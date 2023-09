Hoe ver kom je met de trein in acht uur?

Waar kom je met de trein vanuit Utrecht, Amsterdam of Groningen binnen vier, zes of acht uur? De interactieve kaart op Chronotrains.com maakt het complexe en gefragmenteerde Europese treinnetwerk een stuk overzichtelijker.

Je klikt op Amsterdam en een geelrode vlek verspreidt zich over Europa. De treinreis naar Zürich duurt bijna acht uur, naar Liverpool een kleine zeven uur. Vanaf Maastricht kun je binnen acht uur in Newcastle zijn. Van Groningen naar Basel ben je 7 uur en 52 minuten onderweg.

De interactieve kaart van Chronotrains.com biedt een bron van inspiratie voor Europese treinreizigers. Met je muis beweeg je over de kaart en de vlek vervormt in grootte en kleur. Rood zijn de plekken die in twee tot drie uur te bereizen zijn. De uithoeken in lichtgeel zijn verder weg, maar wel haalbaar in een dagje treinen.

Zo leer je dat je beter naar het zuidelijker gelegen Marseille kunt dan naar Genève, gezien de reistijd. Een klik verder ben je op het internationale Trainline.com, waar je precieze tijden vindt en een ticket koopt.

De Franse maker Benjamin (@benjamintd op X) maakt hiermee een duurzamer alternatief voor Google Flights, waar je met de explore-functie wereldwijde vluchten en tickets vindt. Wilde je met de trein, dan was je vooralsnog eindeloos tussen landelijke treinwebsites aan het zoeken naar een haalbare reis. Die speurtocht is nu een stuk simpeler.

Honderd procent betrouwbaar is de kaart overigens nog niet. Zo lijken Bosnië, Montenegro en Albanië onbegaanbaar, maar er zijn simpelweg nog geen routedata beschikbaar. Zie het als een veelbelovende work-in-progress-site, waardevol om te blijven volgen.

Lees ook:

Welke sterren en planeten zijn zichtbaar aan de nachtelijke hemel?

De oneindige schoonheid van het heelal is heel goed online te volgen