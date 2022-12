Een ontmoeting na een valpartij, en dan een kerstmaal met pannenkoeken en een puntijsje

Na een val helpen Cor en Silvio Marjet overeind. Ze nodigt de twee mannen bij haar thuis uit. Een kerstverhaal van Mensje van Keulen.

Eerder op de dag heeft hij mopperend geholpen met het zeven van de tomaten en zojuist heeft hij de tafel gedekt met een laken en servetten van papier, bedrukt met kleine dikke kerstmannen in de sneeuw. Hij ziet al voor zich hoe er gemorst zal worden en hoe hij, zodra de gasten de deur uit zijn, al die kerstmannen in elkaar propt.

“Ga je er niet nog even uit, Max?”, zegt zijn vrouw. “Ze zijn er pas om zes uur.”

“Een blokje om in het donker?”, zegt hij met gespeelde verbazing. “Nou nee, ik ga naar mijn kamer, ik zal wel opendoen als ze aanbellen.”

Ze hoort aan zijn zucht dat hij het er nog steeds niet mee eens is dat Cor en Silvio straks mee aan tafel zitten. Hij vond dat ze ‘die twee’ beter een cadeau kon geven, een bon bijvoorbeeld waarmee ze een jaar lang liter­bakken roomijs konden kopen. Ze had zijn opmerking genegeerd en gezegd dat de twee vrienden nooit ergens uitgenodigd werden. Waarop hij: “Nou, Marjet, ik denk dat ze op die werkplaats van ze heus wel iets met kerst doen, of anders wel bij het Leger des Heils of de kerk, Cor is toch gelovig?” Hij was gezwicht toen ze hem kwaad zei dat hij vroeger zoveel socialer was en dat ze hem gewoon niet meer kende.

Mensje Francina van der Steen (Den Haag, 1946) is schrijver. Ze publiceert onder het ­

pseudoniem Mensje van Keulen en debuteerde in 1972 met de roman Bleekers zomer. Daarna volgden talloze andere romans, verhalenbundels en kinderboeken. In 2015 ontving zij de Constantijn Huygens-prijs voor haar oeuvre.

Ze tilt de stoelen wat dichter bij elkaar en doet hetzelfde met borden, bestek en glazen. De servetten draait ze een halve slag zodat de kerstmannen niet met hun benen omhoog liggen.

Max had het onzin gevonden om zich feestelijk aan te kleden en daarin heeft ze hem gelijk moeten geven. Cor en Silvio zouden misschien in verlegenheid worden gebracht, bovendien gaat het om een simpele maaltijd. Ze had ze gevraagd wat ze het lekkerst vonden en het antwoord was tomatensoep, pannenkoeken en een ­slaatje. Silvio: “Met veel mayonaise.”

De aardappel-eiersalade staat al een uur of drie in de ijskast en het beslag voor de pannenkoeken staat een glasplaat lager klaar, zodat Max niet al te lang met ‘die twee’ aan tafel hoeft te zitten. Ze roert in de soep, waar nog wat warmte van af komt, om te zien of er niet een brokje of velletje is achtergebleven en ze denkt terug aan de dag in augustus toen er officieel sprake was van een hittegolf.

Ze was gevallen en het eerste wat ze opmerkte was een tros tomaten en een bosje radijs die uit haar boodschappentas waren gerold. Van de tomaten was er een losgeraakt en tegen een pluk gras beland. Ze herinnert zich de schaamte: als niemand haar maar zag zitten op de stoep. Maar ze was gezien. Twee mannen hielpen haar overeind.

De man aan haar linkerkant: “Gaat het, mevrouw?” De man rechts, die beduidend sterker was: “Hebben we even rookpauze, zien we je zomaar pats boem.”

“Ik ben Cor”, zei de man links. “En dit is mijn vriend Silvio. Gaat het wel goed met u?”

“Het gaat, hoor.” Ze had erbij geglimlacht. “Dank je wel, jongens.”

“Ze zegt jongens, wat leuk”, zei Silvio. “En hoe heet jij?”

“Ik?” Overrompeld door de vraag keek ze naar zijn ­vlezige gezicht met de bijna paarse wangen en een hals waarop een ketting van prikkeldraad was getatoeëerd. “Marjet.”

“Wat een mooie naam, nou lijkt het net of je jong bent. Ik heb ook een mooie naam. Mijn moeder zei: ‘Ik heb je een veel te mooie naam gegeven, want je bent niet mooi, je bent lelijk’. Daarom is ze weggelopen, omdat ik zo lelijk ben. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ze was niet lief.”

Beeld Anne Caesar

Cor had de tomaten en radijs in haar tas gestopt en reikte hem haar aan. Heel even had ze de hengsels kunnen vasthouden, toen liet ze de tas met een ingehouden kreet los en greep naar haar pols.

“We brengen u naar huis”, zei Cor meteen. “Woont u ver?”

Ze schudde haar hoofd, wees naar een zijstraat aan de overkant. “Daarachter, aan de kade.”

“Die kennen we. We lopen wel eens een rondje, het is daar sjiek. Draag jij de tas, Silvio? Geeft u me maar een arm, mevrouw.”

“Ze heet Marjet, Cor, Marjet zonder pet.”

“Moeten jullie niet weer aan het werk?”, vroeg ze.

“We mogen twee sigaretten rookpauze van de werkplaats”, zei Cor.

Waarop Silvio: “Maar Cor rookt nooit en ik rook ook niet meer.”

Met moeite wist ze de sleutel uit haar zak te wurmen en in het slot van de voordeur te steken, maar het lukte niet hem om te draaien. Cor nam de sleutel van haar over.

“Woont u helemaal alleen in dat grote huis?”

“Nee hoor, met mijn man.” En voor erom gevraagd werd: “Hij heet Max.”

“Wij hebben ook een Max op de werkplaats”, zei ­Silvio. “Hij kan niet goed dingen in doosjes stoppen en hij kan ook geen apparaten uit elkaar halen, hij mag ­alleen stickers plakken.”

Ze liepen mee naar de keuken. Cor haalde de boodschappen uit de tas.

“Wat lekker”, zei hij. “IJsjes.”

Silvio keek naar de doos die Cor ophield en zei: “Punt­ijsjes!”

“Die haal ik voor onze kleindochter”, zei ze. “Willen jullie er een?”

Gelukzalig likten de twee mannen aan hun ijsje, en dit beeld herhaalde zich op zondagochtend toen ze ­aanbelden om te vragen of ze nog last had van haar pols. De mitella die ze droeg zei genoeg. Ze stelde de vrienden gerust door te vertellen dat het maar een haarscheurtje was en had gevraagd of ze een kop koffie wilden. Ja, die wilden ze wel, maar liever lustten ze zo’n puntijsje. ­Likkend zaten ze even later op de bank in de woonkamer. Max had zich die keer nog redelijk gedragen. Maar toen ze de zondag erop weer aanbelden en Silvio midden in de woonkamer zijn T-shirt uittrok en zijn torso zo’n jungle aan tatoeages vertoonde dat het leek of hij ook nog een blauw hemd droeg, had Max ze naar de voortuin gestuurd om aldaar hun ijsje te eten.

Ze had zich hun sippe gezichten aangetrokken en ­gezegd dat Max als oud-leraar Engels weer les was gaan geven omdat er zo’n tekort aan leraren was. In het weekend moest hij huiswerk nakijken en lessen voorbereiden, en dan kon het beter stil zijn in huis.

“Zullen we afspreken dat jullie op de eerste zondag van de maand op de koffie komen, van halfelf tot half­twaalf?”

Silvio: “En een puntijsje?”

“En een puntijsje.”

De eerste zondag in september kwam Silvio strompelend, zijn verbonden voeten in strandslippers, binnen. Op haar vraag wat hij mankeerde, antwoordde hij dat hij op de avond dat het ineens koud en nat was zijn rugzak voor de straalkachel van Cor had gehangen waardoor de rugzak was verbrand en ook wat erin zat. En nu had hij van Cor driehonderd euro gekregen om een nieuwe ­rugzak te kopen, maar in plaats daarvan had hij een ­tatoeage op zijn voeten laten zetten. Op de linkervoet. Hij had van het geld ook nog een Zwitsers zakmes gekocht.

Beeld Anne Caesar

Silvio haalde het mes tevoorschijn en klapte het open. “Nou heb ik altijd fijn een schroevendraaier bij me en een mes, een schaartje, een kurkentrekker en nog een paar dingen. Zeg dat het handig is, Cor, dat moet je toch zeggen, Cor.”

“Dat is waar”, zei Cor. “Het is heus handig. Maar ja.”

“En een nieuwe rugzak haal ik wel bij de kringloop, daar kosten ze maar twee of drie piek.”

Op de eerste zondag in oktober zei Silvio zonder omhaal: “Cor is boos omdat ik de boodschappen verkeerd heb ­gedaan.”

“Ik ben niet boos op de boodschappen”, zei Cor. “Ik ben boos omdat je wiet hebt gekocht, nou denkt Marjet dat we roken.”

“Nee hoor, Marjet, we roken niet, we kopen nooit ­sigaretten, sigaretten zijn veel te duur. Cor heeft wel meer geld dan ik. Het was maar één gram, daar kan ik maar twee of drie dunne stickies van rollen. Ik heb ­alleen af en toe een beetje nodig als ik voel dat ik erg moet gaan huilen.”

Ze zei meestal niet veel meer dan ‘ach, jongens’, of ‘goed, jongens’, vroeg dan of ze nog een kop koffie, een plak cake of misschien nog een puntijsje wilden.

Beeld Anne Caesar

Op de eerste zondag in november bleven ze bij de voordeur staan.

“We komen even zeggen dat we niet kunnen komen, we moeten schilderen.”

“Cor zijn zuster komt over uit Australië.”

“Wat leuk voor je, Cor”, zei ze. “Heb je haar lang niet gezien?”

“Achttien jaar. We moeten opruimen, schoonmaken, schilderen.”

“Ik kan niet goed weggooien”, zei Silvio. “We hebben uit mijn kamer wel al tien vuilniszakken vol. En Cor was boos omdat ik blote vrouwen in zijn kamer heb geplakt.”

“Overal lijm”, zei Cor en keek naar de grond.

“Cor houdt niet van seks. Ik wil wel een vrouw, maar niet klagen zegt Cor dan, we hebben een dak en nu kost het niet dubbel water, dubbel koken, dubbel stoken en zo.”

Op de eerste zondag van december was het eerste wat ze zei: “En, hoe was het om je zus na al die tijd weer te zien, Cor?”

Cor zweeg. Silvio keek naar hem en zei: “Ze kwam niet, ze wou alleen naar haar andere broer.”

Ze doet de lichtjes in de kerstboom aan. De kaarsen branden al. Ze zet net de soep op een laag pitje als er twee keer wordt aangebeld. Eerst drukt Silvio op de bel, dan Cor. Dat heeft Max gezien toen hij in oktober voor het raam van zijn werkkamer stond.

Ze hoort hem de trap afkomen en de vrienden begroeten met: “Goedenavond heren.”

Midden in de woonkamer wacht ze haar gasten op. Max opent de deur overdreven wijd en ze stappen naar binnen, beiden in een kersttrui, die van Cor met hulst en sneeuwvlokken, die van Silvio met de kop van een ­lachend rendier met clownsneus.

“Gelukkig kerstfeest, Marjet.”

“Gelukkig kerstfeest, jongens, wat zien jullie er feestelijk uit.”

“Inderdaad, fééstelijk.” Max laat het klinken als ­‘vréselijk’.

“Wat een mooie tafel, o, en wat een mooie boom!”, roept Silvio verrukt. ‘Mooi hè, Cor? Cor mocht thuis nooit een boom, Cor mocht helemaal nooit iets.” Hij gaat op de boom af en pakt een kerstbal beet. De bal knapt en de flinterdunne scherven vallen op de grond.

“Wat doe je nou toch”, zegt Cor.

“Dat was een antieke bal van glas”, zegt Max. “Nog uit je jeugd, is het niet, Marjet?”

“Het maakt niet uit”, zegt ze. “Ik heb er ook wel eens een gebroken, ze zijn zo teer. Heb je je niet gesneden?”

“Nee, niks geen bloed.” Silvio wijst op het kapje van de bal dat nog aan een haakje hangt. “En hij is niet helemáál stuk, hoor.”

Ze zou willen lachen, maar houdt zich in en maakt aanstalten om de stofzuiger te halen.

“Niet weglopen, Marjet”, zegt Cor. “We hebben een ­cadeau voor jullie.”

“Het is van ons allebei”, zegt Silvio. “Ik heb het laten maken, maar Cor heeft het betaald.”

Hij trekt zijn trui en T-shirt op. Max wendt zijn gezicht af.

“Ik had nog wat ruimte in het midden”, zegt Silvio.

Cor wijst tussen de tijgerkop, uil en slang op de borst van zijn vriend. “Kom maar dichterbij, dan kan je het ­lezen: Marjet en Max.”

“Bij mijn hart”, zegt Silvio. “Omdat je lief bent, ­Marjet.”

“O jongens toch.”

“En Max ook wel”, zegt Cor.

“Max?”, zegt ze.

“Ja”, zegt hij en schraapt zijn keel. “Ja, zo’n cadeau hebben we nog nooit gehad… Ik ruik de soep, zullen we aan tafel gaan? Dan schenk ik iets lekkers in.”

