Hoe moet dat ook alweer, leven?

Drie Nederlandse auteurs van zelfhulpboeken prijken al tijden hoog op de bestsellerlijsten. Wie zijn Michael Pilarczyk, Kelly Weekers en Dai Carter, en wat is hun boodschap?

Je mooiste leven, met een beetje hulp

oud radio-dj Michael Pilarczyk

Waar staat deze auteur voor?

‘Alles begint bij een gedachte’, aldus Michael Pilarczyk (1969). ‘Bedenk wie je echt bent, stel je voor hoe je leven idealiter zou zijn, en Leef je Mooiste Leven.’

De oud-Radio538-dj, -mediaproducent en nu levenscoach heeft al verschillende mooie doch opgebrande levens geleid, en richt zich nu bij anderen op persoonlijke balans én zakelijk succes. Onder zelfhulpcoaches best uniek; vanuit de armoede van zijn eigen Poolse jeugd logisch. Hij besloot al op zijn zevende om rijk te worden. ­Pilarczyk vertaalde de klassieker Think and grow rich (1937) van Napoleon Hill, en werkt diens ‘leefprincipes van succesvolle mensen’ uit in zijn bestseller Master your mindset (2016), deels ook in zijn bestseller Je bent zoals je denkt (2021) – en in zijn eigen leven.

Hoe brengt hij zijn boodschap?

‘Mister Mindset’ schrijft het al in zijn e-mailhandtekening: ‘600.000 bezoekers als inspiratiespreker, 7 miljoen podcast-plays, bestseller-schrijver met 460.000 verkochte exemplaren.’ Op Instagram (109.000 volgers) noemt hij zich ‘Europe’s Mindset & Mindfulness Coach’. En hij blijft zoeken naar nieuwe doelgroepen, met zijn Rust In Je Hoofd theatervoorstelling, en straks de Master your mindset-versie gericht op jongeren en hun schoolcarrière.

Geen platform blijft onbenut sinds hij het ‘levenscoachen’ begon met zijn debuutroman Dansen in de hemel (2014). De Mastermind Academy, Meditation Moments-app en eigen uitgeverij Invictus Publishing: alles in eigen hand.

Michael Pilarczyk

Wat steek je ervan op?

Richt je denkkracht op vormgeven wat je wilt, in plaats van te piekeren over je belemmeringen. Je hebt invloed op je leven, is het bevrijdende uitgangspunt. ‘Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wenst of wilt, maar waar je diep vanbinnen van overtuigd bent.’ Master your mindset laat je beginnen met ademhalingsoefeningen en meditaties voor ruimte in je hoofd, zodat je meer vanuit vertrouwen leeft. Dan volgt de twaalfstappenstrategie met bijvoorbeeld de stap hoe je je doel visualiseert of de juiste mensen om je heen verzamelt. Bedenk: ‘Geen sporter wint goud als hij zich niet eerst al ziet als kampioen.’

Waar krijg je jeuk van?

Als je die overtuiging niet kunt vinden, ligt het toch echt aan jezelf. Immers ‘een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op’, dist hij het cliché op, oorspronkelijk van Hill.

Zelf rijgt hij het succes gewoon driedubbel aan elkaar. In zijn boek schrijft hij veel over de masterclasses van zijn Mastermind Academy, die hij samen met zakenpartner en inmiddels vrouw Cindy Koeman oprichtte. In zijn podcast noemt hij steeds hun Meditation Moments-app. Bij hun gelukkige privéfoto’s op Instagram (man met zilvergrijs baardje, blonde jonge vrouw) post hij zijn hashtag #leefjemooisteleven. Als lezer/ bezoeker ben je wel erg opzichtig zijn object van marketingstrategie en bron van inkomsten.

Wat zeggen de fans?

Master your mindset heeft bij Bol.com 765 reviews waarvan 655 met vijf sterren (gemiddeld 4,8). Mensen ‘luisteren iedere vrije minuut naar de woorden van Michael’ in de podcasts, of hebben het boek ‘opgezogen’. ‘Het heeft angsten boven water gehaald, waar ik nu mee kan afrekenen’, schrijft Marijke. ‘Ik heb dertig jaar iedereen tevreden willen houden’, schrijft Nick, en daar stopt hij mee. Een ander vond ‘handvatten om oude gedachtepatronen en gedrag aan te pakken.’ Een enkeling noemt het achterhaald, saai en vol namen van beroemdheden. ‘Ik dit, ik dat, zo heb ik dit gedaan, mijn boot, mijn huis, geluk en rijkdom’, somt Wouter op. ‘Dit is meer een autobiografie vol zelfverheerlijking.’

Michael Pilarczyk

Master your ­mindset

Invictus Publishing;

320 blz. € 21,95

Elke dag barst van de keuzes

Trek je niks aan van wat een ander denkt, zegt ex-Miss Nederland Kelly Weekers. Je vriendin geeft je steeds een schuldgevoel? Zeg: daaag!

Kelly Weekers

Waar staat deze auteur voor?

‘Leer voelen dat je de kracht van keuze hebt’, zegt Kelly Weekers (1989). Je hebt zelfs opties in omgaan met verlies of kritiek. Elke dag barst van de keuzes, in kleding, voeding, tijdsbesteding, werk. Volg je dan jóuw ideeën of die van een ander?

Kelly Weekers was één jaar Miss Nederland Universe en schrijft dat het haar twaalf jaar kostte om van dat buitenkant­-etiket af te komen. Ze is nu ­psycholoog, bestiert Moonshot Coaching samen met oud-directeur van Nespresso Moniek van Rheenen, en schreef drie bestsellers: Happy life 365, Happy ­lifehacks 365 met praktische tips en De kracht van keuze. ‘We denken altijd dat geluk komt met alles waar we ‘ja’ op zeggen, maar eigenlijk komt het door op dingen ‘nee’ te zeggen.’

Hoe brengt ze haar boodschap?

Ze bracht haar drie bestsellers zelf op de markt via uitgeverij Moonshot Publishing die ze met zakenpartner Van Rheenen heeft (bij elkaar 225.000 exemplaren verkocht). In november volgt in Los Angeles de internationale boeklancering van The Power of Choice.

Met Moonshot Coaching gaf ze 15.000 mensen life coaching en begeleidde ze 750 ondernemers om zakelijk scherper te kiezen. Het loopt lekker. Ook met haar onlinecoaching, stappenplannen en Q&A’s; in elke tijdzone ter wereld te volgen voor haar mondiale doelgroep.

Ze is de vaste psycholoog-­expert bij RTL Boulevard. En als voormalig model weet ze voor haar 149.000 Insta-volgers ook fotogeniek over te komen, soms met muziekproducent en man John Ewbank of hun dochters in het gestileerde plaatje.

Niet echt ‘schijt aan wat anderen denken’, maar ze zegt ook niet dat het haar altijd lukt. Op LinkedIn met 83.000 ­volgers brengt ze meer haar kies-scherper-voor-je-niche-boodschap over.

Wat steek je ervan op?

Dat je je niet moet laten leiden door wat anderen vinden. In ­de liefde, vriendschap, moederschap of ambitie, Weekers laat je nadenken over wat je voldoening geeft of wat je nodig hebt. Uitgangspunt is niet je leven ‘creëren’ vanuit een nulpunt, maar scherper kiezen in de veelheid aan stemmen, impulsen en oordelen. Zij maakt dat lastige ‘blijf dicht bij jezelf’ concreet.

Geeft een vriendin je vooral een schuldgevoel: afscheid nemen mág. Heeft je schoonmoeder commentaar op je moederschap: haar kind is ook niet perfect geworden. Kies van wie je kritiek accepteert en wie je toegang geeft tot jouw tijd. ‘De enige personen die problemen hebben met dat jij je grenzen aangeeft, zijn degenen die ervan profiteren dat je ze niet hebt’.

Wat is de mindere kant?

Weekers serveert soms clichés als eigen inzichten. ‘Mijn motto is: pick your battles’ of ‘wees zelf de verandering die je wilt zien’ (van Mahatma Gandhi). Daarnaast is ze geregeld met zichzelf in gesprek (‘Kel, besef even!’), veelal in Engelse termen. En soms klinkt ze ietwat pedant: ‘We creëren ook voor een groot deel onze werkelijkheid. Dat blijkt al uit zoveel onderzoeken, maar dan heb ik nóg een compleet boek nodig om die passie van me uit te leggen.’

Wat zeggen de fans?

Die zijn lovend over haar nuchtere aanpak en praktische handvatten. In de 253 reviews bij Bol.com geven 227 mensen haar laatste boek vijf sterren (gemiddeld 4,7). Voor de een scheelde het ‘een wekelijkse psycholoog’, de ander ‘hielp het met prioriteiten stellen en grenzen bewaken’. Lezers vinden het herkenbaar en eerlijk. Soms te makkelijk en niks nieuws. Maar och, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder was lovend over haar eerste boek Happy Life 365: “Wat een heerlijke pageturner! Je voelt je per regel en bladzijde méér positief en méér optimistisch.”

Kelly Weekers

De Kracht van keuze

Moonshot Publishing

192 blz. € 21,99

Stel niets uit, nú komt het erop aan

Dai Carter was commando bij de landmacht. Hij ziet alle processen in lichaam en geest als een rijke, menselijke machine die hij beter kan laten draaien.

Dai Carter

Waar staat deze auteur voor?

‘Nu of nooit’, is de lijfspreuk van het Korps Commandotroepen, en die vat voor Dai Carter (1989) alles samen. Altijd inzetbaar zijn, niets uitstellen, nú komt het erop aan. In het ‘nu’ maak je ook stappen voor een betere toekomst en balans in je leven.

In zijn tien jaar als commando bij de Special Forces van de Koninklijke Landmacht ging hij acht keer naar conflictgebieden en voerde geheime missies uit. Zoiets doorsta je vooral op mentale kracht. Dus: als íemand heeft geleerd met pijn, stress en angst om te gaan en bronnen te vinden om zijn doel toch te bereiken, is hij het. Die lessen wil hij graag doorgeven.

Hoe brengt deze auteur zijn boodschap?

Nou, niet op de drill-manier uit films. Als instructeur bij tv-programma Kamp Van Koningsbrugge (Avrotros) is hij streng maar rustig. Helder over de lessen die te leren zijn in afmatting. Bij het programma maakte hij met collega Ray Klaassens onlinetrainingen op YouTube zodat ‘ook jij thuis kunt trainen als commando’s’: ruim 35.000 keer bekeken. Zijn bestseller Nu of nooit (44.000 verkochte exemplaren) schreef hij voor gewone mensen, om hun veerkracht te vergroten bij negatieve gedachten of dat zeurende opgeef-stemmetje. Begin 2023 komt het vervolg: Mentale kracht. Op Instagram (45.700 volgers) laat hij ondertussen zien hoe hij vaak aanschuift bij podcasts en populaire Q&A’s (vragenuurtjes).

Wat steek je ervan op?

Je kunt veel meer dan je denkt. Wat jou tegenhoudt, kwam hij in tienvoud tegen in zijn loodzware opleiding of missies. Hij vertelt hoe hij een mars met gebroken voet toch volhield (‘hij kent zijn waarom’). Hoe meditatie oplucht, en hoe je tot intrinsieke discipline komt en zo juist vrijheid vindt: ‘Het stelt mij in staat te doen wat ik diep vanbinnen wil en voel.’

Carter ziet alle processen in lichaam en geest als een rijke, menselijke machine die hij beter kan laten draaien. Stap voor stap bespreekt hij wat pijn of stress eigenlijk is en tot welke grens je ze voor groei kunt gebruiken. Anders kalmeert ‘tactische ademhaling’ je wel, en humor en vriendschap helpen ook. Voor het eerst snap je waarom kadetten hun bed moeten opmaken. ‘Als je de kleine taken niet goed doet, zul je nooit de grote taken goed doen’, zei een Amerikaanse admiraal.

Waar krijg je jeuk van?

Nauwelijks; zijn boek heeft de lekkere afwisseling van spannende actiescènes en toegepaste theorie van neurologie, fysiologie en psychologie, tot spiritualiteit aan toe. Carter citeert zijn vele bronnen zonder hun inzichten zelf te claimen.

Bij elk hoofdstuk geeft hij tips voor je persoonlijke missie, en daar doemt een nadeel op: de opdrachten zijn zo concreet dat je er eigenlijk niet voor mag duiken, van jezelf. Dat maakt dit boek een enorme opgave. Waar te beginnen? Bij een nieuwe ochtendroutine, opschrijven hoe je stress ervaart, of toch maar bij de Tummo-ademhaling die een futloos gevoel wegwerkt?

Wat zeggen de fans?

De 34 reviews op Bol.com geven het boek 31 keer vijf sterren (gemiddeld 4,9). ‘Wow, wat een leerweg maakte die gast door’, schrijft iemand. ‘Topboek. Geen stoere mannenverhaal, het gaat juist over kwetsbaarheid laten zien’, zegt een ander.

Een moeder van zonen die militair zijn, noemt het ‘een eerlijk boek, over hoe mentaal een einddoel te halen. Niet op zoek naar bevestiging of uit competitie, maar met intrinsieke motivatie’. Zij vindt bovendien ‘de zachtmoedigheid, oprechtheid en loyaliteit onder defensiemedewerkers een maatschappelijk voorbeeld’.

Maar ja, dit krijg je er ook van: ‘Ik ben 15. Toen ik jouw boek las, wist ik het zeker, ik wil ook bij defensie!’

Dai Carter

Nu of nooit

Prometheus;

256 blz. € 22,50

