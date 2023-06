Jenabel Ramirez vindt uitgaan en drank wel erg duur. ‘Je kunt ook gewoon een colaatje drinken’

Waaraan geef je je geld uit, of juist niet? Jenabel Ramirez (22) is student verpleegkunde. Sinds een jaar heeft ze haar eigen studio. Haar hele huisraad heeft ze zelf bij elkaar verdiend.

Trok onlangs de beurs voor

“Witte Nike-schoenen van 140 euro. Ik ben niet het type dat vaak schoenen koopt, ik doe dat ongeveer een keer per jaar.”

Beknibbelt op

“Boodschappen. Ik heb een heel overzicht van mijn uitgaven en inkomsten. Een keer in de maand werk ik het bij en kijk ik precies wat ik waar aan heb uitgegeven. Daarnaast betaal ik dan gelijk al mijn vaste lasten. Het budget dat ik kan uitgeven aan boodschappen ligt rond de 250 euro per maand. Ik koop in de supermarkt altijd de goedkope variant, nooit een duur merk.

“Vaak komen vrienden bij mij eten, omdat ik het leuk vind om voor ze te koken. Meestal kook ik Filippijns of Colombiaans. Helaas lopen mijn uitgaven aan boodschappen daardoor soms wel op tot 400 euro per maand.”

Spaart voor

“Het wijzigen van mijn achternaam. Dat kost 835 euro. Mijn officiële achternaam is de naam van mijn stiefopa die ik nooit heb gekend. Liever gebruik ik daarom de achternaam van mijn vader: Ramirez.

“Het afgelopen jaar heb ik daarnaast vooral gespaard voor meubels. Sinds een jaar woon ik op mezelf in een studentenflat. Daarvoor woonde ik ook al op kamers, maar deelde ik de ruimte met huisgenoten. Toen ik hier kwam wonen was de studio helemaal leeg, ik had alleen een matras.

Het eerste wat ik heb gekocht was een nieuw bed, daarna mijn bureau, een extra kast voor bij het keukenblok en mijn laatste aanschaf is een grotere kledingkast. Ik ben blij dat ik alles zelf heb kunnen kopen, zonder hulp van familie.”

Vindt het zonde van het geld

“Om uit te gaan. Soms check ik na het uitgaan mijn bankrekening. Dan zie ik dat ik wel 100 euro heb uitgegeven, alleen aan drankjes. Oké, ik heb een leuke avond gehad en een paar rondjes gegeven. Maar aan het einde van zo’n avond voel je je aangeschoten en ben je zoveel geld kwijt... Je kunt ook gewoon een colaatje drinken.

“Verder ben ik nog nooit naar een manicure geweest, daar geven mijn vriendinnen wel 50 of 60 euro per maand aan uit. Dat vind ik echt veel te veel geld.”

Zet geld opzij voor

“Onze vakantie naar Spanje. Tweehonderd euro per maand probeer ik hiervoor apart te zetten, maar dat is nog niet gelukt. Ik ga met mijn familie naar Alicante. Het is de eerste keer sinds 2013 dat we buiten Scandinavië op vakantie gaan. Mijn moeder woont al jaren in Noorwegen. Zij wilde opnieuw beginnen en is toen daar naartoe verhuisd.

“Ik ben in Nederland gebleven en heb lang bij mijn oma gewoond. Zij was best wel streng, er waren veel regels. Ik geniet daarom extra van de vrijheid die ik nu heb.”

Geniet van

“Aanbiedingen. Ik houd er heel erg van als iets in de aanbieding is. Bij de drogist heb je vaak van die één-plus-één-gratis aanbiedingen. Ik haal dan gelijk een hele voorraad.”

Werkt over vijf jaar

“Als verpleegkundige. Toen ik een klein meisje was, wist ik al dat ik in de zorg wilde werken. Het beroep past goed bij mij; ik ben zorgzaam en empathisch. Ik zit in het derde jaar van de opleiding. Standaard werk ik daarnaast twee tot vier avonden in de week in de horeca. Ik heb twee dagen les en ik loop drie dagen per week stage in de ouderenzorg. Vrije dagen heb ik niet, maar ik vind dat wel normaal als je nog student bent.”

De officiële achternaam van Jenabel is bekend bij de redactie

Jenabel Ramirez Woningtype en woonplaats: studentenwoning in Amsterdam

Huishouden: eenpersoons­huishouden

Beroep: student verpleegkunde, werkt daarnaast in de horeca

Gezinsinkomen: verdient 2000 euro netto (inclusief studiefinanciering)