‘De maniac’ verhaalt over geniale wiskundige die níet wakker lag van de atoombom die hij hielp ontwikkelen

In het ongelooflijk spannende De Maniac over wiskundige John von Neumann, die net als Oppenheimer meewerkte aan de eerste atoombom, speelt Benjamín Labatut met de fascinatie voor het angstaanjagende, het ondenkbare, het onvoorstelbare.

Wie de film Oppenheimer intrigerend en verontrustend vond, zal vast ook veel plezier beleven aan de nieuwste, uitstekende roman van Benjamín Labatut, een in Nederland geboren Chileense schrijver. De Maniac gaat over de Hongaarse Amerikaan John von Neumann, een geniale wiskundige die, net als Robert Oppenheimer, meewerkte aan het ontwikkelen van de atoombom.

Oppenheimer en Von Neumann zijn allebei ideale personages voor fictie over gevaarlijke, potentieel ontwrichtende wetenschap en hoe lastig het is om daar nog op een ethisch verantwoorde manier mee om te gaan. Zowel in de film over Oppenheimer als in de roman over Von Neumann wordt enthousiast gespeeld met wat ze in de negentiende eeuw de esthetiek van ‘het sublieme’ noemden: met de schoonheid van het angstaanjagende, het onvoorstelbare, het ondenkbare.

In de film zijn dat de beelden van kern­explosies, in de roman beschrijvingen daarvan, maar ook wetenschappelijke fantasieën, over het vernietigen van al het leven en over apparaten en computerprogramma’s die zichzelf autonoom, los van de mens, kunnen voortplanten en evolueren tot een hogere vorm van leven.

Geen last van wat voor moreel besef dan ook

Terwijl Oppenheimer gemengde gevoelens had over de atoombom en zich naderhand duidelijk uitsprak tégen het ontwikkelen van de nog duizend keer sterkere waterstofbom en tégen een kernwapenwedloop met Rusland, had de geniale Von Neumann juist helemaal geen last van wat voor moreel besef dan ook.

John von Neumann

Als jongeman wilde Von Neumann een nieuw, fris, stabiel fundament leggen onder de wiskunde, die door een aantal wonderlijke, niet te bevatten natuurlijke ontdekkingen (de relativiteitstheo­rie en de kwantummechanica) in een crisis was terechtgekomen. Dat resulteerde in een belangrijk boek: Wiskundige grondslagen van de kwantummechanica (1932).

Eenmaal beroemd verhuurde hij zich in de VS als wiskundig adviseur aan bedrijven en de overheid. En aan het leger. Want de wiskundige modellen waarin hij economisch gedrag probeerde weer te geven en te verklaren, trokken al gauw de aandacht van militaire strategen.

‘Een duivels en cynisch idee’

Hij leverde de verfijnde wiskunde die nodig was voor de ingewikkelde berekeningen voor het maken van de atoombom en daarna de waterstofbom. En, uiterst controversieel, een wiskundig model voor het beleid van het wederzijds dreigen met totale vernietiging tijdens de Koude Oorlog: de mutually as­sured destruction, oftewel, afgekort: mad. ‘Een zo duivels en cynisch idee dat het een wonder is dat we het tot dusverre hebben weten te overleven’, zegt een van de personages in de roman.

Von Neumann ontwierp ook een van de eerste computers en noemde die de Maniac (Mathematical analyzer numerical integrator and automatic computer). En tegen het einde van zijn leven werkte hij aan computerprogramma’s die de vernietiging van al het ­leven modelleerden en aan pogingen om ín de computer nieuwe, nooit eerder geziene vormen van (digitaal) leven te creëren.

Aan vrijwel al zijn projecten zat een donker randje. Zo berekende Von Neumann doodleuk dat de bom op Hiroshima het hoogste aantal slachtoffers zou maken als hij zeshonderd meter boven de grond tot ontploffing werd gebracht, wat vervolgens ook gebeurde.

En Von Neumann was meteen daarna vóór een snelle ‘preventieve kernaanval’ op Rusland, om te voorkomen dat de Russen ook een atoombom zouden ontwikkelen. De argumenten die hij daarvoor aandroeg ­waren, zoals altijd, strikt logisch.

Labatut sleurt de lezer mee het verhaal in

De roman De Maniac begint met een proloog over de geniale, maar labiele natuurkundige Paul Ehrenfest. De belangrijkste thema’s van het boek worden dan al geïntroduceerd: luciditeit en krankzinnigheid, rationaliteit en het irrationele, logisch denken en het ondenkbare, orde en chaos, licht en duisternis.

Dan worden het leven en de avonturen van Von Neumann uitgebreid verteld door allerlei mensen uit zijn omgeving, in lange, uiterst levendige passages met heel veel komma’s en heel weinig punten, die er volledig in slagen de lezer mee te sleuren in het verhaal.

Ook al gaat het over wetenschap, Labatut weet er een ongelofelijk spannend verhaal van te maken. Hij is niet bang om af en toe een stevig apocalyptisch beeld of visioen op te roepen. De lezer hoeft niet overdreven veel van wiskunde, natuurkunde of informatica te weten.

Juist het ontbreken van de ­wetenschappelijke details geeft de auteur de ruimte om heel suggestief te werk te gaan, zoals wanneer hij suggereert dat een heel simpel programma uit de beginjaren van de computer tot verbazing van zijn makers, onder wie Von Neumann, een eigen leven lijkt te gaan leiden. Dat wordt angstaanjagend mooi beschreven, zonder dat de lezer enig idee heeft van hoe dat programma werkte en wat er zo onverwacht aan was.

Logica en gekte liggen soms dicht bij elkaar

Ondertussen is Von Neumann iemand die graag en uiterst spitsvondig converseert, met allerlei mensen, die veel drinkt, té veel, die graag in dure restaurants eet en diep verliefd is op een hyperintelligente, labiele vrouw, wat dan allemaal wel weer heel menselijke trekjes zijn.

En af en toe maakt Labatut binnen dit grotere verhaal ruimte voor kleinere verhalen, zoals over twee briljante collega-­wiskundigen die geregeld last hadden van diepe depressies en manische perioden.

De schrijver suggereert dat logica en ­gekte soms dicht bij elkaar liggen. Sommige wiskundigen zouden ‘zo volkomen rationeel’ te werk gaan ‘dat het aan het psychopathische grensde’.

Bij Von Neumanns computersimulaties kon uit het rationele soms iets ontstaan dat op het eerste gezicht irrationeel leek. De epiloog van het boek werkt dat uit door het verhaal te vertellen van AlphaGo, het computerprogramma dat beter Go speelde dan de beste Go-meester. Dankzij een enorme hoeveelheid data en een sterk zelflerend vermogen, deed AlphaGo zetten die voor mensen ondenkbaar waren, en die geniaal bleken te zijn. Goddelijke zetten, of moet je het demonische zetten noemen?

Momenten waarop die kunstmatige intelligentie een eigen leven leek te gaan leiden. Sublieme, verontrustende, angstaanjagende momenten: precies de momenten waarnaar Labatut in deze roman voortdurend op zoek is.

Benjamín Labatut

De Maniac

(The Maniac)

Vertaald door Dirk-Jan Arensman

Meridiaan; 384 blz. € 26