrijven ben over de Europese democratie.

Christoph Schmidt (1966) studeerde economie in Amsterdam en journalistiek in Rotterdam. Hij werkte voor onder meer Associated Press en Radio Nederland Wereldomroep voordat hij in 2007 bij Trouw begon als eindredacteur. Van 2013 tot 2021 was hij EU-correspondent in Brussel. Schmidt werkt nu op de politieke redactie in Den Haag.

Intieme bijeenkomsten

Niet dat ik de naïeve hoop heb dat ik de vergaderzaal binnenkom waar alle premiers, presidenten en bondskanseliers bij elkaar zitten. Strikt genomen mag niemand daarbij zijn, zelfs geen medewerkers of hoge ambtenaren. Die Europese toppen zijn bedoeld als vertrouwelijke, bijna intieme bijeenkomsten. Regeringsleiders krijgen de kans elkaar recht in de ogen te kijken en de waarheid te zeggen over de crisis die op dat moment de meeste aandacht vraagt.

Pottenkijkers en stoorzenders zijn niet gewenst. Soms, als een onderwerp extra gevoelig ligt, vraagt de voorzitter zelfs aan alle regeringsleiders om hun mobiele telefoons in te leveren of uit te zetten.

Maar er gebeurt van alles om die zaal heen, waar ook geen journalisten bij mogen zijn. Alle landen hebben hun eigen delegatiekamer. Daar lopen die hoge ambtenaren in en uit. Er zijn tussendoor kleinere overleggen tussen plukjes of duo’s regeringsleiders, buiten de grote vergadering om. Mijn verzoek aan Michel, de voorzitter van dat hele spul, is om daar een beetje te mogen rondkijken, in alle discretie. Wat ik daar zie en hoor, ga ik heus niet in de krant zetten. Het is voor de sfeer en voor dit boek.

Als EU-critici beginnen over democratische tekorten in de EU, dan wijzen ze al snel op de achterkamertjes van zo’n Europese Raad. Dat is Brussel op z’n geheimzinnigst. Er zijn niet eens notulen van die vergaderingen.

Een enorme suikerlaag

Mijn doel is om in het kader van mijn boekproject die oester een beetje open te wrikken, al is het maar een millimeter. Ik omzwachtel mijn verzoek aan Charles Michel met een enorme suikerlaag, onder meer met de toezegging dat ik de tekst voor publicatie zal laten zien. In goed overleg kunnen we dan nog dingen weglaten en veranderen.

Stiekem hoop ik dat Michel en zijn medewerkers inzien dat hun medewerking zou kunnen bijdragen aan een beter imago van de Europese Raad. Want die is voor het doorsnee publiek niet best. Gesloten oester, achterkamertjes, koehandel. Zonder parlementair toezicht. Ondemocratisch.

De Europese Raad waaraan Michel leiding geeft, is misschien wel het vreemdste beest in de Brusselse dierentuin. Daar komen een paar keer per jaar de regeringsleiders van de EU bijeen. Nergens anders in Europa is zoveel macht samengebald in één instituut.

Fietsende EU-leiders

Tot aan het najaar van 2003 zijn de toppen steeds in het land dat het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap bekleedt. Tijdens zo’n evenement probeert dat land zichzelf in de etalage te zetten. De organisatoren van de Europese Raad van juni 1997 in Amsterdam krijgen het lumineuze idee om de EU-leiders een klein stukje op typisch Amsterdamse stadsfietsen te laten rijden.

Het idee slaat aan. Foto’s van de fietsende regeringsleiders gaan de wereld over. De fitte Britse premier Tony Blair vindt het leuk en komt als eerste over de brug. Maar de Duitse bondskanselier Helmut Kohl, die een iets steviger postuur heeft, is op die foto’s niet terug te vinden. Hij weigert aan dit Amsterdamse toneelstukje mee te doen. ‘Ik ben toch geen aap’, schijnt hij te hebben gezegd.

Het gemiddelde aantal EU-toppen in een normaal jaar ligt op vier à zes. Sinds het uitbreken van de mondiale financiële crisis in 2007 neemt de vergaderdrang toe. In 2020 wordt een record gevestigd dat voorlopig lastig te overtreffen lijkt: liefst dertien EU-toppen. Het is het eerste jaar van de coronapandemie. Acht van die dertien vergaderingen zijn dan ook niet fysiek in Brussel, maar via videoverbindingen. Die zouden we eigenlijk niet hoeven mee te tellen, als volwaardige Europese Raad.

Anton Dingeman-strips van Pieter Geenen uit het boek van Christoph Schmidt.

Stroperige besluitvorming

Charles Michel is de derde vaste voorzitter van de Europese Raad, na zijn landgenoot Herman Van Rompuy en de Pool Donald Tusk. De allergrootste verandering die de Europese Raad door de jaren heen doormaakt, zit ‘m in de omvang. Van de intieme Club van Zes in het prille begin, groeit de EU gestaag tot een unie van 28 landen. Daardoor veranderen de rookkamertjes van vroeger in grote vergaderzalen. Het vertrek, op 1 februari 2020, van één van die 28 – het Verenigd Koninkrijk – heeft daaraan weinig veranderd. De besluitvorming is een stuk stroperiger dan in het begin.

Sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. De gesloten deuren bijvoorbeeld. De Europese Raad gedijt op vertrouwelijkheid. Op zichzelf is dat niet zo vreemd. In Nederland (en elders) is de ministerraad ook achter gesloten deuren. Dat is geen typisch EU-fenomeen.

Wat dat wel is, is de massale belangstelling van de pers, uit tientallen landen. Geen enkel ander EU-evenement weet zoveel journalisten op de been te brengen als een Europese Raad. Hier komen immers de sleutelfiguren samen die we allemaal kennen: de premier van Nederland, de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk, de taoiseach van Ierland.

Constante schijnwerpers

Een laatste karaktereigenschap van de Europese Raad is dat die functioneert op basis van consensus, ofwel unanimiteit. Het idee daarachter is dat de EU en haar leiders eensgezindheid moeten uitstralen, anders blijft na elke top het beeld hangen van verdeeldheid en conflict. De pers zal de schijnwerpers constant richten op de landen die zich niet kunnen vinden in eventuele meerderheidsbesluiten.

Daarom gaan die toppen vaak tot diep in de nacht door, of duren ze vier dagen en vier nachten (zoals in de zomer van 2020). Er wordt net zo lang doorgepraat tot ook de laatste tegenstribbelaars zich in een compromis kunnen vinden.

Zo ben ik met een omweg terug op de cognackleurige designbank van Charles Michel, op die woensdagmiddag in november. Ik ben dan al gestopt als voltijds EU-correspondent en druk bezig met mijn boek over democratie en transparantie in Europa. Is dat geen ideaal moment voor die blik achter de schermen die ik hier, met alle charmes die ik heb meegenomen, voor elkaar probeer te krijgen?

De docu doet een aardig boekje open

Ik ben niet de eerste die het probeert. Sterker, mijn poging is geïnspireerd door een tweedelige Franse tv-documentaire uit 2021. De oorspronkelijke titel is Bruxelles, ton univers impitoyable (Brussel, jouw meedogenloze universum). De Nederlandse publieke omroep heeft de documentaire van de Frans-Monegaskische journalist en documentairemaker Yann-Anthony Noghès niet aangekocht. Dat is jammer, want vooral het tweede deel doet een aardig boekje open over de hoofdrol van premier Rutte tijdens die eerder genoemde marathontop over de EU-begroting in juli 2020.

Helemaal dichtbij het vuur komt de camera nooit, en het team-Michel heeft ongetwijfeld een zegje gehad over wat wel en wat niet uitgezonden mag worden. Maar de kijker ziet en leert een hoop over hoe de Europese Raad werkt.

De documentaire is een reconstructie van twee Europese toppen: die van december 2019, over het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn, en de begrotingstop van juli 2020. Die laatste top staat op de rand van een dramatische mislukking, onder meer omdat Nederland zich blijft verzetten tegen het enorme corona-herstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij gaat het vooral om het aandeel aan subsidies in dat fonds.

Drie dikke dagen gaan in rook op

In de documentaire vertelt Michel dat hij nog een ultiem één-op-één-gesprek heeft met de Nederlandse premier. Noem je maximale subsidiebedrag, vraagt Michel hem. Rutte noemt een bedrag. “Voor mij was dat te laag”, zegt Michel. Het gesprek is voorbij en Michel geeft de protocollaire diensten opdracht om de dienstauto’s voor de regeringsleiders in gereedheid te brengen, zodat ze naar huis kunnen gaan. Einde top. Een dikke drie onderhandelingsdagen gaan in rook op.

Maar dan gebeurt het. Rutte keert terug. Hij is alsnog bereid te praten over een subsidiedeel van 390 miljard, het bedrag dat op dat moment het compromis lijkt te worden. Dat wordt het ook.

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar Michel laat in de documentaire doorschemeren dat zijn briljant staaltje blufpoker Rutte op de knieën heeft gedwongen. Het lijkt alsof hij Rutte slim in een positie heeft gemanoeuvreerd waarin de vrekkige Nederlander in heel Europa als enige de schuld in de schoenen geschoven zou krijgen voor de mislukking van de top, midden in de coronacrisis.

Het doet een beetje denken aan de ‘spin’ die Michels voorganger Donald Tusk in juli 2015 geeft aan zijn inspanningen om Griekenland in de eurozone te houden. Ook die top stond op het punt te mislukken. Totdat Tusk (zo wil het heroïsche verhaal) midden in de nacht tegen de Griekse premier Tsipras en de Duitse bondskanselier Merkel zei: ik sluit jullie op in dit zijkamertje en jullie mogen er pas uit als er een akkoord ligt.

Of het waar is, die heldenrollen van Tusk en Michel? We weten het niet. De enige kritiek die je op deze bijzondere Franse documentaire kunt hebben, is dat het soms een beetje een Michel-show is. Het nieuwskanaal Politico Europe weet in april 2021 te melden dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie haar medewerking heeft geweigerd, juist vanwege het bezwaar dat de film vooral een positief beeld van de Belgische raadsvoorzitter zou moeten schetsen.

Een klein stukje film

De cameraploeg van Noghès is er wél in geslaagd om achter die gesloten deuren een klein stukje te filmen van een Europese Raad. De leiders zijn gaan zitten en wanen zich onbespied.

Michel opent de vergadering met gelukwensen aan de regeringsleiders die onlangs verkiezingen in hun land hebben gewonnen en in hun functie zijn herkozen: premier António Costa (Portugal), premier Pedro Sánchez (Spanje), president Klaus Iohannis (Roemenië) en premier Mateusz Morawiecki (Polen).

“Ik wil graag António, Pedro, Klaus en Mateusz feliciteren”, zegt Michel. Dan steekt Viktor Orbán (Hongarije) resoluut zijn arm omhoog. “Excuseer, Charles. Als je de Roemeense president feliciteert, zou je ook de Poolse premier moeten feliciteren”, zegt de Hongaar. Morawiecki begint schaapachtig te lachen. Zou hij ook hebben gehoord dat Michel hem wel degelijk heeft genoemd?

“Hij zei Mateusz!”, roept premier Xavier Bettel uit Luxemburg dan ook. “Viktor wil het graag dubbel”, voegt hij er spottend aan toe. Een afgang voor Orbán.

Michel is even van zijn stuk gebracht. Dan zegt hij: “Ik herhaal: António, Pedro, Klaus en Mateusz.” Bettel verzorgt de uitsmijter. “En Viktor voor de komende twintig jaar!” Besmuikt gelach. Orbán is premier sinds 2010 en gaandeweg zijn premierschap steeds autoritairder geworden.

Met deze schets moeten we het doen, want nu moet ook Noghès’ camera het theater achteruitlopend verlaten.

Anton Dingeman-strips van Pieter Geenen uit het boek van Christoph Schmidt.

Dan de hamvraag

Het gaat eigenlijk nergens over, dat Orbán-incident. Maar dankzij deze scène krijgen we een nooit eerder vertoonde indruk van hoe het eraan toegaat in zo’n Europese Raad. Zo’n blik is ons niet vergund bij zoiets als de wekelijkse ministerraad in Den Haag.

Dan de hamvraag. Hoe democratisch is de Europese Raad? Van de transparantie ervan hebben we nu wel een beeld. Die is matig. De onderhandelingen blijven aan het zicht onttrokken. Er zijn geen schriftelijke gespreksverslagen, geen notulen.

Dat laatste is ongebruikelijk. Bijna overal op de wereld zijn vergaderingen van regeringen – in Nederland de ministerraad op vrijdag – ook achter gesloten deuren. Maar na verloop van tijd, soms 25 jaar, worden op z’n minst de notulen ervan openbaar.

De Europese Commissie, door sommige EU-critici beschouwd als het summum van geheimzinnigheid, publiceert al enige tijd de notulen van de wekelijkse vergaderingen van de Eurocommissarissen. Niet na 25 jaar, maar na een paar weken al.

Gekoesterde geheimzinnigheid

De Europese Raad blijft haar geheimzinnigheid koesteren. Mede gezien het gewicht van de beslissingen die daar worden genomen, wordt dit instituut beschouwd als het minst democratische lichaam in de hele EU.

Er zijn ook tegengestelde geluiden. Alle 27 regeringsleiders zijn met een democratisch mandaat naar Brussel gestuurd. In sommige landen, waaronder Nederland en Duitsland, is er vooraf een debat in het parlement met de premier of bondskanselier over die aanstaande EU-top en wat de nationale inzet zou moeten zijn.

Na afloop kunnen al die parlementen die regeringsleiders de laan uit sturen als zij in Brussel iets hebben gedaan zonder dat daar een parlementair draagvlak voor is. Al die regeringsleiders zullen na afloop van zo’n top in Den Haag, Berlijn, Lissabon, enzovoorts moeten uitleggen wat daar is gebeurd. Allemaal moeten ze (democratische) verantwoording afleggen.

Anton Dingeman-strips van Pieter Geenen uit het boek van Christoph Schmidt.

Op de bank bij Charles Michel

Intussen is mijn ‘sollicitatiegesprek’ op de zitbank van Charles Michel voorbij. Ik verlaat het Europa-gebouw zonder precies te weten waar ik aan toe ben. Mijn hoop is gevestigd op de Europese Raad van december 2021. De thema’s van die bijeenkomst zijn Covid-19, veiligheid en defensie.

De spanningen rond Oekraïne lopen op, al kan niemand op dat moment nog bevroeden dat Rusland twee maanden daarna daadwerkelijk tot de aanval overgaat. Voor dat defensie-gedeelte geldt code rood als het om vertrouwelijkheid gaat. Daar zal ik uiteraard niet welkom zijn.

Ik heb wel goede hoop dat ik in een zijkamertje mag meeluisteren als het over Covid-19 gaat. Dat is een minder gevoelig onderwerp waarover geen ingewikkelde besluiten genomen hoeven te worden.

Ik hoor een tijdje niks. Op zeker moment trek ik aan de bel bij hoofdwoordvoerder Barend Leyts. Hij antwoordt meteen. ‘De voorzitter van de Europese Raad heeft tijd genomen om met jou zijn ideeën te delen over hoe de ontmoetingen met zijn collega’s verlopen’, mailt hij. ‘Maar een preferentiële toegang kunnen we jou niet toestaan. Dat hoort niet als je het vertrouwen tussen leiders intact wil houden.’

Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar ik begrijp het. Charles Michel moet een omgeving creëren in dat Europa-gebouw waarin 27 regeringsleiders en hun tientallen medewerkers, die uit alle hoeken van Europa en vanuit zeer uiteenlopende culturen zijn ingereisd, zich op hun gemak voelen. Een rondfladderende journalist past niet in die omgeving. Michel kan zich als hoofdverantwoordelijke geen rare fratsen veroorloven. Jammer voor mij.

Zo eindigt dit hoofdstuk in een anticlimax. Toch was het een leerzame poging. Dit mislukte avontuur zegt het nodige over de Europese Raad. Die is bijzonder. Nergens in de wereld vind je iets dat erop lijkt.

Dit is een bewerkte en ingekorte versie van een hoofdstuk uit Dé EU bestaat niet - Hoe democratisch is de Europese politiek? (De Arbeiderspers, €26,50) geschreven door Christoph Schmidt en geïllustreerd met Anton Dingeman-strips van Pieter Geenen.

