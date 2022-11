Ik krijg geen reactie op een serieus bericht in de familieapp, terwijl flauwekul meteen beloond wordt

Beste Beatrijs,

Iedere familie kent onderhand wel de familieapp. Handig om elkaar op de hoogte te houden van wel en wee. Geen lange, ongenode telefoongesprekken meer, maar snelle en informatieve berichtjes. Was het maar waar! Binnen mijn familie wordt de app misbruikt met veel flauwekul en ruis, terwijl op belangrijke, persoonlijke berichten vaak nauwelijks gereageerd wordt. Voor mij is dit een bron van ergernis.

Voorbeeld: onlangs heb ik het graf van onze ouders schoongemaakt en voorzien van een nieuw plantje. Een foto geplaatst. Eén karige reactie met een lachje en een duim. Nog geen uur later plaatst een broer een foto van de plek waar hij op dat moment is met de vraag ‘Waar ben ik?’ Een flauw spelletje dat wel vaker langskomt. Daar meteen drie reacties op. Dan baal ik enorm en denk: lekkere familie heb ik. Sommige familieleden reageren ook niet belangstellend op andere berichten, maar plaatsen meteen hun eigen leed erachter aan. Kunt u me helpen me niet te ergeren aan mijn familie? Hoe kan het anders?

Flauwe appjes

Beste Flauwe appjes,

Zich ergeren is een keus. U kunt best kiezen om u niet te ergeren. Zeker niet aan iets onbelangrijks als de familieapp. Groepsapps staan erom bekend dat mensen naast nuttige mededelingen er onzin op plaatsen, waar anderen geen behoefte aan hebben. Dat is op een familieapp niet anders dan op een vriendenapp of een app met collega’s.

U was teleurgesteld over het uitblijven van complimentjes van uw familieleden voor het bijhouden van het graf van uw ouders, maar dit soort dingen kunt u beter van u af laten glijden. Familie is zelden scheutig met lof. Bedenk dat het ook altijd dezelfde personen zijn die de app gebruiken voor nutteloze mededelingen of flauwe grapjes, en altijd dezelfde anderen die geen reactie geven en misschien niet eens lezen wat anderen mededelen.

Aan deze dynamiek valt niets te doen, u kunt het niet verhelpen, u kunt het niet afschaffen, dus uw ergernis is zonde van uw tijd. U hoeft niet te reageren, u kunt de piepjes voor de familieapp uitzetten (ook een manier om uw ergernis te dempen) en u hoeft ook niet mee te doen aan in uw ogen domme spelletjes. Maar als andere familieleden er wel plezier in hebben, doen zij daarmee geen kwaad.

Verlaat de familieapp niet, want die is nuttig voor mededelingen als ‘Het kerstdiner is dit jaar bij mij, jullie zijn welkom vanaf 17 uur’.