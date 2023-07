Caroline van der Plas (BBB): ‘Het beklemt me soms dat mensen ál hun vertrouwen bij me neerleggen’

Oké, ze zal nog wel eens iemand bellen, zegt Caroline van der Plas (56), maar tijdens de roadtrip die ze deze zomer met haar oudste zoon maakt, legt ze haar telefoon weg. Verkiezingen of geen verkiezingen.

In een paar dagen kan veel veranderen. Heel veel. Dinsdag 4 juli: geen vuiltje aan de lucht. Op haar werkkamer in het tijdelijke Tweede Kamergebouw zegt Caroline van der Plas, partijleider van de BoerBurgerBeweging, dat ze toe is aan het zomerreces. En zij niet alleen, haar medewerkers ook. “Omdat het gewoon zo veel is”, zegt ze. “Je hebt nooit rust in de politiek, je staat 24 uur per dag aan. Dus ik heb wel even behoefte aan een periode zonder debatten.”

Die behoefte is goed verklaarbaar. Het was, daarover zijn vriend en vijand het eens, het jaar van Caroline van der Plas. De Haagse agenda werd gedomineerd door stikstof, landbouw en boerenprotesten, met de partijleider van de BBB als onbetwiste hoofdrolspeler. Wie tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ’s avonds de televisie uitdeed, zag als laatste het hoofd van Van der Plas, en als je ’s ochtends de tv aanzette, zat ze er wéér. Nadat BBB in elke provincie de grootste werd, nam de aandacht alleen maar toe, ditmaal ook van haar Haagse collega’s.

Dus ja, logisch dat Van der Plas en haar uitgeputte ondersteuning toe zijn aan een aantal rustige zomerweken.

Het loopt anders. Drie dagen na dit interview valt het kabinet, twee dagen dáárna heeft Van der Plas al haar eerste campagneoverleg, weer een dag later debatteert ze met demissionair premier Mark Rutte over de val van zijn kabinet. Wég rust. “Er is een tornado over me heen geraasd”, blikt Van der Plas terug. “Alles staat volledig op z’n kop.”

Caroline van der Plas (1967, Cuijk), kreeg van haar ouders een passie mee voor taal en politiek: haar vader was sportjournalist, haar Ierse moeder raadslid en wethouder voor het CDA in Deventer. Ze is katholiek opgevoed, maar zegde de kerk in haar jeugd vaarwel. Ook Van der Plas was lang CDA’er, in 2018 verliet ze de partij. Voor ze haar entree maakte in de landspolitiek, was ze freelance journalist, voornamelijk voor vakbladen uit de agrarische sector. In 2019 richtte ze de BoerBurgerBeweging (BBB) op, twee jaar later kwam ze in de Tweede Kamer. Van der Plas heeft twee zoons. Ze is weduwe, vier jaar geleden overleed haar man Jan Gruben aan alvleesklierkanker.

Betekent de kabinetsval dat u de hele zomer moet doorwerken?

“We zorgen ervoor dat onze mensen echt vakantie kunnen nemen, we gaan niet iedereen terugroepen en alle verloven intrekken. Ook Henk Vermeer (ambtelijk secretaris en rechterhand van Van der Plas, red.) en ik hebben afgesproken: we gaan écht allebei twee weken op vakantie, die gaan we niet afzeggen.”

Waar gaat u heen?

“Ik ga een roadtrip maken met mijn oudste zoon door het voormalige Oostblok. Dresden, Krakau, Auschwitz, misschien Praag, sowieso Wenen, Oostenrijk en weer terug. Een beetje de historie induiken, mijn zoons en ik zijn gefascineerd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog en alles wat daaraan voorafging.”

Kunt u op vakantie afstand nemen van de landspolitiek?

“Dat denk ik wel. Ik kan heel goed mijn telefoon wegleggen, dan ben ik in mijn hoofd ook meteen weg. Ik blijf wel de actualiteiten volgen, ik zal ook weleens mensen bellen. Dat moet nu eenmaal, als het kabinet net is gevallen.”

Wat dacht u toen u het nieuws van de kabinetsval hoorde?

“Ik was in Maastricht, op een hotelterras aan de Maas. Mijn moeder was ook mee, maar die was al naar haar kamer gegaan omdat het zo bloedheet was die dag. Ik zat net een hapje te eten en toen, ja, toen viel het kabinet. Dan moet je wel even schakelen hoor: oh shit, het is écht gebeurd. Maar direct daarna denk je: eindelijk, heel mooi, Nederland snakt naar nieuwe verkiezingen.”

Is dat zo?

“Het vertrouwen in de politiek is enorm laag, mensen zijn toe aan een nieuw kabinet met nieuw elan. Het nieuwe elan dat Rutte ooit beloofde, maar nooit bracht.

“De dag na de kabinetsval merkte ik zelf hoe groot die behoefte was. We gingen naar een concert van André Rieu, ik kwam op het Vrijthof aanlopen, mijn moeder in een rolstoel. Nou, die ménsen… Het was echt niet normaal. Mensen stonden op van hun stoel, ze riepen: ‘Carolineeee, jaaaa, de nieuwe minister-president!’ Klappen, foto’s maken.

“Mijn moeder begon bijna te huilen van ontroering. Zelf heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, weleens in een zaal met boeren, maar dit was de grote stad. Dit zijn búrgers.”

Die mensen zeiden dat niet voor niets. In november mogen we naar de stembus, op dit moment staan BBB en VVD bovenaan in de peilingen. Wordt u de nieuwe premier van Nederland?

“Ik zal je heel eerlijk vertellen: ik denk dat het echt níks is voor mij. Niet dat ik de verantwoordelijkheid niet aankan, maar volgens mij beland je dan in een totaal andere, onwerkelijke wereld. Met het risico dat je het contact met de samenleving een beetje kwijtraakt, dat opeens allemaal communicatiemensen gaan bepalen wat jij moet doen. Daar zou ik enorm tegenop zien, dan heb ik niet meer het idee dat ik nog echt Caroline van der Plas ben.”

U ziet zichzelf nog niet in het regeringsvliegtuig zitten, op weg naar Washington, terwijl u nog snel even met de Duitse bondskanselier belt?

“Pff, echt niet. Als ik daaraan denk, grijpt het me bijna naar de keel. Nee, mensen moeten er niet van uitgaan dat ik premier word. Liever niet.”

Zijn jullie klaar voor de verkiezingen?

“Ja, maar er moet nog wel veel gebeuren. Het samenstellen van de kandidatenlijst, bijvoorbeeld. We hebben al een rijtje namen van mensen uit ons eigen netwerk of kandidaten die zich hebben gemeld, maar je hebt straks ook specialisten nodig, mensen die veel weten van financiën of de zorg. Er kunnen zich wel veertig boeren melden, maar niet iedereen kan in de landbouwcommissie zitten.”

Heeft u zin in de verkiezingen?

“Zeker. Al beklemt het me soms ook als mensen ál hun vertrouwen bij je neerleggen. Dan denk ik: jeetje, ik ben geen popster hoor. De verwachtingen zijn erg hoog. En begrijpelijk, het kan zomaar dat BBB opnieuw meer zetels gaat halen dan iedereen denkt, we staan al een tijd stabiel tussen de twintig en dertig. Zou dat kunnen stijgen? Mensen zeggen tegen me: ga met Pieter Omtzigt samen en je hebt zestig zetels.”

Is Pieter Omtzigt welkom bij BBB?

“Daarover wil ik eerst met hem praten. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat ik Pieter hartstikke goed vind.”

Dus eigenlijk zegt u gewoon: ja, hij is welkom.

“Op basis van zijn trackrecord en zijn dossierkennis: zeker.”

Zeker, het zijn hectische tijden. Maar het gaat goed met haar, zegt Caroline van der Plas. Ook met haar gezondheid, al zou je dat tijdens het gesprek op haar werkkamer niet zeggen. Ze moet voortdurend hoesten en heeft het soms zwaar te verduren. “Nadat ik vorig jaar corona kreeg, is het erger geworden”, verklaart ze. “Mijn weerstand is lager. En ik rook. Ik kan wel allemaal smoesjes bedenken, maar dat helpt natuurlijk niet mee.”

In haar omgeving maken mensen zich ook ergens anders zorgen over: Van der Plas werkt te hard. De politica knikt, ze kent de bezorgdheid. Hoelang ze slaapt? “Vier, vijf uurtjes per nacht. Maar dat haal ik in het weekend in. Dan kan ik gerust om zeven uur ’s avonds naar bed gaan en de volgende ochtend pas om negen uur wakker worden. Veertien uur achter elkaar slapen, heerlijk.”

U heeft weleens gezegd: misschien werk ik wel zo hard, omdat ik de confrontatie niet aandurf. Waar bent u bang voor?

“Ik weet niet zeker of ik dáárom zo hard werk, wij hebben in onze familie allemaal een enorme arbeidsethos. Maar mijn grootste angst is inderdaad dat je opeens een klap krijgt en niets meer kunt, dat je een burn-out krijgt. Ik weet niet in welk leven ik dan terechtkom, het lijkt me verschrikkelijk, ik ben bang dat mij dat overkomt. Misschien als gevolg van het harde werken, misschien vanwege alle emoties om wat er afgelopen jaren is gebeurd, ook met Jan.”

De ideale zomeravond van Caroline van der Plas Waar Deventer.

Met wie Met de familie: mijn twee zoons, mijn moeder en mijn broer.

Temperatuur 23 graden.

Eten Gepofte aardappel met zure room, zalm van de barbecue en een lekkere groene salade met ui en feta.

Drinken Een glaasje witte wijn of rosé.

Muziek Bee Gees.

Zomerboek Ik zou graag Tonio van A.F.Th. van der Heijden herlezen. Ik heb nu zelf ook verlies meegemaakt in m’n leven, misschien lees je het dan toch met andere ogen, misschien zijn er dingen waar ik iets mee kan.

Jan, dat is Jan Gruben, de man van Caroline van der Plas. Hij overleed in 2019, op 72-jarige leeftijd, aan alvleesklierkanker. Vier jaar later speelt Jan nog steeds ‘een heel grote rol’ in haar leven, zegt Van der Plas. Toen haar partij in maart de verkiezingen won en de BBB-leider op het podium haar overwinningsspeech gaf, zei ze dat Jan ‘vanuit de hemel’ meekeek.

Ervaart u dat zo?

“Ik geloof wel dat hij ergens is. Of dat de hemel is zoals het in de kerk wordt verteld, nee, dat denk ik niet. Zo’n fysieke hemel kan ik me niet voorstellen. Maar ik geloof wel dat je lichaam slechts een stoffelijk omhulsel is en dat je ziel na de dood voortleeft.”

Hoe groot is zijn rol in uw leven?

“Heel groot. Elke ochtend denk ik aan Jan. Hoe hij altijd wat eerder beneden was en dat de koffie dan al klaar stond. Dan zag ik hem nog even voordat hij naar z’n werk ging, dronken we samen een bakkie.

“Je denkt ook vaak: oh God, wat zou Jan hiervan hebben gevonden, wat zou hij hebben gedacht? Op verkiezingsavond had hij waarschijnlijk gezegd: Lien, waar ben je mee bezig, wat ben je allemaal aan het dóen? Dat hoor ik ’m zo zeggen.”

Ziet u het als iets positiefs om nog elke dag aan Jan te denken?

“Persoonlijk wel, ja. Maar ik kreeg laatst een mail van iemand, een psycholoog, die mij vroeg: besef je wel dat je man dood is? Volgens hem leefde ik alsof Jan er nog was, hij maakte zich zorgen om me. ”

Heeft hij gelijk?

“Ik heb alles nog van Jan. Zijn WhatsApp, zijn Twitteraccount. Zijn twee favoriete boeken liggen op zijn nachtkastje, daarboven zijn leesbril, de urn met zijn as staat ernaast – zo is het echt nog zíjn nachtkastje. Zijn portemonnee met bankpasjes heb ik ook bewaard, dat zijn zulke specifieke dingen van hem waardoor ik het idee heb dat ik hem blijf vasthouden. Dat wíl ik ook gewoon graag, dat vind ik fijn. Voor mij is dat de rouwverwerking.”

Wanneer ervaart u het gemis vooral?

“Het zijn de alledaagse momenten. Als ik ’s avonds laat thuiskwam, praatte ik met Jan over wat er allemaal was gebeurd. Nu kijk ik op m’n telefoon. Daarom zit ik soms tot vier uur ’s nachts op Twitter.

“Je mist ook de sociale controle. Ik ben in de periode na zijn overlijden heel erg aangekomen. Nu probeer ik weer een beetje af te vallen, maar als hij nog had geleefd, was dat niet gebeurd, denk ik. Dan waren we samen gaan lijnen, dan zou hij gezond koken en gingen we meer wandelen.”

Dat BBB op 15 maart de Statenverkiezingen won, zegt Van der Plas, had haar man Jan ‘geweldig’ gevonden. Daar stond ze: in shock, met een gezicht vol ongeloof, hand voor haar mond, ingeklemd tussen familie en pers. “Hij zou enorm trots zijn geweest.” Vooraf had Van der Plas gerekend op flinke winst – maar déze monsterzege, nee, dat zag niemand aankomen. “We schrokken ons wild”, erkent ze. “In positieve zin hoor.”

Toch had de politica aanvankelijk een ander scenario in gedachten voor haar partij: gestage groei. “Eerlijk gezegd zou ik daar nog steeds voor kiezen. We waren er weliswaar in elke provincie klaar voor, maar er stonden ook mensen op de lijst die dachten: zet mij maar op nummer tien, dan kan ik wel meedoen maar kom ik niet in de Staten. Nou, die zijn nu dus wél in de Staten gekomen. Dat vergt extra aandacht, omdat dat vaak wat onervaren mensen zijn.”

U was in het verleden behoedzaam voor snelle groei ‘omdat je niet precies weet wie je binnenhaalt’. Recent kwamen twee BBB-politici in Groningen in opspraak, Statenlid Kor Schipper en gedeputeerde Henk Emmens, voor geruzie op sociale media en het liken van dubieuze Twitterberichten. Is uw vrees bewaarheid?

“Nee. Ik heb altijd gezegd: er kan iemand tussen zitten die een fout maakt. Over Schipper wil ik niet te veel zeggen, het gaat over persoonlijke omstandigheden. Hij heeft toegegeven dat hij uit de bocht is gevlogen, hij heeft ontdekt dat het politieke werk eigenlijk niets voor hem is. Hij is afgetreden.

“En wat Henk Emmens betreft … Ik vind het heel zorgelijk dat journalisten zo te werk gaan, dat ze gaan uitspitten wat mensen maanden geleden hebben geliket op Twitter. Het is een manier om mensen kapot te maken. Geloof me, dan gaat er níemand meer de politiek in.”

Emmens likete tweets met complotten over corona en het World Economic Forum, misinformatie over de oorlog in Oekraïne, een tweet waarin iemand oproept stikstofminister Christianne van der Wal op te pakken. Dat is wat anders dan één, twee domme likes.

“Ja, weet je, dat kan gebeuren. Ik kan niet in zijn gedachten kijken. Henk heeft zijn excuses aangeboden en wij zijn een partij waarin mensen een tweede kans verdienen.”

