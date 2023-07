Een zwarte prinses maakt velen blij, zegt Reza Kartosen-Wong: Maak het medialandschap dus nog inclusiever

Heb geduld!, hoort Reza Kartosen-Wong als hij ervoor pleit om mensen van kleur in films, boeken en op tv niet de schurk te laten zijn, maar de goeierik. Niet de sidekick, maar de hoofdpersoon. Hoezo geduld?, is zijn antwoord. Zo moeilijk is het niet. En diversiteit doet ertoe; ze vormt wie kinderen zijn.

Ik zeepte mijn armen goed in en spoelde ze lang af. Tevergeefs. Nog een keer dan. Weer geen geluk. Tot mijn verdriet waren mijn bruine armen niet veranderd in witte, zoals ik hoopte. Teleurgesteld stapte ik de douche uit en droogde me af. De spiegel in de badkamer vermeed ik. Het antwoord kende ik toch al.

Nog steeds was ik niet zoals mijn vriendjes Joost, ­Ronald en Harold en mijn helden Kuifje, Buck Danny en vooral De Man van Zes Miljoen; ik moest het doen met mijn bruine lichaam.

Aan dat moment bijna 45 jaar geleden denk ik weleens terug als ik lezingen geef over de representatie van ras en etniciteit, en een advertentie van het Britse zeepmerk Pears uit de 19de eeuw toon. Daarin is een zwart jongetje te zien dat door een wit jongetje wordt gewassen met Pears zeep. Tot zijn grote blijdschap wordt een deel van zijn lichaam wit. Een beter, gelukkiger leven ligt in het verschiet.

Reza Kartosen-Wong (1973) is schrijver en docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op onderzoek naar de mediaconsumptie en identiteitsvorming van Aziatische Nederlanders. Met zijn vrouw schreef hij de prentenboeken Waar is mijn noedelsoep?!? en Gebakken rijst met van alles en nog wat!!!

Zouden de makers van die advertentie hebben bevroed dat hun racistische boodschap dat wit-zijn staat voor puur- en properheid, voor vanzelfsprekende superioriteit en verdiend geluk, zo’n anderhalve eeuw later nog steeds macht zou uitoefenen in de westerse wereld én daarbuiten? Dat een bruin jongetje van een jaar of zeven dat idee zou internaliseren en met een stuk Lux zeep de beroemde, maar voor hem dan nog onbekende advertentie zou nadoen in de badkamer van een rijtjeshuis in Amstelveen-Zuid?

Vele Nederlandse kinderen van kleur zullen net als ik op enig moment hebben gewenst dat ze wit waren. Omdat ze wilden lijken op de witte helden en rolmodellen in boeken, films en televisieseries – en vooral niet op het gemiddelde bruine en zwarte personage.

Achterbakse nanny

De onnozele Sjimmie; de infantiele Ushi; al die zwarte drugsdealers en straatcriminelen in politieseries en -films; losbandige, dierlijke zwarte Bijlmerbewoners in Alleen maar nette mensen; moordlustige Arabische terroristen in Back to the Future en Homeland; barbaarse Indiërs in Indiana Jones and the Temple of Doom; de achterbakse Filippijnse nanny in Gooische Vrouwen en de heetgebakerde Colombiaanse trophy wife Gloria in Modern Family; exotische, onderdanige, hyperseksuele en vaak naar witte redders smachtende Aziatische vrouwen in films als Miss Saigon, Full Metal Jacket en Memoirs of a Geisha.

Wanneer deze verbeelding van een inferieure Ander overheerst in westerse media en cultuur en zo definieert wat een bruine of zwarte persoon is en kan zijn, is het niet raar dat er kinderen van kleur zijn die geloven in het idee dat bruine en zwarte mensen slecht en minderwaardig zijn. Met als dieptreurige consequentie dat sommigen niet gezien willen worden als bruin of zwart, als afwijkend van de witte norm, en daarom hun lichaam, hun achtergrond en zichzelf verachten.

En laten we niet vergeten dat deze eenzijdige culturele representaties ook bewuste en onbewuste raciale vooroordelen van witte kinderen voedt; hardnekkige vooroordelen op basis waarvan zij later, bijvoorbeeld als politieagent of werkgever, kunnen handelen. Ook zij zullen witte mensen en witheid als de norm beschouwen en mensen van kleur als afwijkend en inferieur.

Stereotiepe representaties

Ik moet denken aan Pete Wu’s baanbrekende debuut De Bananengeneratie. Wu schaamde zich vroeger voor zijn Chinese cultuur, afkomst en uiterlijke kenmerken. Dat had ook te maken met de overwegend stereotiepe en stigmatiserende representaties van mensen van Chinese afkomst die hij tegenkwam in film, televisie, theater, literatuur en journalistiek. Viezige, vreemde, zwijgzame, ruggengraatloze, gokverslaafde, slecht Nederlands sprekende, honden vretende spleetogen waren het. En dan werden de mannen ook nog eens verbeeld als onaantrekkelijk, sullig, zwak en aseksueel.

Wu wilde niet die inferieure Chinese Ander zijn, maar een ‘gewone’ Nederlander. Daarom keerde hij zich af van zijn Chinese achtergrond en ging hij zo min mogelijk om met andere Chinese Nederlanders. In zijn poging om zo ‘Nederlands mogelijk’ te zijn, moest Wu een essentieel deel van zichzelf verloochenen.

Aziatisch-Nederlandse jongvolwassenen die ik een aantal jaar geleden voor mijn promotieonderzoek sprak, merkten ook op dat ze zichzelf nauwelijks en vooral gestereotypeerd terugzagen in het Nederlandse media- en cultuur.

Maar anders dan Wu namen zij geen afstand van hun Aziatische achtergrond, probeerden ze niet zo ‘wit’ mogelijk te zijn. Ze keerden zich juist af van Nederlandse media en cultuur; voor positieve Aziatische representatie wenden ze zich dankzij internet al sinds de jaren negentig tot Zuid-Koreaanse en Japanse films en series, ruim voordat Netflix die begon aan te bieden. Dat heeft de wonden die de gebrekkige representatie in Nederland bij hen veroorzaakte geheeld, maar de littekens gaan niet meer weg.

Niks mis met hém

En nieuwe wonden blijven ontstaan. Zeven is mijn oudste zoon als hij anderhalf jaar geleden opmerkt dat hij op televisie en in boeken alleen witte mensen ziet en bijna nooit bruine. Mijn vrouw en ik vragen wat hij daarvan vindt. “Als ik alleen witte mensen zie in boeken of op tv en geen bruine mensen, dan vind ik dat niet eerlijk. Dan lijkt het alsof ik niet belangrijk genoeg ben”, antwoordt hij boos en verdrietig tegelijk. Mijn tranen kon ik tegenhouden maar mijn vaderhart brak.

Michelle Yeoh in de film Everything Everywhere All at Once.

Tegelijkertijd was ik ook trots. Mijn zoon voelde de pijn die ik ook voelde toen ik zeven jaar oud was. Alleen was hij nu al in staat om daar woorden en betekenis aan te geven – ik kon dat pas als volwassene. Bovendien begrijpt mijn zoon ook wat het echte probleem is: de mensen die boeken en televisieprogramma’s maken. Hij weet dat er met hem niets mis is, dat hij trots kan zijn op de jongen die hij ziet als hij in de spiegel kijkt. Hij zal níet onder de douche staan en uit alle macht proberen zijn mooie bruine huid wit te wassen.

Laat daar geen misverstand over bestaan: de pijn die mijn zoon voelde is volstrekt onnodig. Zorg gewoon voor meer mensen van kleur in boeken, films, televisieseries en theatervoorstellingen. En dan niet alleen als oppervlakkige sidekicks, maar ook als gelaagde hoofdpersonages. Niet alleen als crimineel, probleemjongere en exotische Ander, maar ook als verzetsstrijder tegen de nazi’s, briljante tovenaarsleerling en verteller van de geschiedenis van Nederland.

Zeker, vergeleken met de jaren zeventig en tachtig waarin ik opgroeide is het media- en cultuurlandschap diverser en inclusiever. Maar het is nog te weinig, het gaat nog te langzaam. ‘Heb geduld!’ en ‘Het gaat niet zo makkelijk!’ krijg ik al dertig jaar te horen. Hoezo geduld? Hoezo niet makkelijk? De gevestigde media- en cultuurmakers kunnen er toch simpelweg voor kiezen om niet-stereotiepe personages van kleur te bedenken? Ze beschikken toch over verbeeldingskracht? Het is echt geen rocket science. En het is ook niets nieuws.

Soundos El Ahmadi in de film 'Meskina'. Beeld Wessel de Groot

Neem The Little Mermaid. Toen in 2019 bekend werd dat Halle Bailey de iconische prinses Ariël zou spelen, werden Disney en Bailey overspoeld door haatreacties van withete racistische snowflakes die opriepen tot het cancelen van de film en Disney. Hordes overgevoelige volwassen mannen en vrouwen schuimbekten omdat hun geliefde zeemeermin, een sprookjesfiguur, door een zwarte actrice zou worden gespeeld: ‘ZWARTE.ZEEMEERMINNEN.BESTAAN.NIET!!!’

De indruk werd gewekt dat een zwarte Disneyprinses ‘te ver’ ging en een uiting was van de o zo gevaarlijke ‘woke ideologie’. Kinderen zouden moeten worden beschermd tegen deze ‘linkse indoctrinatie’. Maar ze vergeten dat Bailey’s Ariël niet de eerste zwarte Disneyprinses is. In Cinderella uit 1997 speelde de zwarte zangeres Brandy al de titelrol, naast een prins van Aziatische komaf en Whitney Houston als goede fee. Een film die destijds zeer goed werd ontvangen, ook door witte kinderen en ouders.

‘Yes, yes, yes, she’s black!’

Wil je weten wat een zwarte prinses voor kinderen van kleur betekent? Check de talloze hartverwarmende filmpjes op sociale media van zwarte kinderen die intens blij en verrast reageren wanneer ze Halle Bailey en dus zichzelf zien in The Little Mermaid. Ik krijg nog steeds een brok in m’n keel als ik kijk naar de uitzinnige reactie van drie zwarte kinderen wanneer Ariël in beeld komt en ze het uitschreeuwen van blijdschap: ‘She’s black! Oh my God! Yes, yes, yes! It’s a Black mermaid!’

Dát is wat er gebeurt als kinderen van kleur zichzelf eindelijk herkennen in een hoofdpersoon of held in een verhaal; als boeken, films en televisieseries ook hen broodnodige spiegels aanreiken waarin ze zichzelf kunnen terugzien. Ik maak dat van dichtbij mee wanneer ik op scholen of in bibliotheken voorlees uit de prentenboeken die ik met mijn vrouw schreef. De personages van onder meer Indische, Chinese, Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse komaf zorgen voor positieve herkenning en identificatie onder de jonge toehoorders. ‘Die meester lijkt op mijn papa!’. ‘Thuis eten we ook vaak noedels met dumplings!’. ‘Dat meisje ben ik!’

Al die enthousiaste, soms ronduit extatische reacties zijn diep ontroerend. Ze motiveren mij en andere media- en cultuurmakers om cultureel diverse en inclusieve verhalen te vertellen. Maar voor mij als vader van kleur zijn de reacties van deze kinderen veel meer dan een bron van motivatie of inspiratie; ze geven vooral hoop.

Angela Bassett in 'Black Panther: Wakanda Forever'. Beeld Marvel studio's

Wanneer wij ouders van kleur huilen als Everything Everywhere All at Once en de acteurs Michelle Yeoh en Ke Huy Quan een Oscar winnen, Nasrdin Dchar en Werner Kolf een Gouden Kalf in ontvangst nemen, Zilveren Penselen naar Brian Elstak en Hedy Tjin gaan, Black Panther en Meskina in de bioscopen draaien en theaters volstromen voor De Bananengeneratie, The Story of Travis, Melk en Dadels en Happy in Holland, wanneer wij huilen bij het zien van een groots standbeeld van een trotse, zelfbewuste zwarte vrouw op patas die het Rotterdamse stationsplein owned, dan juichen we net zoals onze kinderen, omdat we onszelf eindelijk zien.

Tranen van hoop

Maar we juichen ook voor en om onze kinderen. De bruine en zwarte tranen die we plengen zijn tranen van hoop; ze zijn geen uiting van zwakte maar van kracht. We beseffen dat onze kinderen een beter leven zullen hebben dan wij. In media en cultuur komen ze nu al ­vaker dan wij in onze kinderjaren rolmodellen tegen waarin ze zich herkennen. Daardoor kunnen ze trotser op zichzelf zijn, zijn ze vrijere mensen die weten dat bruine en zwarte mensen niet minderwaardig zijn en dat Nederland niet alleen van en voor witte mensen is.

Onze inspanningen zijn niet voor niets geweest: we zien dat de cultureel inclusievere representatie bijdraagt aan het levensgeluk van onze kinderen.

We zijn ook hoopvol dat de witte klasgenoten en vrienden van onze kinderen deze inclusievere vensters op de wereld steeds vaker krijgen aangeboden. Raciale vooroordelen van witte kinderen kunnen immers worden voorkomen en afgebroken wanneer ze verhalen over mensen van kleur tot zich nemen die niet stereotyperen en stigmatiseren, schrijft hoogleraar jeugd en samenleving Judi Mesman in Opgroeien in Kleur.

Representatie doet ertoe, is levensbepalend. Een divers en inclusief media- en cultuurlandschap is zuurstof voor een gezonde open en democratische samenleving. Het biedt de bouwstenen voor de verbeelding en vorming van een inclusief Nederlanderschap en een functionerende gemeenschap in verscheidenheid. We weten allang hoe de representatie van mensen van kleur met gemak kan verbeteren. Laten we eindelijk gaan voor radicale gelijkwaardigheid in media en cultuur. Gewoon nu. Onze kinderen verdienen het. De Nederlandse samenleving verdient het.

