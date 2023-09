‘En de vierde keer zonken we’ is een schokkend onderzoek van migranten op ‘de weg van de dood’

In haar aangrijpende onderzoek legt Sally Hayden bloot hoe vluchtelingen op weg naar Europa in Noord-Afrika in de knel raken en ten prooi vallen aan uitbuiting, foltering en verkrachting. De EU en de VN kijken weg.

Het begon voor Sally Hayden met een berichtje dat ze op een bewolkte zondagavond in augustus 2018 in Londen ontving. ‘Hi sister Sally, we need your help.’ En: ‘Zitten in erge toestand in Libische gevangenis’. De Ierse Afrika-correspondent wist niet wat ze ervan moest denken. Waarom nam iemand die duizenden kilometers verderop zat opgesloten contact met haar op?

Nadat ze reageerde, schreef de man dat hij uit Eritrea kwam en de dictatuur was ontvlucht. Essey, zoals hij bleek te heten, had Libië bereikt, maar bij een poging de Middellandse Zee over te steken was hij met andere bootvluchtelingen opgepakt. Nu werd hij al maanden met honderden lotgenoten gevangen gehouden in een migrantendetentiecentrum nabij Tripoli.

Hij stuurde foto’s van uitgemergelde mannen, vrouwen en kinderen, hun opeen gepropte lichamen onder de littekens van martelingen toegebracht door bewakers en smokkelaars. Ziektes waarden rond en de stemming was er zo desperaat dat meerdere gevangenen zelfmoordpogingen deden. ‘Als je tijd hebt, vertel ik het hele verhaal’, sloot Essey af.

Haydens belangrijke boek is een aanklacht

In En de vierde keer zonken we. Vluchten langs de gevaarlijkste route naar Europa beschrijft Hayden dat hele verhaal. En niet alleen dat van de vastgezette Eritreeër, in de maanden en jaren na dat eerste berichtje weten honderden vluchtelingen in detentie haar via sociale media te bereiken. Ze interviewt hen via de spaarzame telefoons die de gevangenissen zijn binnengesluisd, trekt hun getuigenissen na en geeft hen een stem in haar boek.

Na grondig onderzoek concludeert Hayden dat sinds 2017 tienduizenden vluchtelingen hetzelfde lot trof als Essey: ze werden onder de meest afschuwelijke omstandigheden in Libië geïnterneerd, soms jarenlang en zonder perspectief. De route naar Europa, stelt een van hen, is ‘de weg van de dood’.

Beeld AP

Haydens belangrijke boek is een aanklacht. Allereerst tegen de cipiers en mensensmokkelaars die de vluchtelingen vernederen, uitbuiten, misbruiken en aftuigen. Essey – van alle geïnterviewden komt hij het vaakst aan het woord – vertelt over gewapende smokkelaars die hem in een overvolle laadbak van een Toyota stouwden en een week dwars door de Sahara reden. Zonder voldoende voedsel en drinken of beschutting tegen de brandende zon. Wie uit de auto viel had botte pech, de chauffeurs stopten niet.

Continu lag het gevaar van concurrerende groepen smokkelaars op de loer. De auto kon ieder moment worden aangevallen, met de vluchtelingen als kostbare buit. Ook de eigen smokkelaars niet waren te vertrouwen: midden in de woestijn eisten ze 1000 dollar per persoon extra. Niet betalen betekende achterblijven in de verzengende hitte. ‘De deal veranderde’, zegt een vluchteling. ‘Je kocht niet meer een plek voor de oversteek naar Europa, je kocht je leven.’

Smeltend plastic drupt op een gefolterd lichaam

Eenmaal in Libië wisten de smokkelaars nog meer geld uit hun handel te slaan. De auto’s stopten in ommuurde kampen. Essey kwam terecht in een loods waarin al vijfhonderd vluchtelingen vastzaten. Slapen moest op de vloer, de vier wc’s waren kapot, aan zeep en water om te wassen heerste groot gebrek. Europa was nog zo ver weg: eerst moest ­opnieuw worden bijbetaald. De familie van Essey betaalde duizenden dollars aan losgeld voordat hij in een gammele boot de oversteek mocht maken.

Daarmee kwam hij er nog genadig vanaf. De smokkelaars kenden hardhandigere manieren om geld uit hun slachtoffers te kloppen. Hayden stuit via Facebook en Twitter op foto’s en filmpjes van vastgeketende vluchtelingen, bestemd voor hun achtergebleven familie met de oproep dringend een flinke som aan dollars over te maken.

Een vrouw kijkt smekend de camera in, roestkleurig braaksel en bloed naast haar mond, een stok met stroomdraad op de grond; een gevangene hangt ondersteboven aan kettingen, iemand drukt een pistool tegen zijn hoofd; smeltend plastic druppelt op een gefolterd lichaam, de camera maakt een close-up van de grimassen om de persoon herkenbaar in beeld te brengen voor zijn naasten.

Hayden: ‘De onloochenbare mensenhandel stak zo schril af tegen de gefilterde selfies en gezellige berichtjes die we in Europa gewend zijn dat het me extra diep raakte. De slavenhandel was voor iedereen online te volgen.’

De voetballer die mis schoot, kreeg een kogel in zijn voet

Sommige smokkelaars misbruikten tientallen zo niet honderden vrouwen. Volgens Essey waanden ze zich almachtig en speelden ze sadistische spelletjes. Ze organiseerden voetbalwedstrijden tussen de zwakste vluchtelingen. Bij een gemiste kans schoten ze een kogel voor de voeten van de speler. De smokkelbaas wiens team won, koos een meisje uit de groep van de tegenpartij om haar bruut te verkrachten.

Beeld EPA

In de door de Libische autoriteiten opgezette detentiecentra worden vrouwen ook door hun bewakers verkracht. Er is amper verschil te zien tussen de plekken waar smokkelaars de vluchtelingen verborgen houden en de oorden die met miljoenen aan Europees geld zijn opgezet, bestemd voor de opvang van Afrikanen die door de Libische kustwacht worden onderschept en daarna achter slot en grendel gaan.

En daarmee wijst Hayden eveneens met een beschuldigende vinger naar het Westen. Waarnemers van de Europese Unie, de ­UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie opereren laks of kijken bewust te vaak weg – ook als Hayden van vluchtelingen verkregen informatie over de meest helse gevangenissen doorspeelt.

Bij controles was er geen vuiltje aan de lucht

Vertegenwoordigers van de EU en de VN maken zo nu en dan een provisorische inspectieronde langs de Libische detentiecentra, maar die vergelijkt Hayden met het bezoek van het Rode Kruis in 1944 aan Theresienstadt. Net als destijds in dat concentratiekamp van de nazi’s lijkt er tijdens de ­surveillance van de Europeanen geen vuiltje aan de lucht. Kinderen spelen buiten, er zijn muzikanten, en zelfs de taart en vruchtensap ontbreken niet.

Essey: ‘Het zag eruit als een plek waar het aangenaam leven is. Het was nep.’

‘Soms kun je er met je verstand niet bij hoe gering het ethische besef, hoe ondermaats het professionalisme en de integriteit is bij sommige mensen die geacht worden te ijveren voor de humanitaire agenda’, citeert Hayden een gefrustreerde ex-medewerker van UNHCR.

Ook spreekt Hayden de vorig jaar afgezwaaide burgemeester van Palermo, die streed tegen het Europese migratiebeleid. ‘Wat er in Libië gebeurt is een schande voor de EU. Ze betalen de criminelen en geven hun het recht op leven of dood van duizenden en duizenden mensen.’ En: ‘We zullen nooit tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen dat we het niet wisten’.

Sally Hayden

En de vierde keer zonken we. Vluchten langs de gevaarlijkste route naar Europa

(My Fourth Time, We Drowned)

Vert. Hans E. van Riemsdijk en Marijke Gheeraert

Nieuw Amsterdam; 464 blz. € 34,99