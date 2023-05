Jorinde Vroeijenstijn woont met haar beide dochters op twintig vierkante meter

Archeoloog Jorinde Vroeijenstijn (34) werkt als adviseur bij De Hollandsche Molen. Sinds haar scheiding moet ze veel uitgaven alleen opvangen.

Trok onlangs de beurs voor

“Twee nieuwe autobanden en een airco voor mijn auto. Kosten? Zo’n 800 euro. Na de apk werd duidelijk dat ik de remschijven, de lagers en de autobanden moest vervangen. Of ik moest in één keer 1500 euro ­aftikken, of ik kon het in twee keer laten doen en zo nog even sparen. Dat laatste heb ik gedaan. Mijn auto is 22 jaar oud, maar hij doet het nog prima. Sinds de scheiding is de auto onmisbaar. Mijn kinderen zitten nog op school in Leiden. Dat ligt vijftien kilometer van Katwijk, waar we nu wonen. Iedere dag breng ik ze met de auto naar school en haal ik ze weer op. Voor mij was het belangrijk dat ze op dezelfde school konden blijven, dus ik heb het ervoor over.”

Beknibbelt op

“Kleding, uitjes en vakantie. De scheiding heeft vanzelfsprekend invloed gehad op mijn uitgaven. Je deelt bepaalde lasten niet meer en alle bijkomende kosten zijn voor mij; een koptelefoon die mijn kind nodig heeft voor school, of als ze bijvoorbeeld geld op moet halen voor de sponsorloop. En dan heb ik het nog niet eens over de benzinekosten die ik nu extra maak door het op en neer rijden.”

Woont

“Sinds een jaar in een voormalig verzorgingshuis, ­tijdelijk. Het staat op de nominatie om gesloopt te worden. Een organisatie biedt er betaalbare studio’s aan voor mensen die net gescheiden zijn. Een huurwoning in de buurt van het huis waar we eerst woonden was met geen mogelijkheid te vinden. Mijn ex woont nog in ons oude huis, we waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd.

Ik heb een vast contract en ben als archeoloog wetenschappelijk opgeleid. Nooit had ik kunnen vermoeden dat het zo moeilijk zou worden om goede, betaalbare woonruimte te vinden. In totaal heb ik op tweeduizend woningen gereageerd, maar tien keer ben ik uitgenodigd om te komen kijken. Iedere keer werd ik uitgeloot.

Toen ik hoorde dat we in Katwijk terecht konden, heb ik het aanbod in eerste instantie afgewezen; een ruimte van twintig vierkante meter voor drie personen, dat leek me niks. Inmiddels ben ik vooral heel dankbaar dat we deze kans hebben gekregen. Ook al lever je natuurlijk op veel vlakken in. ’s Avonds bezoek ontvangen of zelfs televisie kijken zit er niet in, want dan maak ik mijn kinderen wakker. Ik ga nu maar iedere avond om negen uur naar bed.”

Zet geld opzij voor

“Ons toekomstige huis. Ik probeer vijfhonderd ­euro per maand opzij te zetten. Helaas is dat de afgelopen tijd nauwelijks gelukt. Er zijn te vaak onvoorziene kosten. Achteraf kun je zeggen dat ik meer zekerheden voor mezelf en mijn kinderen had moeten inbouwen. Ik had mij bijvoorbeeld veel eerder moeten inschrijven voor een sociale huurwoning, je moet daarmee niet wachten tot je relatie slecht is.”

Geniet van

“Musea. De Museumjaarkaart was de beste aanschaf voor mezelf en mijn kinderen. Het geeft ons zoveel plezier om al die verschillende musea te bezoeken. Vaak drinken we daar dan ook wat, dat kan gelukkig doordat je toch een museumkaartje hebt uitgespaard.”

Werkt over vijf jaar

“Nog steeds in de molenwereld. Die is heel divers; als adviseur gaat het over natuurhistorie, ruimtelijke ordening, beheer, restauratie en behoud. Molens zijn zo bepalend geweest voor de identiteit van ons land. Iedereen heeft wel een familielid die bij een molen werkte of woonde.”