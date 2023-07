In fonkelend proza neemt Colson Whitehead je mee naar het verloederde New York van de seventies

Voor het eerst wijdt Colson Whitehead een tweede boek aan een van zijn romanhelden. De innemende sjacheraar Ray Carney uit Harlem Shuffle mag zich in Misdaadmanifest opnieuw in de nesten werken.

Zoals David Bowie steeds van stijl wisselde, zo wil Colson Whitehead steeds een nieuw soort boek schrijven, zei hij in december bij het programma Wintergasten. Zijn oeuvre is bont en swingt, hij schreef onder meer een zombieroman, een memoir over poker en een coming of age-verhaal, waarna hij de donkere diepte in dook met De ondergrondse spoorweg, over een tot slaaf gemaakte vrouw die naar het vrije Noorden vlucht, en De jongens van Nickel, over het misbruik van voornamelijk zwarte jongens op een tuchtschool in Florida. Beide romans wonnen de Pulitzer Prize.

Whitehead richtte zich met Harlem Shuffle op het misdaadgenre, dat hem naar eigen zeggen meer ruimte voor humor bood. Hij goot zijn fascinatie voor films als Ocean’s Eleven in een wrang, geestig verhaal over een kluiskraak, met Ray Carney als de (anti)held die er tegen wil en dank bij betrokken raakt. Carney is een innemende sjacheraar met meubelzaak die op het rechte pad probeert te blijven maar toch in ongure zaakjes terechtkomt. Een heerlijk personage.

‘Carney is meester over zijn eigen lot’

‘Het voelde zo bevrijdend dat een personage als Ray Carney niet bepaald wordt door dramatische externe factoren, zoals slavernij bij Cora of het heropvoedingsinternaat bij Elwood. Carney is meester over zijn eigen lot’, zei Whitehead in een interview met Trouw. Voor het eerst schreef hij een vervolg op een roman: Misdaadmanifest.

Harlem Shuffle eindigde in 1964, met de Harlem riots, de rellen die uitbraken nadat een witte agent een ongewapende zwarte tiener doodde. In Misdaadmanifest zijn de jaren zeventig aangebroken. In nog geen tien jaar tijd is het aantal moorden verviervoudigd, het aantal verkrachtingen, overvallen en inbraken heeft een ongekende hoogte bereikt, om de haverklap gaat er een pand in vlammen op, de sirenes blijven maar loeien.

Colson Whitehead Beeld Getty Images

Carney bevindt zich aan het begin van het decennium in rustig vaarwater, tot hij een dommigheid begaat en wordt meegezogen in de ondergang van een corrupte agent. ‘Binnen de muren van Carney’s Furniture werden zaken gedaan, fatsoenlijke zaken, maar buiten op straat golden de wetten van Harlem: ordeloos, onvoorspelbaar, geniepiger dan je klaplopende oom.’

In fonkelend proza beschrijft Whitehead de verloedering van een stad en het verrotte systeem dat eraan ten grondslag ligt, het smerige geld dat over de rug van diegenen die het écht nodig hebben wordt verdiend met politieke zaken als stadsvernieuwing en armoedebestrijding. Misdaaddrama in de lijn van tv-series als The Wire en We Own This City, waarin de war on drugs in Baltimore centraal staat, het falen van de overheid, het politie­geweld, de corruptie en racisme.

Knetterende actie en dialogen

Whiteheads roman kent dezelfde vraagstukken, maar is minder indringend, het duistere realisme sluimert op de achtergrond. Op de voorgrond speelt zich de harde en vooral amusante strijd tussen allerhande crimineel volk af, de gestoorde geesten, kruimeldieven, messentrekkers en gangsters, de minachting die ze voor elkaar koesteren, door Whitehead in knetterende actie en dialogen verpakt.

‘Je hebt voor jezelf een hiërarchie van de misdaad, van wat moreel gezien acceptabel is en wat niet, een misdaadmanifest, en degenen die de laagste misdaden begaan zijn de kakkerlakken’, meent Carneys vriend Pepper, een ouwe schurk die in de loop van het verhaal nogal wat bloed vergiet.

Het einde van het boek is explosief. De weg naar een derde deel ligt open, maar met Whitehead weet je het – gelukkig – nooit.

Colson Whitehead

Misdaadmanifest

Atlas Contact; 400 blz. € 24,99