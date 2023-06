Jutterspad, theaterspektakel en muziek op het water

HOREN

PODCAST: STRIJDEN GA IK - ANTON DE KOM

KRO-NCRV voor NPORadio1

Toepasselijk om deze podcastserie te luisteren rond Ketikoti, de viering van het einde aan de slavernij. Schrijver en verzetsheld Anton de Kom schreef Wij slaven van Suriname (1934) op elk los velletje dat hij vond. Hij is de eerste Surinamer in de geschiedeniscanon van Nederland, maar wie kent zijn verhaal echt? Historici Tim Streefkerk en Paul de Jong zochten het uit. NPORadio1 en Spotify.

DOEN

JUTTERSPAD WIJK AAN ZEE

Rondje muziek

2 juli

Lekker na een duik in zee: een rondje ‘muzikaal jutten’ bij twintig gastvrije Wijk aan Zee’ers thuis. Bij het ene adres een akoestisch solo-optreden, bij het andere een band die de (duin)pan uit swingt. Het Jutterspad is een van de hoogtepunten van het jaar hier, met gratis optredens van elk een halfuur. De middag eindigt met een jamsessie in café De Zon. Jutterspad.com.

ZIEN

(EX-)CHANGE - PROTO

Art & Design Festival

o.a. Museum de Fundatie, Zwolle

t/m 24 september

Tijdens Proto laten studenten van de creatieve opleidingen Artez (hbo) en Cibap (mbo) hun werk zien - maar niet alleen zij. Voor het eerst tonen ook twee beroemde artists in residence hun werk: fotograaf Dana Lixenberg en ontwerper Richard Hutten. Lixenberg exposeert portretten van mensen in relatie tot doodgewone meubelstukken. Hutten toont juist extravagant vormgegeven stoelen en objecten. Museumdefundatie.nl

Het pauperparadijs Beeld Reyer Boxem

ZIEN

HET PAUPERPARADIJS

Binnenplaats Gevangenismuseum Veenhuizen

t/m 26 augustus

Deze zomer na zes jaar terug in Veenhuizen: het theaterspektakel over de Drentse ‘heropvoeding’ van tienduizenden weeskinderen en paupers . In 2016 en 2017 totaal uitverkocht. De voorstelling speelt exact op de plek waar het verhaal zich in de 19e eeuw afspeelde: op de binnenplaats van het vroegere Tweede Gesticht. Een productie van Tom de Ket (De Verleiders, Mammoet), met live muziek van Lavalu en de Pauperparadijsband. Hetpauperparadijs.nl

HOREN

MUZIEK OP DE BINNENDIEZE

Breda

15, 22 en 29 juli, 19 en 26 augustus, 2 september

Op het water klinkt muziek helder. Deze zomer organiseert Stichting Havenconcert weer zes zomeravondconcerten tijdens een romantische vaartocht op stadsriviertje de Binnendieze. De route voert onder en langs gerestaureerde vestingwerken; in de luwte daarvan leggen de ­bootjes aan en geniet u van klinkende blaas- en strijk­instrumenten, zang en accordeon. Muziekopdebinnendieze.nl

DOEN

DE GESCHIEDENIS VAN d’ARTAGNAN

Maastricht Museum en de stad

350 jaar geleden kwam de ‘vierde musketier’ d’Artagnan om bij het beleg van Maastricht, door de Franse troepen van de Zonnekoning, ­Lodewijk XIV (in 1673). Ontdek op historische plekken meer over het leven van de beroemde luitenant-kapitein. Van zijn standbeeld in het Aldenhofpark vlakbij zijn sterfplek tot zijn vermoedelijke graf in Wolder, van ‘Bière d’Artagnan’ in Château Neercanne tot de tentoonstelling Maastricht 1673 – De Zonnekoning verovert de stad. Bezoekmaastricht.nl