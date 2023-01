Een kist van schimmel: een groen laatste huis

Alleen de vorm van deze doodskist, gemaakt van levende schimmels, is klassiek.

Maandag is het blue monday, de meest depri-dag van het jaar, sombere gedachten liggen op de loer. En dan een verhaal over een doodskist? Maar met dit exemplaar van levend materiaal wordt de overledene opgenomen in een eeuwige cyclus van leven en dood. Dat klinkt toch ronduit poëtisch?

Van de piramides tot de Taj Mahal, sommige van de meest aansprekende bouwwerken zijn feitelijk graven, die al honderden of zelfs duizenden jaren de tand des tijds doorstaan. Dat is nu juist niet de bedoeling van de levende doodskist. Maar hoe maak je zo’n kist? En dan niet als geinige gimmick of hippe trend, want daar is de uitvaartbranche niet van gediend.

Levende schimmels

Bob Hendrikx is de uitvinder van de Living Cocoon, een doodskist vervaardigd van levende schimmels. In een mal laat hij mycelium, het ondergrondse wortelnetwerk van paddenstoelen, letterlijk groeien in de vorm van een kist. Wat ook een prachtige symboliek heeft. Eenmaal onder de grond composteren de schimmels binnen een maand; bij een houten kist duurt dat algauw twintig jaar. Daardoor is ook het lichaam van de overledene in ongeveer drie jaar gerecycled; met een houten kist duur dat minimaal tien tot wel twintig jaar.

Mycelium vormt het ondergrondse wortelnetwerk van paddenstoelen.

Ook bij crematie is de Living Cocoon de duurzame optie. Voor een kist van hout moet een boom minimaal tien jaar groeien; het duurdere eikenhouten segment zelfs veertig jaar. Deze kist groeit in een week in een mal uit tot een keurige rechte kist, in een stemmig witgrijze kleur bovendien. De levende doodskist is goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Crematoria.

Het idee voor een doodskist van schimmels ontstond toen Hendrikx zich voor zijn studie architectuur aan de TU Delft verdiepte in duurzame bouwmaterialen. Al snel bleek mycelium de ideale kandidaat vanwege de sterkte en de relatief eenvoudige productiewijze en de lage kosten. Zo zijn er geen licht, warmte of andere energiebronnen voor nodig. Gewoon wat stro en een mal.

De Living ­Cocoon zet dode organische stoffen om in voedsel voor planten.

De uitvaartbranche is behoudend

Omdat woningbouw behoorlijke investeringen vergt en gebonden is aan strenge regels, zocht Hendrikx naar een andere toepassing van mycelium. Zo kwam hij uit bij een doodskist, feitelijk een laatste woning.

In principe zou de Living Cocoon ook een ronde kiezel kunnen zijn of de lichaamscontouren volgen; daarvoor is alleen een andere mal nodig. Toch is bewust gekozen voor een klassieke doodskist. Niet alleen de uitvaartbranche is behoudend, ook de nabestaanden kiezen vaak voor de vertrouwde optie. Bovendien heeft de rechthoekige kist ook praktische voordelen; zo kan deze kist, die is ­getest tot 200 kilo, waardig worden gedragen door er aan de onderkant houten draagstokken door te steken. Ook past de kist op een standaard-baar.

Ondanks de traditionele vorm sluit de Living Cocoon aan bij de veranderende tijdgeest. Uitvaartverzorger Dela wil ­vanaf 2030 alleen nog maar klimaatneutrale uitvaarten verzorgen en heeft de levende doodskist opgenomen in zijn assortiment. Daarnaast zijn natuurbegraafplaatsen sterk in opkomst. Mycelium kan de daar aanwezige dode organische stoffen omzetten in voedingsstoffen voor planten en bomen.

Ook giftige stoffen worden grotendeels afgebroken, denk aan resten van medicijnen, een plastic pruik of kunststof kleding. De schimmeldraden worden zelfs ingezet om de grond rond de kerncentrale in Tsjernobyl schoon te maken.

Opgeruimd staat netjes. Het is niet de manier waarop we over de doden praten, maar in dit geval is het wel zo.