Ester Naomi Perquin moest lagen van haar moederschap aanboren waar ze nooit hoopte te komen

Na de dood van de vriendin van haar zoon, is Ester Naomi Perquin toe aan overzichtelijkheid. Een gesprek over moederschap, troost, almacht en onmacht.

Het ruikt naar frisgewassen lakens in het Rotterdamse appartement van Ester Naomi Perquin, voormalig Dichter des Vaderlands. Ze heeft vooruitgedacht. Vannacht vliegt ze met haar man en hun dochter van drie naar Madeira, voor twee weken. Wel zo fijn om na thuiskomst meteen in een schoon bed te slapen. Op het aanrecht staat een boodschappentas met twee courgettes, een potje crème fraîche en een pak yoghurt. “Als jij dat nou straks meeneemt, is de koelkast ook leeg.”

Schrijven is een kwestie van ideeën, taalgevoel, discipline, ja. Maar haar nieuwste dichtbundel Ongevraagd advies heeft Perquin vooral bevochten op de logistieke en mentale organisatie die het gezinsleven vraagt. Vaak lagen de gezochte woorden verborgen onder stapels was, ‘en is het niet de vuile was / is het een gymtas, blokkendoos, een tekening / (niet te achterhalen wat precies is afgebeeld)’.

Op 7 oktober presenteert Perquin samen met Piet Piryns de veertigste Nacht van de Poëzie in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.

Intens goed publiek

Perquin: “Het leuke van de Nacht is dat we hem elk jaar heruitvinden. Welke dichters kennen de mensen misschien niet, maar gaan het heel goed doen? Je hoeft ook echt niet allemaal podiumdieren te hebben. Het publiek voor de Nacht is echt intens goed publiek en het wordt steeds jonger. Twintigers zijn niet gewend om stilletjes op hun stoel naar een dichter te luisteren. Er is bijval, na tweeën worden er soms dingen geroepen. Je schrikt je dood. Het heilige ontzag voor de dichter is er dus niet voortdurend, goddank, maar het is wél een warm bad.”

Deze zomer gaan Perquin, man en dochter, voor het eerst met z’n drieën op vakantie. Haar twee zoons, van zestien en negen, zijn dit jaar op pad met hun andere vader – Perquins ex. “Dat betekent dat je iets minder gebonden bent aan vragen als: wie doet de ochtenddienst? Wie zorgt dat ze genoeg beweging krijgen? Ik koester de hoop dat ik bijvoorbeeld kan gaan lezen.”

Iedereen is toe aan overzichtelijkheid, het zijn verdrietige maanden geweest. Perquin moest lagen van haar moederschap aanboren waar ze nooit hoopte te komen. In januari kwam het vriendinnetje van haar oudste zoon om het leven. Ze schreef er een aangrijpende column over in De Groene Amsterdammer: ‘Zoveel heb ik hem de afgelopen zestien jaar leren dragen, denk ik. Breekbaar servies. Verjaardagstaarten. Scharen, emmers water, glazen limonade door de kamer. Maar lieve God. Niet dit.’

Het was een breekpunt, zegt ze. Perquin heeft ‘geen gemiddeld gezin’, zoals ze het voorzichtig omschrijft: het is samengesteld, tussen de kinderen zitten grote leeftijdsverschillen en er zijn zeer uiteenlopende karakters. Met de oudste zoon had ze net een verstandhouding gevonden. “We zijn gewoon totaal verschillende mensen.”

Waarin schuilt jullie grootste tegenstelling?

“Ik heb een sterke wil en altijd een gevoel van haast gehad, ook door de vroege dood van mijn vader. Het leven is kort, dus ik moet alles er ten volle uithalen. Mijn oudste zoon is heel grappig en intelligent, maar die gedrevenheid kent hij totaal niet. Ergens heeft hij naar de wereld gekeken en besloten: het nut van dit alles is voor mij niet duidelijk, dus doe ik gewoon niet mee.

“Natuurlijk heb ik wel druk gezet, strijd gevoerd. Uit angst. Uit onbegrip. Ik heb het geprobeerd met straffen, belonen, smeken, huilen, het hele pakket. Want daar ga je als ouder doorheen. Je snapt gewoon niet dat je kind niet in beweging komt, niet naar school wil, weinig interesses heeft. Inmiddels weet ik dat het geen onwil is, het is eerder een onderdeel dat ontbreekt. Dat blijft lastig uit te leggen.”

Hoe bereikten jullie samen dat hernieuwde evenwicht?

“We zijn gaandeweg op een punt gekomen dat ik tegen hem heb gezegd: je kunt mij niet meer teleurstellen. Ik sta naast jou en daar blijf ik ook. Het enige wat ik van je vraag is dat je eerlijk bent. Dat heeft veel ruimte gegeven, ook voor hem. Hij ziet zelf ook wel dat het spaak loopt. Alles in het leven is gebaseerd op iets willen. Hij zei eens: mensen van jouw leeftijd moeten er een cursus voor volgen, maar ik leef gewoon vanzelf in het nu. Daar moest ik erg om lachen, maar dat is ook echt wat het is.

“Hij leeft in het nu. En ik heb dus geen draak van een puber in huis. Hij zal altijd helpen als het gevraagd wordt. Hij heeft ook een ontzettend fijne vriendengroep waar hij voor door het vuur gaat. En hij had een hele leuke vriendin, Luka. Zijn eerste liefde. De eerste keer dat ik ze samen zag werd direct duidelijk dat het een bondje was: twee tegen de wereld.”

Bracht de band tussen hen hem meer in beweging?

“Zij sloot zich bij hem aan en hij sloot zich bij haar aan. Volkomen. Het waren allebei kinderen om wie je je zorgen maakt, gevoelige geesten die op hun eigen manier eenzaam zijn. Maar ook kinderen in wie nog zoveel zit. Je ziet dat de wereld openligt wanneer dat tot bloei komt. Zij was ongelooflijk artistiek, heel getalenteerd. We dachten: dat komt op een dag wel.”

En toen kreeg Perquin op een doordeweekse dag in januari dat telefoontje. Luka leefde niet meer. Perquin reed met haar ex-man naar school om het hun zoon te vertellen.

Wat ging er onderweg in jou om, hoe bereid je je voor op zo’n gesprek?

“Ik word heel rustig in zo’n situatie. Ik denk goed na over welke woorden ik kies. Maar het eerste wat ik dacht was: het is niet mijn kind, die van mij heb ik nog. Ik ga zorgen dat hij er niet achteraan gaat. Zijn reactie, heel kalm eigenlijk, was ook moeilijk, omdat ik dacht: wat gebeurt er nu in jou waar wij niet bij kunnen? En wat gebeurt er nu in jou waar jij zelf niet bij kunt?

“We zijn direct naar haar ouders gereden. Dan zit je aan tafel bij twee mensen die hun kind kwijt zijn, wat niet voor te stellen is. Ook niet als je het ziet. Je voelt het verdriet, het is overweldigend. Maar je blijft denken: die van mij heb ik nog. Ik heb dat later pas aan de moeder van Luka verteld. Ik vond het zelf heel erg, maar zij begreep het volkomen.”

Hoe heeft je zoon zich die eerste week staande gehouden?

“Luka’s ouders hebben het geweldig gedaan. Onze jongen was daar kind aan huis en ze hebben direct gezegd: we moeten veel regelen, wat kun jij doen? Hij heeft zich met taken door de eerste periode heen geslagen. Het uitzoeken van de kist. Het ontwerpen van de kaart. Het feit dat er kaasbroodjes op de begrafenis moesten zijn. Daar is hij allemaal bij betrokken geweest.”

In die periode zag je hem dus nauwelijks, hoe was dat voor jou?

“Je kunt geen kant op met je overweldigende verlangen hem te troosten. En hij is zestien, je kunt hem niet op schoot trekken. Een gekke gedachte die ik vaak heb gehad: ik ben opgegroeid met de eindigheid van het bestaan, waarom heb ik hem hier niet op voorbereid? Maar dat is onzin. Als je zoon zegt dat hij verliefd is, zeg je toch niet: dan gaan we nu even zitten om te praten over de mogelijke begrafenis? Toch voelde ik me tekortschieten. Ik zei: als je ooit overwoog een puppy te vragen of een tatoeage te nemen, dan is dit een heel goed moment.”

Lukte het in die situatie om aandacht voor je andere kinderen te houden?

“Onze middelste was acht. Die kon ik prima uitleggen dat slechte gedachten het soms winnen en dat je dan geen licht meer ziet. Het eerste wat hij zei was: nu gaat alle aandacht weer naar mijn broer. Dat vond hij gewoon heel ergerlijk en daar moest ik om lachen. Daarna zei hij dat hij het jammer vond dat het leven geen game is, want dan kan je op reset drukken. Daar moest ik dan weer om huilen: zo simpel, maar zo waar.”

Beeld Martijn van de Griendt

Beeld Martijn van de Griendt

De ideale zomeravond van Ester Naomi Perquin Waar: Ergens op de dijk langs de Oosterschelde, dicht bij Zierikzee.

Met wie: Met niemand.

Temperatuur: 23 graden, met windkracht 3.

Eten: Shakshuka.

Drinken: Water met munt.

Muziek: Golven en meeuwen.

Zomerboek: Een vrouw rent over een berg van Yoko Tsushima staat op mijn lijstje. En Een tafel bij het raam van Myrthe van Doornik.

We zijn enkele maanden verder, hoe gaat het met je oudste zoon?

“Hij rouwt, inclusief momenten van boosheid. Dat is gezond. Hij vindt het moeilijk dat er dingen verdwijnen. Op veel plekken in de stad staat Luka’s tag, haar graffiti-handtekening. Hij had niks met graffiti, maar hij heeft een spuitbus aangeschaft en is haar tag gaan leren. Als die ergens verwijderd wordt, zet hij hem terug. Daar is hij open over en ik wil op zulke momenten best zeggen dat het eigenlijk niet mag, voor de vorm, maar ik vind het een ontzettend ontroerende vorm van vandalisme.”

In Ongevraagd advies lijkt de dichter tegen wil en dank met de aanwezigheid van een godsfiguur te leven: ‘God, zegt men, woont overal. / … / In elk gebed dat spottend klinkt. / In elke vezel ongeloof.’

Wat heeft het afgelopen halfjaar met je beeld van God gedaan?

“Mijn grootste bezwaar tegen het overheersende godsbeeld is het idee van almacht. Ik geloof niet dat er almacht bestaat zonder onmacht. Dus ik heb eigenlijk in dit hele traject alleen maar het gevoel gehad dat God dit ook verdrietig vindt. Met God heb ik sowieso een hele ambivalente relatie. Er zijn zoveel redenen om niet te geloven dat ik het zelf vrij ongelofelijk vind dat ik geloof. God is vrijwel altijd aangeleerd, dat vind ik al verdacht. Negen van de tien keer wordt God bovendien ingezet als wapen, excuus, verklaring, noem het maar op. Of het is een vadercomplexje.

“Het punt blijft dat ik gewoon nooit van hem af ben gekomen. Hij is er voor mij altijd, er is altijd iemand die zegt: ik zie het. Als ik er zo over praat, denk ik: wat een hyperpersoonlijk godje heb ik ervan gemaakt. Maar als ik het er met andere gelovigen over heb, dan merk ik dat ze allemaal zo’n soort aanwezigheid voelen.”

Als het in Ongevraagd advies over God gaat, gaat het om almacht, in het titelgedicht van de bundel gaat het om politieke macht: ‘Geef het land aan wie het ternauwernood maar stralend / vast zal houden, geef het wie het amper past. / …/ Maar geef één stem weg. Nooit de macht.’

Wat fascineert je aan dat thema?

“Ik ben heel waakzaam geworden als het gaat over de vraag waardoor je je laat leiden. Dat heeft veel te maken met de tijd dat ik als gevangenisbewaarder werkte. Het duurt lang voor je je eigen rol in zo’n systeem volledig kunt overzien. Ik was er niet undercover, ik werkte er echt om mijn geld te verdienen. Dus ik heb heel goed kunnen observeren wat de machtsverhoudingen in zo’n instelling in je teweeg kunnen brengen.

“Later kwam ook de schaamte over mijn eigen machtsuitoefening. Je hebt eigenlijk maar twee dingen nodig om mensen ergens toe te brengen. Je moet ze het gevoel geven dat ze ergens recht op hebben of je moet ze het gevoel geven dat ze het goede doen. Bij veel wandaden zie je ook dat die ideeën eronder liggen: het is mijn recht om dit te doen. Of: ik sta aan de goede kant.”

Beangstigt dat psychologische mechanisme je?

“Ik vind het óók wel weer optimistisch. Het betekent dus dat mensen nog steeds naar een rechtvaardiging zoeken voor hun gedrag. Ik denk overigens niet dat de meeste mensen deugen. Ik denk gewoon dat de meeste mensen makkelijk mee te krijgen zijn op het moment dat je ze een reden kunt verschaffen. Het gaat om het voortdurende bewustzijn van het feit dat iedereen door manipulatie tot griezelige dingen in staat is. Over de vele vormen van manipulatie en over de gevolgen daarvan wil ik al jaren schrijven. Dus dat ga ik nu maar eens doen.”

Waarom is precies nu daar de tijd rijp voor?

“Deels is dat praktisch. Ik heb zo ongeveer om de zeven jaar, een schitterende bijbelse routine, een kind gekregen. Drie kinderen opvoeden en willen schrijven is echt een lastige combinatie. Dat geldt trouwens niet alleen voor schrijvers, hoor. Ik zie die worstelingen overal. Maar als schrijver ben je vooral aangewezen op je eigen denkruimte – en daar zitten wel gewoon drie kinderen in. En die berg wasgoed. En een lading schuldgevoelens.”

In Ongevraagd advies constateert de dichter dat de waarheid nooit in het midden gelegen heeft: ‘Dat de waarheid zo beweeglijk is, dan weer / onder tafel zit, dan weer in de kast, achter / de betaalmuur, naast ons in de klas, / onleesbaar is, niet af te kijken.’

Is je denkruimte inmiddels groter, is het schuldgevoel minder, of is er iets anders veranderd?

“Wat ik altijd lastig vond aan het schrijven van langere teksten is dat ik mezelf ga tegenspreken. Op dag 1 heb ik een heel stellige opvatting over iets. Ik schrijf daar een aantal alinea’s over. Die lees ik met volle tevredenheid. Ik sluit mijn computer af. De volgende dag kom ik terug. En dan denk ik: wat heb jij nou zitten beweren? Dan schrijf ik precies het tegenovergestelde. Probeer daar maar eens een samenhangend stuk van te maken.

“Ik heb mijn vermogen alles van alle kanten te bekijken doorgaans als iets hinderlijks en lafs gezien. Intussen ben ik het meer gaan waarderen. Het is best nuttig om alles vanuit elke invalshoek te bekijken, als je daarna maar een selectie maakt. Dus na de zomer stop ik met mijn columns voor De Groene Amsterdammer.

“Wat kan het voor kwaad om het in ieder geval te proberen, die langere teksten, en er dan mogelijk achter te komen dat het niet geslaagd is? Dan kan je altijd nog als een licht alcoholistische zestiger in een kroeg zeggen dat je leven is mislukt. Prima scenario.”

Ester Naomi Perquin (Utrecht, 1980) debuteerde zestien jaar geleden met de dichtbundel Servetten halfstok. Haar werk is bekroond met nagenoeg alle poëzieprijzen. Zo kreeg ze voor Celinspecties, portretten van gedetineerden die ze leerde kennen toen ze als gevangenisbewaarder werkte, de VSB Poëzieprijs. Tussen 2017 en 2019 was ze Dichter des Vaderlands. Onlangs verscheen Ongevraagd advies, haar vijfde bundel. Ze schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en is co-presentator van de Nacht van de Poëzie. Perquin is getrouwd met Michaël Stoker, directeur van het International Literary Festival Utrecht, en met hun dochter en haar twee zoons vormen ze een samengesteld gezin. Ze wonen in Rotterdam.

Worstelt u met gedachten over zelfdoding? Bel 113, Zelfmoordpreventie: 0900-113. Of kijk op 113.nl

