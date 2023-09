Geknipt vóór het vaderschap: waarom journalist Niels Posthumus (42) zich laat steriliseren

Sterilisaties in Nederland

Hoeveel mannen laten zich steriliseren, en zit daar een op- of neerwaartse trend in? Een simpele vraag, zou je denken, maar nee: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat over de meest uiteenlopende onderwerpen gedetailleerde bevolkingsinformatie weet op te lepelen, moet ditmaal het antwoord schuldig blijven. Het aantal (dag)opnamen in het ziekenhuis wordt weliswaar bijgehouden, maar dat levert een veel te laag cijfer op: veel sterilisaties worden poliklinisch, in zelfstandige behandelcentra of zelfs door de huisarts uitgevoerd.

Het CBS verwijst naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die meer informatieve cijfers heeft over het aantal sterilisaties van mannen door chirurgen of urologen. In 2012 en de eerste jaren daarna waren dat er volgens de NZa-databank zo’n 17.000. Dat aantal zakte daarna wat ­terug, zeker vanaf ­coronajaar 2020, naar 12.000 à 13.000.

In deze cijfers zitten anders dan bij het CBS ook de sterilisaties in poliklinieken en zelfstandige behandelcentra, maar niet die door de huisartsen. Ook kan sprake zijn van onderrapportage doordat niet alle sterilisaties worden geregistreerd, aldus het CBS. Dit omdat de ingreep niet in de basisverzekering zit.