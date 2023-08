Haar eenzame kindertijd maakte Elizabeth Day verslaafd aan vriendschap

Het gaat altijd over de liefde, constateerde Elizabeth Day, terwijl vriendschap de meest duurzame relatie in haar leven was. In haar nieuwe boek Friendaholic onderzoekt ze de ware vriendschap, en wat een ‘frenemy’ is.

Vier jaar was schrijver Elizabeth Day (43), hier vooral bekend van haar bestseller Het Feest, toen haar ouders van Engeland naar Ierland verhuisden, naar Derry, waar ze als kleuter op een nieuwe Ierse school belandde. Dat ging niet goed. De kleine Elizabeth had een vreemd accent, ze kon de Lords Prayer niet meezingen, haar vader had het verkeerde beroep, chirurg in plaats van militair.

“Mijn ouders lieten hun vrienden achter in Engeland”, vertelt Day aan de telefoon. “We woonden op het platteland, in the middle of nowhere. Ik groeide niet op met de gedachte dat vriendschap gemakkelijk of zelfs maar beschikbaar was.” Ook bínnen het gezin was steun niet zomaar voorhanden. “Veel mensen vinden veiligheid en steun in familie of gezin, maar mijn familie is veel geslotener dan ik. Ik heb een oudere zus, maar de band met haar zou ik geen vriendschap noemen.”

Day voelde zich een buitenstaander, meer nog op de Dickensiaanse kostschool in Belfast waar ze later als tiener heenging. Ze sliep nog met een knuffel, had raar haar, slechte tanden, speelde trompet. Het waren de jaren tachtig in Noord-Ierland, ze was de vijand in feite, schrijft ze in haar dit voorjaar verschenen Friendaholic.

Je nooit meer buitengesloten voelen

Die eenzame kindertijd riep (niet ongewoon) de schrijver in haar op, maar het maakte van haar ook een ‘friendaholic’, zo bekent ze in de inleiding van haar nieuwe boek. Nooit meer wil ze zich zo aangevallen en buitengesloten voelen en dus begint ze, nadat haar ouders haar in het derde jaar van de middelbare school alsnog naar een Engelse kostschool overplaatsen, manisch vrienden te verzamelen, hoe meer bondgenoten hoe beter. Safety in numbers, noemen de Engelsen dat.

Day houdt het vol in haar volwassen leven. “Ik ben niet goed in grenzen, vermijd conflicten, heb moeite met nee zeggen, en haat telefoneren”, zo somt ze haar zwakheden op. Grenzen stellen is moeilijk en dus wordt haar leven steeds voller. Een gezamenlijke lunch na een yogaklas en er volgen vele woensdagmiddagwijntjes. Een kopje koffie met de nieuwe buurvrouw leidt algauw tot volgende uitnodigingen en bij thuiskomst tot de vrees voor een nieuwe ontmoeting.

Als de pandemie toeslaat is er ineens ruimte voor bezinning. De schrijver realiseert zich dat het instemmen met iedereen die maar iets van haar wil, ervoor zorgt dat ze haar meest nabije vrienden verwaarloost. Ze besluit zich in haar verbintenissen te gaan verdiepen. Wat zoekt ze eigenlijk in al die vriendschappen? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis?

U noemt het een verslaving, een ander zou het een talent noemen?

“De manier waarop ik met mijn vriendschappen omging kwam voort uit een gebrek aan eigenwaarde, vandaar dat ik het een verslaving noem. Maar ik wilde dit boek vooral ook schrijven omdat vriendschap als studieobject nog zo’n onontgonnen gebied is. In onze westerse cultuur gaat alle aandacht naar de seksuele, romantische liefde.

“Zelfs in populaire vrienden-series zoals Friends of Cold Feet draait het verhaal om de liefdesrelaties binnen de vriendengroep. Vriendschap is zo’n breed begrip dat het betekenisloos blijft, terwijl in mijn leven vriendschap de meest duurzame vorm van liefde is. Ik wilde op zoek naar een taal over vriendschap. Overigens is dit boek niet alleen bedoeld voor verslaafden zoals ik, ook voor mensen die het moeilijk vinden om vrienden te maken.”

‘Ware vriendschap steunt op wederzijds respect, steun, genegenheid en vriendelijkheid’, schrijft Day in Friendaholic. Net als in haar eerdere non-fictieboek Durf te falen neemt ze haar eigen ervaringen als uitgangspunt.

Ze schrijft over alles wat er zoal gebeurt tussen vrienden, van de zandbak tot het sterfbed; over haar BFF (beste vriendin); over ‘ghosting’ (vrienden droppen en verder negeren zonder uitleg); over ‘frenemies’ (kritische vrienden die niet het beste met je voorhebben); over hoe ziekte vriendschapsrelaties kan veranderen; hoe je als (onvrijwillig) kinderloze bevriend kan blijven met vriendinnen met kinderen (als je dat wil); over de verwarrende contacten op sociale media waar mensen die elkaar niet kennen toch intieme relaties (denken te) onderhouden.

Daarnaast grasduint ze in de reeds bestaande literatuur over vriendschap; zowel filosofische teksten van de oude Grieken en Romeinen (die veel over vriendschap hebben geschreven) als recent sociologisch onderzoek. Het laatste levert de nodige (niet altijd even stevige) fun facts op, zoals dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen hun beste vriend ontmoeten 21 is, dat de Saudi’s het vaakst beste vrienden hebben, en Britten het minst, dat een op de vijf mannen in het Verenigd Koninkrijk zegt geen vrienden te hebben, dat mensen met te veel vrienden net zo eenzaam zijn als mensen zonder vrienden.

U citeert de inzichten van de antieke filosofen. Zijn die ideeën nog relevant?

“Zeker, ze inspireren om na te denken over het leven. De context is wel meestal die van mannen die ten oorlog trekken, een situatie die zorgt voor fysieke nabijheid, voor male bonding. Ik was erg gecharmeerd van de beroemde tekst van Cicero, die schrijft dat je eerst zelf een af en evenwichtig persoon moet zijn voordat je een vriendschap aan kan gaan.

“In datzelfde essay schrijft hij ook dat je je moet beheersen in je gevoelens tot je weet wat een vriend waard is, dat je een vriendschap zou moeten kunnen testen zoals je paarden test voordat je ze laat racen. Precies wat er in onze omgang met vrienden nog steeds ontbreekt: vriendschap moet vooral leuk blijven. Er zijn geen rituelen of vieringen zoals we die voor onze relaties met geliefden en kinderen wel hebben, geen contracten of echtscheidingsprocedures.”

U verwijst ook naar Aristoteles. Hij riep naar verluidt op zijn sterfbed uit dat echte vrienden niet bestaan.

“Oh, dat citaat ken ik niet. Ik vind het wel mooi wat hij schrijft over hoe een vriend de ziel completeert. Hij zag vriendschap als een middel tot wederkerige zelfverwerkelijking. Een vriend kan je helpen om te groeien, jezelf te verwerkelijken, jezelf te vervolmaken. Misschien doelt hij op die hoge standaard als hij zegt dat echte vrienden niet bestaan.”

In Friendaholic gaat het over de vriendschapsidealen van nu, de vriend(in) als inspiratiebron, rolmodel, steun. In gesprek met beste vriendin Emma (therapeut en met Day maker van de podcast Best Friend Therapy) concludeert Day dat ze liever over ‘ware’ vrienden dan over ‘goede’ vrienden spreekt. ‘Ware vriendschap impliceert loyaliteit, waarachtigheid, authenticiteit, acceptatie, zonder de moralistische eisen die de kwalificatie ‘goed’ met zich meebrengt.’ Om direct daarop te bekennen dat het haar zelf ook niet altijd lukt om teleurstellingen en irritaties uit te spreken, dat ze zich ook weleens zonder uitleg uit een vriendschap heeft teruggetrokken.

Gedrag een ware vriendin onwaardig, vindt Day. In het hoofdstuk ‘Ghosting’ schrijft ze over het einde van de relatie met een vriendin van wie Day aardig in de ban is, die van haar bevestiging en volgzaamheid afdwingt (tot het veranderen van Days garderobe aan toe) en die haar vervolgens van het ene op het andere moment laat vallen, zonder verklaring. De vrouw reageert niet meer op appjes, kijkt door haar heen als ze elkaar op straat ontmoeten. Via een gedeelde kennis hoort Day jaren later dat ze verstikkend werd gevonden, en daarom gedumpt werd.

Was het lastig om over die breuk te schrijven?

“Dat was het zeker, maar als ik over vriendschap wilde schrijven moest ik ook eerlijk zijn over mijn falende vriendschappen. Ik vond het trouwens ook nogal cathartisch omdat ik al schrijvend haar gedrag beter ging begrijpen. En nu het boek gepubliceerd is, krijg ik veel reacties van lezers juist op dit hoofdstuk, dat hen ook zoiets is overkomen, en dat het hen goed deed erover te lezen.

“Ik heb de bewuste vriendin onherkenbaar gemaakt en voor het schrijven geen contact met haar gezocht, het gaat om mijn kant van het verhaal. Neemt niet weg dat ik graag eens een boek zou lezen van een seriële ‘ghoster’, om beter te snappen wat hen bezielt.”

Ik zag de film Barbie gisteren, waarin een meisje uitroept dat niet alleen mannen maar ook vrouwen vrouwen haten. Is dat iets wat vrouwenvriendschappen parten speelt?

“Dat is wel veranderd. Het zal vrouwen parten hebben gespeeld in eerdere generaties. Ik ken zeker ook gevoelens van afgunst en jaloezie maar besef wel dat dat projectie is. In mijn boek citeer ik Gore Vidal, die schreef: ‘Altijd als een vriend succes heeft, sterft er iets in mij’. Die ambivalentie wordt door Elena Ferrante zo mooi onderzocht in haar Napolitaanse romans. De gevoelens van competitie en afgunst die Lenu en Lila koesteren, hoe ze zowel rivalen als vrienden zijn.”

In vergelijking met dit toch hoopvolle non-fictieboek over vriendschap zijn uw romans duister; die gaan over stalken, verraad.

“Ik gebruik mijn boeken, fictie en non-fictie, om te onderzoeken wat het betekent om mens te zijn, maar fictieve personages helpen me wel om naar een donkere plaats te gaan. In non-fictie moet je voorzichtiger zijn met wat je zegt. Zeker vrouwen. Mensen oordelen zo snel. Mannen worden nog wel los gezien van wat ze schrijven, maar vrouwen worden snel beschuldigd van navelstaarderij en borrelpraat.”

In het hoofdstuk over ‘ghosting’ schrijft u dat het belangrijk is je uit te spreken. Is het soms niet beter een vriendschap te laten verwateren?

“Dat hangt ervan af. Een onverklaarde abrupte breuk zoals ik meemaakte kan erg traumatisch zijn. Daarom is het belangrijk meer over vriendschap te praten zodat zulke dingen makkelijker worden. Je kan elkaar ook tijdelijk loslaten. In mijn boek vertel ik het verhaal van een vrouw die gebroken had met een vriendin en niet verwachtte ooit nog van haar te zullen horen. En toen kreeg ze tijdens de pandemie een brief van haar en herstelden ze het contact. Nu zijn ze weer bevriend.”

U citeert Nietzsche, die de term ‘sterrenvriendschap’ muntte.

“Ja, een geweldige passage, vond ik. Nietzsche schrijft dat slapende vriendschappen nog steeds een rol in ons leven kunnen spelen. In het begrip ‘sterrenvriendschap’ vangt hij zowel de schittering van een vriendschap als de verschillende koersen: sommige sterren schitteren en schieten dan meteen weg, andere twinkelen jarenlang in dezelfde hoek in de ruimte. Een vulkaan kan actief zijn, maar ook slapen, toch is die vulkaan daar. Soms groeien we weg van de vrienden op wie we ooit bouwden. Dat is het leven, dat moet zo zijn. “

Een verslaafde kan beter radicaal afkicken. Geldt dat ook voor u, gaat u nu nooit meer nieuwe vrienden maken?

“Zeker maak ik nog nieuwe vrienden. Ik heb alleen wel geleerd om niet met alle vrienden op dezelfde manier om te gaan. Vriendschap kent vele verschillende gedaantes. Maar mijn leven draait om het maken van verbinding, daar ben ik realistisch over.”

Elizabeth Day

Friendaholic. Confessions of a friendship addict

Fourth Estate; 416 blz. € 16,99

De Nederlandse vertaling verschijnt op 20 oktober bij Ambo Anthos

Lees ook:

Stel grenzen, zeur met mate en laat de door-dik-en-dun-illusie varen

Hoever moet een goede vriendschap eigenlijk gaan? Andrea Bosman zoekt een antwoord met behulp van de inzichten van moderne etiquette-koningin Beatrijs Ritsema, die dit voorjaar overleed.