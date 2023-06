Deze planten hebben slimme manieren gevonden om zich te wapenen tegen droogte

Op het moment dat ik dit schrijf is er al bijna zes weken geen drup gevallen in De Bilt. Dus ga ik het toch maar over droogte hebben. En over droogteplanten, want gelukkig zijn die er in overvloed.

Misschien heeft het al geregend als u dit leest, maar er is meer droog en heet weer voorspeld. Welke planten zijn dan de beste overlevers? In de eerste plaats planten die diep wortelen, bijvoorbeeld met een penwortel die ver de grond in steekt. Zo kun je in een dor grasveld nog volop opgewekt groene paardenbloemrozetten en weegbree zien staan. Iedereen die ooit heeft geprobeerd om een paardenbloem uit te trekken, weet waarom dat zo is.

Ook kaasjeskruid, smeerwortel, stokrozen, teunisbloem, veratrum (witte nieswortel) en verbascum (gele toorts) hebben penwortels die bijna net zo diep wortelen als de plant hoog is. Droogte kunnen ze prima aan.

Graswortels zijn het andere uiterste, breed uitlopend en oppervlakkig. Maar doordat ze een dichte mat vormen, herstelt een droog grasveld zich altijd weer. Het gazon sproeien? Niet nodig.

Strategieën te over: klein blad, opgerold blad, een vachtje of stekels

Er zijn ook planten die zich bovengronds tegen hitte, zon en droogte wapenen. Je kunt ze meestal gemakkelijk herkennen. Ze hebben heel kleine blaadjes, waardoor ze nauwelijks vocht verdampen, zoals de felgele muurpeper, die zelfs op kurkdroog zand bloeit. Maar ook brem en kruiden als marjolein en tijm passen dit trucje toe. Rozemarijn en naaldbomen hebben hun bladeren verkleind door ze op te rollen tot naadjes. Andere planten ontwikkelen dikke, leerachtige bladeren, die beter vocht vasthouden. Denk aan alle sedumsoorten, maar ook aan laurierkers.

Er zijn ook waterwatjes, planten die al na een dagje droogte letterlijk het hoofd laten hangen. Eigenlijk moet je die niet meer in je tuin willen. Hortensia’s bijvoorbeeld. Maar ook alle soorten kruiskruid, ligularia. Jammer, want ik vind ze prachtig, vooral de gele pluimen en elegante bladeren van de ligularia przewalskii. Je kunt ze wel in een flinke pot zetten en precies zoveel water geven als ze nodig hebben.

Sommige planten hebben bladeren met een meestal grijzig vachtje dat ze beschermt ­tegen zon en verdamping: artemisiasoorten, gele dovenetel, duizendblad, ezelsoor, kerrieplant, prikneus en vlinderstruik. Er zijn ook planten die verdamping tegengaan met een waslaagje, zoals blauwe hosta’s (een stuk droogtebestendiger dan ‘gewone’ hosta’s) en wolfsmelksoorten (euphorbia).

Ten slotte combineren sommige planten diverse technieken, zoals kattenkruid en lavendel, die lichtgrijs behaard zijn, etherische olie verdampen waardoor ze meer vocht vasthouden en ook belagers weghouden met hun sterke geur. De stekels van kaardebol en ­kogeldistel verkleinen het ­verdampingsoppervlakte van de bladeren en verjagen eventuele vreetzakken.

Handig naslagwerk: Droogte­planten van Aurélien Davroux.