De Trouw-ombudsman vraagt zich af: heb ik als journalist gefaald in coronatijd?

Nu het coronavirus ver weg lijkt, voelt Trouw-ombudsman Edwin Kreulen een groeiend onbehagen over de journalistiek tijdens de pandemie. Heeft hij zich toentertijd niet blindgestaard op de dagelijkse stroom aan cijfers en ondertussen de werkelijke vraag over het hoofd gezien?

2 sterfgevallen, 6 ic-opnames (27 juni 2023)

In de kleine slaapkamer van mijn oudste dochter, die sinds coronatijd overdag dienstdoet als mijn thuiskantoor, krijg ik twee berichten binnen. Een lezer mailt over de coronacijfers: die stellen toch niks meer voor? Zijn bericht gaat gaandeweg over in de kritiek die ik als ombudsman van de krant elke week op de mail ontvang: corona is dus onschuldig gebleken. Het waren juist de vaccins die wereldwijd een miljoen mensen doodden.

Het tweede bericht, via de persbureaus, is verrassender. Een verdeelde Tweede Kamer schuift de parlementaire enquête naar het coronabeleid op de lange baan.

Was er wel genoeg grond voor alle, soms verregaande maatregelen die zijn genomen? Dát is de vraag na drie jaar coronajournalistiek, zeg ik tegen mijzelf. Een kwestie die nu in de Tweede Kamer van de agenda verdwijnt. Waarom wordt de grootste nieuwsgebeurtenis van deze eeuw niet grondig nabeschouwd, om te kijken of we er lessen uit kunnen trekken?

Edwin Kreulen, ombudsman van Trouw. Beeld Werry Crone

Edwin Kreulen (Den Haag, 1967) is politicoloog en sinds vier jaar ombudsman van Trouw. Eerder schreef hij voor deze krant over onderwijs, gezondheidszorg en justitie.

Ook in de journalistiek bleef het overwegend stil. Nieuwssite nu.nl deed een dappere poging tot zelfkritiek en mijn collega-ombudsman bij de publieke omroep onderzocht de coronajournalistiek, maar dan alleen de eerste fase.

Ik denk aan die keer dat ik in Trouw schreef dat onze redactie nog geen zelfanalyse had uitgevoerd. Het kwam me te staan op kritiek van collega’s: dat is binnenskamers heus wel gebeurd. En er is al tijdens de pandemie veel gedaan en bijgestuurd, vaak achter de schermen. Terechte kritiek. Waarom blijft dan toch het grote onbehagen bij mij sluimeren? Ik ga in mijn herinnering drie jaar terug.

175 sterfgevallen (31 maart 2020)

“Honderdvijfenzeventig doden vandaag. Honderd­-vijf-en-zeventig.”

Ik spreek het hardop uit in datzelfde slaapkamertje van mijn oudste dochter, waar ik nu kan werken omdat zij even in de huiskamer zit. Het aantal gemelde sterf­gevallen loopt alarmerend op. Van de enkeling in het begin van deze maand, tot tientallen, tot zelfs meer dan honderd.

Ik kijk verder. Meer dan 700 ziekenhuisopnames in een dag! In mijn mailbox komt een bericht binnen. ‘Waarom schrijft Trouw niet dat corona goed te genezen is met het goedkope medicijn ivermectine? Een huisarts doet het al. Schrijf daar eens over en volg niet de lijn van de overheid.’

Dat laatste verwijt zou ik vaak gaan krijgen. Ik moet weer denken aan wat een oude bekende mij gisteren schreef: ‘Hoeveel krijgen jullie betaald om de boodschap van de overheid te promoten?’ Ik ken haar als een slim mens.

7 april 2020: 1424 ic-opnames

Een week verder. Het is twintig over drie in de middag en ik moet mijn dochter ophalen, die gelukkig weer naar haar beschut werk kan. Maar juist dit moment is het spannendste van de dag: de nieuwe coronacijfers komen binnen.

Op de heenweg op de fiets kan ik het niet laten, bij het stoplicht kijk ik snel op mijn telefoon. Weer veel opnames. Verderop de route doe ik wat ik ook al wekenlang doe: in mijn hoofd uitrekenen hoeveel meer dit is dan gisteren, hoeveel meer dan vorige week, en dat het er volgende maand gemakkelijk duizend op een dag kunnen worden. Bij het volgende stoplicht kijk ik verder: op de intensive care liggen nu 1424 mensen. Terwijl het er toch niet meer dan 1500 kunnen zijn? Ik denk weer aan de beelden van de volle ziekenhuisgang met stervende mensen in Palermo.

Bij de dagbesteding zwaai ik van afstand naar bekenden. Het is heel bijzonder dat het hier open is: met kleine bezetting. Als mijn dochter op de fiets stapt, energiek en blij, voel ik de paniek pas echt. Met haar gevoelige longen valt ze in de categorie ‘kwetsbaren’ waarover het deze dagen zoveel gaat. Net als mijn ouders overigens, beiden tachtig.

Wat kunnen we eraan doen? “Handen wassen”, roep ik op het kruispunt. Een tegenligger kijkt me verwonderd aan. Ik hoor het Mark Rutte nog ferm zeggen. Ik ben geen viroloog, maar ik heb wel een vermoeden: over een paar jaar zullen we zeggen dat al dat handen wassen de pandemie maar een klein beetje vertraagd had. Moeten we dat niet eens uitzoeken?

Maar nee, snel naar huis nu, dan nog een lezer bellen die eist dat we Willem Engel en zijn actiegroep Viruswaanzin paginagroot in de krant zetten. En trouwens, in de sluimerende angst voor het virus ben ik toch ook wel blij dat iemand als Mark Rutte zo helder steeds zegt dat we echt allemaal iets kunnen doen aan dat virus.

2 overledenen (3 september 2020)

Opnieuw op de fiets, nu op de terugweg nadat ik mijn dochter heb weggebracht. Ik moet een van de coronaverslaggevers bellen en stop op een terras. Ik schuif naar een bank op de hoek, ver van andere gasten. Het virusgevaar is geweken, maar voor hoe lang weet niemand.

“Kan het even?”, vraag ik door de telefoon. Ik voel me bezwaard: vier collega’s werken zich al een half jaar in het zweet. Hij reageert rustig op de kritiek uit mijn mailbox. Nee, we schrijven er heus weleens over als een maatregel niet lijkt te werken, neem de schoolsluiting.

Dan zegt hij: “De proportionaliteit, dat zouden we eigenlijk eens echt moeten uitzoeken”. Oftewel: zijn alle coronamaatregelen wel in verhouding met de schade die ze kunnen veroorzaken? Denk aan eenzaamheid, aan dreigende faillissementen en dalende schoolresultaten. “Maar het is lastig om voor dat onderwerp tijd vrij te maken”, vervolgt hij. “Er is bij de chefs een grote druk om de dagelijkse cijfers te melden en te duiden.” Ik neem de zin op in mijn rubriek die vrijdag.

De R is 2 (20 januari 2021)

Lezers hebben me al vaker aangesproken op het bedenkelijke niveau van de vragen van journalisten tijdens de persconferenties over corona. Voorafgaand aan die persconferenties leest de NOS-redacteur nog even voor wat er dadelijk wordt gezegd. Alsof wij journalisten de taak hebben kabinetsbeleid uit te leggen. Precies het verwijt dat ik dagelijks in mijn mailbox krijg.

Strategisch lekken heet dat in Haagse taal. Wij zijn er ook niet blij mee, hoor ik van de politieke redactie, maar zo lopen de hazen nu eenmaal in Den Haag.

Maar nu applaudisseer ik voor de televisie bij de eerste vraag, die traditioneel van de NOS komt. Weet u zeker dat de avondklok gaat helpen om de besmettingen omlaag te brengen? Rutte zegt ja en de ministers zullen later iets uitleggen over ‘studies in het buitenland’. Onze nationale omroep wijst ook op het nadeel voor eenzamen. Bravo! Maar voor doorvragen lijkt geen tijd, de andere omroepen volgen en een van de journalisten vraagt twee keer naar dingen die net zijn gezegd.

Het zal met de avondklok al snel heerlijk rustig zijn na negen uur ’s avonds op de drukke straat waar wij schuin op uitkijken. Maar ik zal toch niet de enige zijn die zich afvraagt: gaat dit nou echt helpen? Dat is niet te meten, schreef Trouw al een paar dagen hiervoor. Moeten we dat niet verder uitzoeken en ook kijken naar het effect, op jongeren bijvoorbeeld?

Ik heb de weken daarna geen tijd om daar lang over na te denken of om dat mijn collega’s voor te leggen, want mijn nervositeit is al snel terug. In februari zie ik dat de R, de besmettingsfactor, op 2 ligt. Ook al zo’n getal dat ik inmiddels dwangmatig volg. Oftewel: in elf stappen ben je van een enkele besmette persoon tot ruim duizend. Is het dan toch gewoon maar goed dat het kabinet iets doet? Ik wil zo graag dat die cijfers omlaag gaan.

Al snel wint Viruswaanzin een kort geding tegen de avondklok: die is van de baan. Ik vind hun corona-argumenten grotendeels onzin, maar hier hebben ze toch wel een punt. Toch betrap ik me op opluchting wanneer de avondklok in hoger beroep toch mag doorgaan. Gelukkig, zo doen we tenminste iets. Eenheid is belangrijk, zeg ik tegen mijzelf. Maar wie is hier aan het woord: de bezorgde vader en zoon, of de journalist? >>

30 juni 2023

De pandemie mag afgelopen zijn, bezinning van de journalistiek is er nog nauwelijks geweest. Het is wel weer een tijd geleden, hoor ik her en der zeggen. Zelf ben ik ook opgelucht: ik lag twee keer een paar dagen op bed met de deur dicht, maar het bleef bij een enkele nacht waarin ik me slecht voelde. Mijn ouders zijn er nog en in goede staat, mijn oudste en mijn vrouw hebben geen corona gekregen en onze twee andere kinderen waren maar kort beroerd door een besmetting. Allen gevaccineerd.

Deze maand komt het Sociaal en Cultureel Planbureau met een onderzoek naar kranten in coronatijd. Die hebben de vaccinsceptici nogal genegeerd, is de boodschap. En als ze aan het woord kwamen, werden deze mensen toch vooral ‘kritisch’ benaderd.

Ik mag reageren in de krant en ben geprikkeld. Natuurlijk moet je onzin weerspreken! Ik vond dat we hen soms juist te kritiekloos aan het woord lieten. Ook mijn collega-ombudsmannen van andere kranten herkennen de kritiek niet.

Als ik mijn eigen woorden teruglees, gaat het knagen. Ik schuif de kritiek wel snel terzijde: precies de houding die ik vaak hekel in de hele journalistiek. Want ik vind het nog steeds een gemiste kans dat Trouw en collega­-media zich niet echt grondig hebben gebogen over hun eigen optreden in coronatijd. Ik zal niet zomaar zeggen dat we hebben gefaald. “Ik ben juist blij dat we zo duidelijk hebben vastgehouden aan de bestrijding van het virus en de ontwikkelingen rond vaccinatie”, zegt een collega. Dat is een belangrijk argument.

0 overledenen (10 augustus 2023)

Had ik kritischer moeten schrijven over de coronakoers van de krant, en waarom deed ik dat eigenlijk niet? Je bent toch ook maar een mens, en het was een angstige situatie, zeggen mensen mij. Maar ik worstel nog steeds met deze vraag.

Dan zie ik op Twitter iemand opmerken: zie je wel met dat SCP-onderzoek, de media hebben ons allemaal voorgelogen. En dan valt het kwartje: als je in de krant ook maar een flinter zelfkritiek laat zien, zijn er altijd wel coronasceptici die dit misbruiken: zie je wel, ze ­zaten ernaast en dat hebben ze nu zelf ook door.

Het SCP-onderzoek laat krantenberichten van drie jaar lang zien en ik zie het weer terug: hoe ernstig waren we toen allemaal gealarmeerd. Hoe sterk hebben we ons gericht op de dagkoersen van besmettingen, opnames en sterfgevallen. Ikzelf in ieder geval volop, met mijn ­rekensommen probeerde ik de groeiende ongerustheid te bezweren. Dat ging ten koste van een van de kern­taken van de journalistiek, en zeker van Trouw: even een stapje achteruit zetten en nadenken over de vragen achter het nieuws.

Zoals die vraag die nog steeds geen goed antwoord kreeg: wogen de voordelen van de maatregelen op tegen de schade? Ikzelf heb dat stapje niet gezet en er ook niet op gewezen.

Natuurlijk hebben we er als krant goed aan gedaan om erop te wijzen dat vaccinaties zin hebben. En we hebben flink wat pogingen gedaan om die schade in beeld te brengen: de eenzaamheid in de verpleeghuizen in het begin, de stress onder jongeren.

Maar hebben we werkelijk een eigen koers gevaren, los van het kabinet? Al die viruswaanzinnigen, die mensen die eisten dat in de krant zou komen dat corona slechts een griepje is, voor hen ben ik veel te toegeeflijk geweest. Alle energie die daarin ging zitten, ging ten koste van het echte nadenken over de pandemie. We moeten sneller echte onzin terzijde schuiven.

De media waren voor een groot deel een doorgeefluik. Dat is een belangrijke vaststelling, maar het is niet genoeg. Moet ik mijn eigen emoties en thuissituatie niet meer loskoppelen van het dagelijkse nieuws? Ik zou zeggen van wel. Moet Trouw een grote crisis wel overlaten aan een kerngroep van slechts drie of vier journalisten? Ik had zelf eerder moeten zeggen van niet, al tikten ook andere redacteuren veel over corona.

En vooral: wat zijn de belangrijkste vragen en hoe ­geven we daar zelf antwoord op? Op zijn minst die belangrijke vraag of de maatregelen naar verhouding waren, die had ik zelf veel eerder aan de orde moeten stellen. Laat journalisten, bij Trouw en elders, kritisch terugkijken naar hun eigen pandemiejournalistiek.

