Het drama van Mirjam is een bouwsteen voor mijn podcast. Maar ben ik, als journalist, ook verantwoordelijk voor haar?

Voor haar podcast over adoptie dook Trouw-journalist Petra Vissers diep in het leven van anderen. Zo deelde hoofdpersoon Mirjam een jaar lang haar verdriet, haar wanhoop en boosheid. Maar Mirjam is werk. Ze is geen vriendin. ‘Ik vroeg me vaak af: is onze relatie te intiem?’

Als ik mijn laptop openklap en mijn telefoon aanzet, stromen de gemiste telefoongesprekken, e-mails, en whatsappberichten binnen. ‘Bel me.’ ‘Wil je mij bellen?’ ‘Bel me svp nu!!!’ En, in mails die het secretariaat van de krant heeft doorgestuurd: ‘Willen jullie zorgen dat de journalist Petra Vissers mij zo snel mogelijk belt?’

Al die berichten zijn van Mirjam, de hoofdpersoon in de podcast die ik maak voor de krant. Ik bel haar en leg haar uit dat ik mijn telefoon vier dagen uit had gezet na mijn terugkomst uit Chili. Daar was ik voor haar. Of tenminste, ik was er voor de podcast. Voor mijn onderzoek. Voor mijn verhaal. Dat ook haar verhaal is.

“Dat had je niet moeten doen”, antwoordt Mirjam. Ik voel irritatie. En dan onmiddellijk schuldgevoel. Want inderdaad, ze heeft nieuws dat explosief is. En waar ze terecht helemaal hoteldebotel van is.

Als Mirjam hoteldebotel is, belt ze mij wel vaker. Bijna een jaar lang hebben we regelmatig contact. Wat begint als het contact tussen journalist en geïnterviewde evolueert tot een ander soort relatie. Ik weet alleen nog steeds niet precies wat voor relatie Mirjam en ik hebben. Ik heb me regelmatig afgevraagd of die te intiem is geworden. Te persoonlijk.

Een dagtrip maken in de nachtmerrie van een ander

Tegelijkertijd heb ik me ook afgevraagd of ik te hard was. Te veel journalist. Te veel – en ik gebruik nu de woorden van de Britse journaliste Basia Cummings – iemand die een dagtrip maakt in de nachtmerrie van een ander.

Er waren momenten dat ik worstelde met de heilige journalistieke wetten. Onafhankelijkheid. Objectiviteit. Want hoe pas je die toe, als je aan de haal gaat met het verhaal van iemands leven?

Ik hoorde voor het eerst van Mirjam Hunze toen ze mij eind 2021 een e-mail stuurde. Ze werd in 1972 geadopteerd uit Chili, groeide op in Lunteren en startte als puber een zoektocht naar haar biologische familie. Die duurde twintig jaar, toen vond ze die. Maar wat in eerste instantie een heerlijke familiereünie leek, eindigde in een drama. Een drama dat haar leven tot op de dag van vandaag beheerst.

En over dat drama gaat mijn podcast.

Fundamentele vragen

Het verhaal van een adoptie is een intiem verhaal. Het gaat over fundamentele vragen. Wie ben ik? Op wie lijk ik? Wie heeft mij op de wereld gezet? Het zijn vragen die sommige geadopteerde kinderen, inmiddels volwassen, zo beschadigd hebben dat het voor hen lastig was mij te vertrouwen. Dat kostte op zijn minst veel tijd. Want altijd is er die verlatingsangst.

Voor mij was het soms balanceren op een dun koord. Vier maanden hoefde ik me niet met de krant bezig te houden, een luxe. Maar in de maanden ervoor en erna moest ik wel werken aan andere verhalen dan het verhaal van de podcast.

Dus terwijl ik tussen de asielzoekers stond in Ter Apel, analyses tikte over de asielopvangcrisis of een debat volgde in de Tweede Kamer, was er altijd op de achtergrond dit onderzoek. De verantwoordelijkheid voor deze podcast. Voor Mirjam en voor alle andere Chileense kinderen die mij hun levensverhaal toevertrouwden.

Ik kon het moeilijk loslaten en dat kwam ook doordat Mirjam het moeilijk los kan laten. Ik heb af en toe zuchtend naar mijn telefoon gestaard terwijl de appjes en spraakberichten van haar bleven binnenstromen.

Ik droomde dat iemand míjn kind zomaar zou afpakken

Soms omdat ik geen tijd had, te druk met iets anders. Soms omdat het verdriet van dit verhaal me te veel werd. Omdat ik ging dromen dat iemand míjn kind zomaar van me zou afpakken. Waar ik me dan al snel stom over voelde. Want mijn verdriet is nep, dacht ik dan. Dat van Mirjam is echt.

De relatie tussen mij en Mirjam voelde intiem, op sommige momenten. Omdat ik niet alleen deelde in haar grootste verdriet, maar tijdens het onderzoek dat ik deed ook in haar grote vreugde. En ja, dan ben ik in eerste instantie journalist. Maar ik hoop toch ook een empathisch mens te zijn, die in haar bronnen meer kan zien dan bouwstenen voor een verhaal.

Maar ja, Mirjam was natuurlijk in eerste instantie, meer dan al het andere, mijn bron. Een bouwsteen voor een verhaal.

Meer dan een jaar heb ik contact gehad met haar. En omdat het onderzoek moest uitmonden in een podcast, nam ik gedurende die periode alle telefonische gesprekken die ik had op. Altijd, overal, draaide op de achtergrond een opname-appje mee. Ik wist immers niet welk gesprek later belangrijk, misschien zelfs essentieel zou blijken.

Bronnen zijn altijd bouwstenen, en Mirjams verhaal is niet het eerste en enige dat mij aangreep.

De afgelopen jaren schreef ik voor de krant vooral over vluchtelingen en asielzoekers. Ik zag hoe kinderen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel in het vuil speelden. Ik hoorde wanhopige afgewezen asielzoekers aan voor wie hun verhaal in de krant een laatste strohalm leek. Tijdens de evacuatie van Afghanen uit Kaboel, in de zomer van 2021, werd ik midden in de nacht gebeld en geappt door wanhopige vaders die met hun kinderen de stad probeerden te ontvluchten.

Verdrinken in andermans verdriet

Juist dan biedt mijn rol als journalist houvast. Ik ben geen asieladvocaat, geen medewerker van het evacuatieteam. Ik beoordeel asielverzoeken niet en ik ben er ook niet verantwoordelijk voor. Voor mij is dat de manier om niet te verdrinken in het verdriet van een ander.

Maar dat roept de vraag op: waar ben ik dan wel verantwoordelijk voor? En: voor wie ben ik dan wel verantwoordelijk? De kinderen in Ter Apel zag ik een middag. Met de Afghanen die uit Kaboel weg wilden had ik een aantal weken contact. Maar het contact met Mirjam en andere uit Chili geadopteerde kinderen duurde, al met al, meer dan een jaar. En in dat jaar wist ik soms niet meer voor wie of wat ik verantwoordelijk was. Enkel voor mijn verhaal?

Als je als journalist iemand vraagt om heel persoonlijke informatie, om kwetsbaarheid en openheid, mag je daar dan mee doen wat je wilt? Mag je blijven duwen waar het pijn doet, in de hoop dat iemand emotioneel wordt? Misschien wel gaat huilen? Of schreeuwen?

Dat mag, natuurlijk. Er zijn legio journalisten die blijven duwen, klieren, zuigen. Maar in dit onderzoek wilde ik dat niet doen.

En als iemand dan toch gaat huilen, of kwaad wordt, wat dan? Emoties worden al snel kitsch, of effectbejag. En dat zijn twee dingen die ik zeker niet wil. Dus wat doe ik met die emoties? Die vraag speelt niet alleen tijdens het onderzoek maar ook, vooral, tijdens het schrijven van de scripts van de afleveringen. Ga ik ieders emoties benoemen, of zelfs laten horen?

‘Kooi je verhaal in een traliewerk van feiten’

Terwijl ik de scripts schrijf voor de podcastafleveringen volg ik een cursus bij Frank Westerman, meester van de verhalende journalistiek. “Kooi je verhaal in een traliewerk van feiten”, zegt hij. Dus dat doe ik. Steeds keer ik terug naar de feiten. Die zijn, blijkt dan, vaak verbijsterend genoeg.

Op de Haagse redactie zou ik nooit bedenken dat een minister of Kamerlid nazorg nodig heeft na een interview. Tijdens dit project had ik dat gevoel vaak wel. Het voelde raar, gemeen soms, om iemand te vragen te ­praten over het ergste wat haar in haar leven is overkomen.

Nog steeds krijg ik een beetje buikpijn als ik denk aan een Chileense moeder die ik tijdens dit onderzoek sprak over het gemis van haar kinderen. In de dagen die volgden stuurde ze spraakberichten waaruit duidelijk bleek dat het niet goed met haar ging. Ik ben bang dat ik iets bij haar heb opgerakeld wat ze lang heeft weten weg te stoppen. En ik weet niet of ik daar goed aan heb gedaan.

Dezelfde vraag spookt door mijn hoofd als ik denk aan het contact tussen mij en Mirjam. Ik vraag me af of het afgelopen jaar haar goed heeft gedaan. Het uitzoeken van haar adoptiegeschiedenis beheerst haar leven, en er lijkt vaak weinig ruimte voor andere dingen.

Heb ik het trauma alleen maar groter gemaakt?

Maar, denk ik nu, daar ben ik medeverantwoordelijk voor. Dit verhaal was al groot in haar leven voor ik langskwam, maar door een podcast te maken heb ik haar min of meer gedwongen zich hier een jaar lang intensief mee bezig te houden. Misschien, dacht ik soms, heb ik het trauma dat verbonden is met haar adoptiegeschiedenis alleen maar groter gemaakt.

Ik vraag het haar, en Mirjam zegt dat dit hele podcastproject voor haar therapeutischer heeft gewerkt dan jaren therapie. Ze heeft zich gezien gevoeld, zegt ze, en is eindelijk af van het idee dat zíj gek is. Dat zij allerlei spoken zag die er niet zijn.

Ze zegt ook dat ze nooit vergat dat ik journalist ben. In het begin snapte ze soms niet waar ik mee bezig was, zegt ze, en kreeg ze moeilijk hoogte van mij. Maar, zegt ze ook, twee weken voor de eerste aflevering gelanceerd gaat worden: “Nu waardeer ik dat juist. Je bent altijd professioneel gebleven.”

Vensters op de wereld

Een journalist biedt een venster op de wereld, leerde ik tijdens mijn opleiding journalistiek. Een journalist streeft naar objectiviteit, staat in de Code voor de Journalistiek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Maar zo simpel is het niet, ondervond ik tijdens dit onderzoek. Er zijn zo veel vensters op de wereld. Ik had kunnen kiezen voor dat van de echtparen die wanhopig graag een kind wilden. Voor dat van geadopteerde kinderen die het niet interesseert wie hen op de wereld heeft gezet. Ik koos voor het venster van Mirjam.

Maar het afgelopen jaar tuurde ik niet alleen door haar venster, opschrijvend wat er gebeurde. Ik vormde Mirjams wereld ook, of in ieder geval een deel ervan. Ik was er onderdeel van.

Het streven naar objectiviteit, schrijft de code voor, betekent feiten controleren en uiteenlopende meningen weergeven. Dat heb ik gedaan. Mijn podcast is in de eerste plaats een journalistiek product. Feiten kloppen. Feiten zijn boven water gehaald. Tegels zijn gelicht.

Mirjams verhaal is mijn verhaal geworden

Maar deze podcast is óók een verhaal. Een verhaal gekooid in het traliewerk van de feiten weliswaar, maar ook een verhaal waarvan ik hoop dat mensen er ademloos naar luisteren. De acht afleveringen van de podcast opgebouwd, geboetseerd, uit het verhaal van Mirjam. Maar ík heb het opgeschreven. Ik vertel het. Mirjams verhaal is mijn verhaal geworden.

En ik ben niet alleen journalist, nog los van het feit dat journalisten uiteenlopende taakopvattingen hebben. Ik ben ook iemand die veel sympathie heeft voor Mirjam. Ik ben moeder van een zoon en in tegenstelling tot Mirjam weet ik dat ik mijn vaders ogen heb. Dezelfde lach als mijn zussen. Het doet er allemaal toe. Altijd. En zeker bij een verhaal als dit.

De relatie tussen mij en Mirjam is die van journalist en bron. En in die relatie nemen we allebei altijd onszelf mee. Het is Mirjam die dat voor mij bevestigt. Het is gek, zegt ze, dat we straks geen contact meer zullen hebben. Ik realiseer me dat zij misschien niet zo in verwarring raakte als ik. We liepen een tijdje met elkaar op, zegt ze. Dat was waardevol. Maar straks is het voorbij. En dan hebben we een prachtige podcast.

