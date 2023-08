Humor om te schuimbekken: wat de foute grap zegt over de samenleving

Je mag tegenwoordig ook nergens meer grappen over maken, is een veelgehoorde verzuchting. Woke-gedoe en algehele vertrutting berooft het land van zijn gevoel voor humor. Ivo Nieuwenhuis schreef een boek over humorschandalen en komt tot een andere conclusie.

“Dikkie Dik is het beu! Hij loopt over straat en verveelt zich de téring zeg hé.” Met deze, met vet Surinaams accent uitgesproken woorden opent Diederik Ebbinge een van de beroemdste cabaretscènes uit de jaren negentig. Op z’n Sesamstraats leest hij daarin een verhaaltje voor aan zijn kompanen Remko Vrijdag en Rutger de Bekker, die als enthousiaste kinderen meeleven met de avonturen van deze Dikkie Dik.

De dikke kater ontpopt zich in het vervolg tot een autoradio’s stelende heroïnejunk, die een politieagent die hem dreigt te arresteren neerschiet alsof het niks is, om daarna thuis tevreden een spuit in zijn poot te zetten.

Cabaretminnend Nederland vindt het geweldig. De snelheid, de energie en het acteertalent van De Vliegende Panters, het trio achter de Dikkie Dik-sketch, maken midden jaren negentig diepe indruk. ‘Het meest overrompelende cabaretdebuut sinds de doorbraak van Hans Teeuwen’, stelt het Algemeen Dagblad over Sex, het programma waaruit de sketch afkomstig is.

Met de blik van 2023 dringt zich een heel andere vraag op: nam niemand hier destijds aanstoot aan? Drie witte middenklasse-jongens, vers van de Amsterdamse Kleinkunstacademie, die sans gêne het stereotype van de Surinaamse heroïneverslaafde gebruiken, ogenschijnlijk vooral om een makkelijke lach te scoren.

Politieke betekenis van humor Ivo Nieuwenhuis (1985, Nijverdal) is universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde op onderzoek naar achttiende-eeuwse satire en richt zich nu op de politieke betekenis van humor in het heden en recente verleden. Zijn boek Het was maar een grapje verscheen deze maand. Hij is ook cabaret- en kleinkunstrecensent bij Trouw.

Maar nee, buiten een bescheiden kanttekening van de recensent van de Volkskrant, die de sketch ‘behoorlijk slecht’ noemt, zonder overigens uit te leggen waarom, valt er geen onvertogen woord over deze kolderieke ­Sesamstraat-parodie.

Openlijke frictie

Hoe anders is dat vandaag de dag. Wanneer Johan Derk­sen in 2020 in de populaire talkshow Veronica In­side de zwarte rapper Akwasi grappend vergelijkt met Zwarte Piet, is in een mum van tijd een mediastorm geboren. Zangeres Anouk noemt de grap om te kotsen. Fitnessgoeroe Arie Boomsma roept adverteerders op het programma te boycotten.

Verschillende grote bedrijven, waaronder Gillette en Albert Heijn, geven gehoor aan deze oproep. Om de gemoederen wat tot bedaren te brengen, moet Derksen zich een week later in zijn eigen clubhuis verantwoorden voor zijn grap tegenover presentator Wilfred Genee en enkele BN’ers van kleur.

Voor veel opiniemakers is klip en klaar wat hier aan de hand is: we zijn met z’n allen flink wat benepener en politiek correcter geworden.

De sketch over Dikkie Dik ‘zou nu totaal niet meer kunnen’, stelde ex-Vliegende Panter Remko Vrijdag enkele jaren geleden in een radio-interview. Jiskefet-coryfee Michiel Romeyn sprak in een interview veelzeggend van de ‘vertrutting’ van de Nederlandse samenleving.

De afgelopen jaren dook ik dieper in het fenomeen van de controversiële grap. Dat iets dat zo nadrukkelijk bedoeld is om vreugde en plezier te brengen, namelijk humor, mensen ook enorm kwaad kan maken, intrigeerde me. Vanuit die fascinatie stortte ik me op controverses als die rond Johan Derksens Akwasi-grap. Hoe ontstonden ze? En wat zeggen ze over de tijdgeest?

Humorschandalen duiden erop dat een samenleving aan het veranderen is

Mijn voornaamste conclusie: het veelvuldig voorkomen van humorschandalen, zoals ik rellen rondom grappen in navolging van andere onderzoekers noem, heeft weinig te maken met vertrutting. Humorschandalen duiden erop dat een samenleving aan het veranderen is. Nieuwe normen en waarden komen op en dagen de heersende consensus uit. Er ontstaat openlijke ­verdeeldheid. Een deel van de maatschappij omarmt de waardenvernieuwing, een ander deel verzet zich er juist fel tegen. Het publieke debat komt zo op scherp te staan.

In grappen liggen per definitie bepaalde normen en waarden besloten, over hoe je omgaat met het gezag bijvoorbeeld, of juist met kwetsbare groepen. Ze vormen bij uitstek het terrein waarop de strijd om culturele verandering wordt uitgevochten.

In de jaren zestig zijn het allereerst de nieuwe normen van vrijzinnigheid en egalitarisme waarvoor gestreden wordt. Nederland is nog een verzuilde standenmaatschappij, waarin autoriteiten met respect worden bejegend en religieuze en ideologische stromingen elkaar het liefst met rust laten en zich terugtrekken in hun eigen bubbel. Een bonte coalitie van kunstenaars, studenten en journalisten stelt die status quo op de proef.

Het idee dat een beetje openlijke frictie niet erg is, en dat iedereen, van premier tot arbeider en van protestant tot liberaal, aangesproken mag worden op zijn gedrag, doet zijn intrede.

Zelfs ‘lieve Mies’ krijgt haatmail

Tot de meest luidruchtige vertolkers van dit idee behoren de makers van het satirische televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog ’s een keer (Vara, 1963-1966). In 1964 komt het met een berucht geworden sketch waarin de latere schouwburgdirecteur Peter Lohr een tv-­dominee speelt die de kijker op zalvende toon deelgenoot maakt van de nieuwe religie van ‘het Beeld’: “Elke avond verzamelen zich de gelovigen rond het tabernakel en ontsteken het Heilige Beeld. Op zon- en feestdagen blijven zij bijna de gehele dag in devoot stilzwijgen bijeen.”

Ironische beelden van tv-antennes op daken die het kruis verbeelden, ondersteunen Lohrs verhaal, tot grote hilariteit van het studiopubliek.

De consternatie is groot. Hoewel in de eerste plaats bedoeld als een satire op de opkomende beeldbuisverslaving, vatten veel Nederlanders de sketch op als een frontale aanval op de christelijke religie, waarin gespot wordt met bijbelteksten en ‘in wezen de diepste gevoelens van miljoenen mensen’, zoals het Algemeen Dagblad daags na de uitzending schrijft in een hoofdredactioneel commentaar.

De programmamakers ontvangen karrenvrachten haatmail. Vaste medewerker Mies Bouwman krijgt zelfs persoonlijke bedreigingen. Veel kijkers kunnen het moeilijk verkroppen dat ‘lieve Mies’ haar naam verbonden heeft aan een dergelijk provocerend programma. De nationale heldenstatus die ze niet lang daarvoor verwierf door het presenteren van de marathonuitzending Open het Dorp, bedoeld om geld in te zamelen voor een woongemeenschap voor gehandicapten in Arnhem, is ze in één klap kwijt.

Bouwman beëindigt haar medewerking aan Zo is het toevallig ook nog ’s een keer naar aanleiding van de bedreigingen, al kwam ze in de beeldreligie-sketch niet voor.

Gebrek aan schandalen

Op de lange termijn trekken de critici wel aan het kortste eind. Het programma wordt algauw maatgevend voor een stijl van humor bedrijven die we nog altijd kennen van programma’s als De Avondshow met Arjen Lubach en Even tot hier. Het is de combinatie van een stevige mening over politiek en samenleving met een bewust oneerbiedige houding richting alles dat staat voor status en gezag. Want in het egalitaire Nederland wordt niemand geacht zich meer te voelen dan een ander. Dit idee vormt vanaf de vroege jaren zeventig de nieuwe norm.

Dat een nieuwe consensus zijn intrede doet, is af te zien aan de scherpe daling in het aantal humorschandalen dat zich voordoet. Waar de controverses vooral in de tweede helft van de jaren zestig welig tieren, wordt het na 1975 opvallend stil. Terwijl zich in de wereld daarna genoeg grote ontwikkelingen voordoen – de opkomst van de computer, de val van de Muur, internet – is de situatie op het terrein van de humor eerder wat gezapig. Aan de egalitaire norm verandert weinig.

Niet dat er helemaal geen reuring is. Wanneer Paul de Leeuw in 1992 in zijn Schreeuw van de Leeuw een jongetje afbekt omdat hij vals zingt, staat de telefoon bij de Vara roodgloeiend. Alles was in scène gezet, en het jongetje, Keesje, zat in het complot, maar dat hadden veel kijkers niet door. De Leeuw moet zich van de Vara verantwoorden in het Jeugdjournaal. Dat doet hij met frisse tegenzin.

Opmerkelijker is wat er in deze jaren allemaal níét tot controverse leidt. Kantoorklerk Edgar (Kees Prins) die in Jiskefets Debiteuren Crediteuren Sinterklaas oraal moet bevredigen, Hans Teeuwen die op het podium in geuren en kleuren beschrijft hoe hij de koningin van achteren neemt, Theo Maassen die een kruisbeeld likt: aan provocerende humor geen gebrek, maar echt schandalig wil het allemaal niet worden.

Ook het spelen met etnische stereotypen geldt op dat moment nog als onschuldig, blijkens de vrijwel unanieme lof voor de Dikkie Dik-sketch.

In de slipstream van de #MeToo-beweging

Achteraf gezien vormt de periode rond 2017 een keerpunt. In de slipstream van de #MeToo-beweging wordt de norm dat niets of niemand zich mag onttrekken aan de scherpe pijlen van de satiricus voor het eerst serieus in twijfel getrokken. Want is er geen essentieel verschil tussen het spotten met autoriteitsfiguren als de premier of de koning, en het lachen om kwetsbare groepen als vrouwen, homo’s of mensen van kleur?

De gedachte dat de egalitaire norm bestaande ongelijkheden ook kan bevestigen of stimuleren doet zijn intrede. Hiermee zijn we aanbeland in de huidige tijd, en bij de felle confrontaties tussen de verdedigers van de vrijheid van humor en de critici van het soort (speels) provocerende grappen dat decennialang als onomstreden gold.

De ooit zelf controversiële Paul de Leeuw geeft Youp van ’t Hek begin 2018 een openbaar standje wanneer die in zijn NRC-column heeft betoogd dat een woord als ‘pisnicht’ moet kunnen. ‘Dat is geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams’, aldus Van ’t Hek. De Leeuw ervaart het als kwetsend, zegt hij. BN’ers en journalisten bemoeien zich met de zaak, die uitgroeit tot de ‘pisnicht­affaire’.

Onheilstijdingen over vertrutting

Net als in de jaren zestig markeert de recente hausse aan humorschandalen dat de tijden veranderen. De consensus dat komieken per definitie antiautoritair zijn, en daarom in een egalitaire, open samenleving de maximale ruimte moeten krijgen, wordt aan het wankelen gebracht.

De toenemende maatschappelijke zichtbaarheid van onder meer de lhbti+-gemeenschap en de antiracisme­beweging leidt tot een nieuwe kijk op provocerende humor. Volgens deze kijk, vaak smalend afgedaan als ­‘woke-gedoe’, verdedigen figuren als Youp van ’t Hek en Johan Derksen met hun grappen een status quo waarin vrouwen, homo’s en mensen van kleur hun plek moeten kennen, en witte heteromannen degenen zijn die bepalen hoe de wereld werkt, inclusief wat grappig is en wat niet. Hoe dit debat zich de komende jaren zal ontwikkelen, is een vraag die moeilijk valt te voorspellen. Het verleden biedt wel hoop, of op z’n minst enige relativering.

Wanneer de ophef een kookpunt bereikt, is het verleidelijk om te denken dat er iets heel ergs aan de hand is, en dat het nooit meer goedkomt. De boze kijkers van Zo is het toevallig ook nog ’s een keer meenden dat de beschaving op het spel stond. Nu komen juist de verdedigers van provocerende humor met onheilstijdingen over cancel culture en vertrutting.

Destijds werd de soep niet zo heet gegeten, en dat zal allicht ook nu niet zo zijn. Wat we hoe dan ook moeten opgeven, is het idee dat de normen rond humor niet ter discussie mógen staan. Als het bestuderen van humorschandalen uit de afgelopen zeventig jaar me iets geleerd heeft, is het wel dat het geloof in een universele norm van goede humor een illusie is.

Grappen drukken een visie op de werkelijkheid uit. Ze verraden een mening, over het christendom, de koning, vrouwen of de Nederlandse televisiekijker. Juist daarom kunnen mensen er aanstoot aan nemen. Daar moeten we niet al te zeer van schrikken. Net als de samenleving zelf kan humor wel tegen een stootje.

Ivo Nieuwenhuis

Het was maar een grapje. Nederland in tien humorschandalen

Atlas Contact; 304 blz. € 22,99

