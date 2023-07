Emine Uğur: ‘Bij het maken van een pasfoto moest ik een stuk haar laten zien. Dat voelt grensoverschrijdend’

In haar columns wil ze laten zien hoe het is om als minderheid in Nederland te wonen, zegt Emine Uğur. Het resultaat: liefdevolle en begripvolle reacties, maar ook een kort lijntje met de wijkagent.

Voor Emine Uğur, columniste van Tijdgeest, is de zomer van 2023 vooral de zomer van na de aardbeving in Turkije, waar een deel van haar familie woont. Ze heeft een ‘bewogen en vermoeiend’ halfjaar achter de rug, zegt ze. Maar in de zomer voelt ze zich altijd vrijer en energieker en dat hoeft niet eens te zijn omdat het een tijd van vakantie is, al gaat ze wel op reis met haar dertienjarige zoon. Naar haar geboortestad Gaziantep en naar Istanbul, want als Nederland haar vaderland is, dan is Turkije haar moederland. Ze komt er graag.

Hoe is de situatie nu in Gaziantep, bijna een half jaar na de beving?

“In vergelijking met andere steden is Gaziantep minder hard geraakt. In een aantal wijken zijn wel gebouwen ingestort, maar het leven is er vrij snel weer opgepakt. Terwijl in de omringende streek er dorpen helemaal zijn weggevaagd, die nu weer worden opgebouwd.

“Aan mijn moederskant zijn we een neef en zijn vrouw kwijtgeraakt; mijn oom heeft zijn eigen zoon moeten begraven. Dat was in een van de dorpen die zijn weggevaagd. We hebben steeds contact gehad, maar nu kan ik naar hen toe, dat wordt een emotioneel bezoek.”

Emine Uğur (1978, Gaziantep, Turkije) groeide op in Alphen aan den Rijn en studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2006 was ze sociaal dienstverlener bij de gemeente Den Haag, sinds begin dit jaar is ze beleidsadviseur armoede en schuld bij diezelfde gemeente.

Staat je ouderlijk huis nog wel overeind?

“Jazeker, mijn vader heeft dat huis ooit zelf gebouwd, iedereen doet dat in die wijk, en dan beknibbel je niet op veiligheid. Mijn vader is overleden, maar het huis is nog steeds van ons gezin, mijn moeder verblijft er als ze op vakantie is, en wij ook.

“Het is een arme wijk, maar het voelt als een tweede thuis, vanwege de gemeenschap. Mijn ouders woonden er sinds 1960, mijn vader vertrok in 1970 naar Nederland, wij volgden in 1980, ik was toen twee. We hebben daar buren van wie de moeder mijn broer en zus de borst heeft gegeven, omdat mijn moeder zo ondervoed was dat ze dat zelf niet meer kon doen. Dat voelt echt als familie.”

En Istanbul?

“Istanbul vind ik een magische stad, de sfeer die daar hangt doet spiritueel iets met mij. De historie, maar ook de moderniteit, de drukte, ik kan daar heel gemakkelijk ergens gaan zitten en alleen maar kijken. Er zijn een paar moskeeën waar ik graag even binnenloop, daar ervaar ik rust in de onrust van de stad. Rust door de sfeer van het gebouw en door de wetenschap dat mensen daar al eeuwenlang hebben gebeden.”

Hoe heb je de Turkse presidentsverkiezingen ervaren, dit voorjaar?

“Als een pijnlijk en slopend proces. Het land is zeer verdeeld, dat zie je terug in families en vriendenkringen, overal hoorde ik mensen zeggen: ‘Ik kan er met niemand meer over praten’. Zelf heb ik, net als bij voorgaande verkiezingen, niet gestemd. Maar er waren wel momenten dat ik twijfelde. Erdogan was voor mij uitgesloten, in de tweede ronde overwoog ik Kiliçdaroglu nog, maar vanwege zijn negatieve retoriek over de Syrische vluchtelingen heb ik daarvan afgezien.

“Ik kon het niet aan mezelf verkopen: hier opkomen voor vluchtelingen en me verzetten tegen de retoriek van Wilders, en daar dan stemmen op iemand die precies hetzelfde doet.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

De ideale zomeravond van Emine Uğur Waar: Wandelen of picknicken bij de Zegerplas

Met wie: Met mijn familie

Temperatuur: 25 graden

Eten: Gegrild vlees op de barbecue van mijn broer, met Turks brood en gegrilde groenten

Drinken: Water of ayran

Muziek: Het geluid van mensen die genieten van de buitenlucht

Zomerboek: De volgende twee op mijn lijst: Where The Crawdads Sing van Delia Owens en House Rules van Jodi Picoult

Hoe is het om een moederland te hebben dat zweeft tussen democratie en autocratie?

“Het land heeft dat altijd al gehad, dat repressieve. De machthebber verandert, de repressie niet. Ik probeer de Turkse staat te scheiden van het land en het volk.

“Ik praat in Nederland niet veel over de Turkse politiek: ik vind dat wij, de tweede generatie immigranten, de conflicten en de scheidslijnen uit Turkije niet naar Nederland moeten importeren. Dat gebeurt wel. Sommigen willen mij ook in een hokje duwen: conservatief, de lange arm van Erdogan. Maar dat ben ik helemaal niet.”

In welk hokje hoor jij dan?

“Ik weet niet of het een hokje is. Ik ben links, uitgesproken links, maar het is voor sommige mensen verwarrend dat iemand religieus en links kan zijn. Ik heb religieuze waarden en opvattingen, maar die heb ik voor mezelf, ik zie ze niet als algemene regels waar anderen zich ook aan moeten houden.”

Je werkte bij de sociale dienst in Den Haag, maar sinds begin dit jaar heb je een nieuwe baan. Wat houdt die in?

“Ik ben beleidsadviseur armoede en schuld bij de gemeente Den Haag, ik houd me bezig met de armoederegelingen die we hebben. Sluiten die nog wel aan bij de behoefte van de burger? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken? Niet iedereen is op de hoogte van wat mogelijk is, dat geldt vooral voor werkende armen, die niet veel contact hebben met de lokale overheid.”

Een beetje flauw uitgedrukt is armoede echt wel jouw ding. Je hebt na een scheiding zelf zeven jaar in armoede gezeten, daar heb je over geschreven. Was de scheiding de oorzaak?

“Niet de oorzaak, wel een katalysator. De woning moest met verlies worden verkocht, er waren schulden, binnen een maand zat ik met mijn kind in een huurwoning. Ik probeerde zelf nog wel regelingen te treffen met de schuldeisers, maar er is een periode geweest dat ik onder het sociaal minimum zat. Toch duurde het lang voordat ik besloot schuldhulpverlening aan te vragen.”

Waarom was dat?

“Gedeeltelijk omdat ik hoopte er zelf uit te komen, maar ook omdat het mijn werkveld was. Bij de sociale dienst verwees ik mensen naar de schuldhulpverlening, nu moest ik er zelf naartoe. Het voelde echt als falen, er zat een hoop schaamte omheen.”

Nu schrijf je erover en deel je het met anderen.

“Maar ook dat heeft tijd gekost. Ik had al veel volgers op Twitter en schreef wel over mijn werk, maar niet over mijn eigen ervaringen. Totdat een columniste twitterde dat het onbegrijpelijk was dat ouders hun kinderen zonder ontbijt naar school stuurden, dan deden ze duidelijk iets fout. Toen dacht ik: nu moet ik met de billen bloot. Als ik erover schrijf, zal de drempel om erover te praten voor anderen misschien lager worden.”

Is armoedebestrijding de missie van je leven geworden?

“Ja, armoede is een rode draad, dat begon al bij de geschiedenis van mijn ouders en het is zeker mijn missie om af te komen van het taboe dat daarop rust. We moeten er gewoon over kunnen praten.

“Hoe vaak heb ik niet gehoord van cliënten dat niemand mocht weten welke problemen ze hadden, dat ze zich in alle bochten wrongen als er een verjaardag was en ze geen geld hadden om een cadeautje mee te brengen. Het is echt hartverscheurend als je moet liegen tegen je familie om maar niet te hoeven zeggen dat je geld tekort hebt.”

Op 5 mei gaf je een vrijheidscollege en de organisatie vroeg je op haar site te zetten wat je belangrijk vond. Je begon met een gedicht van Kahlil Gibran, met als strekking dat vrijheid niet extern is, maar voortvloeit uit je innerlijk. Waarom dat gedicht?

“Als je jezelf van binnen niet vrij voelt, zullen de omstandigheden je die vrijheid ook niet brengen. Ik was heel ambitieus in mijn tienerjaren en ook nog wel als student, ik studeerde rechten en het was mijn doel om bij een prestigieus kantoor te gaan werken. Maar in de avonduren werkte ik als schoonmaakster. Mijn broer, die twaalf jaar ouder is, had dat vroeger ook gedaan.

“Hij heeft een goede baan, maar in een interview zei hij eens dat hij, als het moest, zo weer de dweil zou oppakken. Dat deed iets met mij. Het gaf zo’n gevoel van bevrijding, en die vrijheid voel ik nog steeds. Ik heb nu een column en meer dan 50.000 volgers op Twitter, maar als ik dat morgen verlies, stort mijn wereld niet in: mijn identiteit en mijn zelfbeeld hangen daar niet vanaf. Die innerlijke vrijheid is mij alles waard.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Maar je laat je wel gelden, je laat je stem horen, je zoekt het debat op.

“Als student was ik heel actief, ik was bij elk debat te vinden. Daarna deed ik een stapje terug, ik kreeg het gevoel dat ik tegen een storm aan het inzwemmen was. Het was de tijd van 9/11, van Fortuyn, het lukte niet meer. Bovendien kreeg ik andere prioriteiten: ik werd moeder, ik werkte.

“Maar toen Forum voor Democratie in 2019 de Statenverkiezingen won, dacht ik: het is niet meer alleen de PVV, extreemrechts begint echt grote vormen aan te nemen. Wat betekent dat voor mijn zoon en mijn neefjes en nichtjes die hier opgroeien?

“Ik had altijd gedacht dat de derde en vierde generatie het gemakkelijker zou krijgen dan wij, maar het is alleen maar erger geworden. Dat was de reden om weer actiever te worden. Ik wil laten zien hoe het is om als minderheid in Nederland te wonen. Ik wil het een gezicht geven, daarom vertel ik graag persoonlijke verhalen.”

Hoe zijn de reacties?

“Heel verschillend. Ik krijg ontzettend veel liefdevolle en begripvolle reacties, mensen laten me soms weten dat ze anders naar bepaalde onderwerpen zijn gaan kijken, dat is waarom ik het doe.

“Hatelijke reacties zijn er ook, vaak van anonieme personen, die kan ik meestal wel van me afschudden. Waar ik het meeste last van heb zijn de grotere accounts, daar zitten ook wat journalisten tussen, die me neerzetten als iemand van een vijfde colonne, iemand die een geheime agenda heeft. Het raakt mijn integriteit.

“Als je erop ingaat, raak je er steeds verder in verstrikt, omdat je almaar dingen moet ontkrachten. Als je het negeert, lijkt het alsof je geen weerwoord hebt. Heel lastig.”

Gaat het ook om bedreigingen?

“Laat ik het zo zeggen: ik heb een kort lijntje met de wijkagent, wat ik heel fijn vind. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan, ik wil niet dat het mijn schrijven beïnvloedt.

“Maar ik heb een keer gehad dat ik in de supermarkt was en mijn zoon belde omdat er een man aan de deur stond. Toen ben ik met mijn telefoon aan mijn oor naar huis gerend, roepend: doe de deur dicht, doe de deur dicht! Bleek dat iemand mij vanwege de ramadan een bos bloemen wilde sturen, die man was de bezorger. Toen besefte ik: onderhuids zit er dus wel angst.”

Op de site van de 5 mei-organisatie zette je ook beelden van Iraanse schoolmeisjes die protesteren tegen de verplichte hijab, gevolgd door beelden van Turkse vrouwen – uit de jaren tachtig/negentig – die protesteren tegen het hoofddoekverbod op universiteiten en hard worden aangepakt door de politie. Waarom die combinatie?

“Omdat beide voortkomen uit eenzelfde behoefte: macht en controle uit te oefenen over het lichaam van de vrouw. Het typische is dat we vanuit het Westen het ene afkeuren, maar met het andere minder moeite hebben. Terwijl het allebei gaat over dwang. Ik voel bij vrouwen in Iran die een hoofddoek moeten dragen hetzelfde als bij vrouwen in Turkije bij wie de hoofddoek werd afgetrokken.

“Ik moest van het Turkse consulaat in Rotterdam eens een pasfoto laten maken waarbij een stuk van mijn haar zichtbaar zou zijn. Het klinkt heel gek, maar dat voelde zo grensoverschrijdend. Het is net zoiets als wanneer iemand tegen een vrouw zegt dat ze haar knoopjes los moet maken zodat je haar decolleté kunt zien.”

Maar als je in Iran zou leven, waar het niet-dragen van de hijab een symbool is in de strijd tegen een afschuwelijk regime, zou jij ‘m dan afdoen?

“Ja. Want de vrijheid om zelf te mogen bepalen wat je met je lichaam doet is mij heilig.”

Wat is voor jou dan de betekenis van de hoofddoek?

“Mijn haar is voor mij iets wat ik niet wil delen met anderen, net als andere lichaamsdelen. Het is privé.”

Is het ook religieus?

“Niet als een religieuze plicht, het dragen van de hoofddoek is geen voorwaarde om moslim te kunnen zijn. Ik zie het als een van de aanbevelingen uit de Koran waar het leven mooier van kan worden. Ik ervaar hierin de waarde van het principe dat het iets moois heeft om niet alles met iedereen te delen.”