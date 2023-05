Biologe Jane Goodall: ‘Toen ik echt naar een vlieg keek kon ik zien wat het werkelijk was. Een klein wonder’

Op haar 89ste reist Jane Goodall nog de hele wereld over om mensen wakker te schudden. Volgens de activistische biologe is het nog niet te laat om onze planeet te redden. ‘Ik stop pas met mijn verhaal vertellen als ik erbij neerval.’

Zien - Kijken geeft verbeeldingskracht

“Het belangrijkste zintuig in mijn leven is kijken. Zestig jaar lang heb ik chimpansees geobserveerd. Dat begon toen de beroemde Britse antropoloog Louis Leakey ontdekte dat ik, zijn secretaresse, goed kon kijken en van dieren hield. Hij gaf me de kans om in de jungle van Tanzania chimpansees te bestuderen. Alleen kreeg ik als vrouw geen toestemming om alleen te gaan en ging mijn moeder de eerste vier maanden mee.

Zij heeft mij altijd gesteund, want als peuter nam ik al wormpjes mee naar bed om ze te onderzoeken. En op een dag was ze mij kwijt en vond me uren later terug in het kippenhok. Waar ik de kipjes bestudeerde. Het is wel belangrijk hoe je kijkt, want als je echt goed ergens naar kijkt dan openen zich de innerlijke beelden in je.

Ik weet nog goed dat ik een keer helemaal alleen in het bos zat, zoals ik dat graag doe, en ik zag een prachtige, kleurrijke vlieg. Ik dacht: wat een mooie vlieg. Maar meteen erna dacht ik: door het nu als vlieg te benoemen, doe ik dit schepsel echt tekort. Dus opende ik mijn geest compleet en keek opnieuw naar dat glorieuze, kleine insect en kon toen zien wat het dier werkelijk was: een klein wonder.

Voor mij is kijken zoveel meer; het zorgt voor verbeeldingskracht en je kunt daardoor een natuurverschijnsel doorgronden, verklaren en onthouden. Vanuit onze Foundation werk ik veel met kinderen en dan geef ik ze vaak de opdracht om twee weken lang hun huisdier te observeren. Een jongetje kwam terug en zei: ‘Ik heb twee zwarte katten en kon ze nooit uit elkaar houden.

Nu heb ik ontdekt dat ze allebei een heel andere persoonlijkheid hebben’. Helaas kijken mensen veel te weinig op deze manier naar de natuur. Want als je met je hele wezen kijkt, zie je dat alles met elkaar verbonden is. Dus als het goed gaat met de natuur, gaat het met ons mensen ook goed. Als je dat weet sluit je niet langer je ogen voor alles wat onze planeet nu bedreigt.”

Voelen - Ook dieren zijn bang, boos of blij

“Ik geniet van alles wat de natuur te bieden heeft voor de zintuigen. Het liefste loop ik op blote voeten over het gras of het sponsachtige mos. Ik hou ervan een boombast te aaien en toen ik jong en verliefd was, de aanraking van de huid van mijn geliefde. De meest fantastische dagen van mijn leven beleefde ik in de jungle met mijn eerste man, de Nederlandse natuurfilmer Hugo van Lawick met wie ik een zoon kreeg.

We bedachten dat een voederplaats zou helpen om de chimps nog beter te bekijken en te filmen. Zo zagen we dat ze elkaar groeten, kussen, omhelzen en soms onderling ruzie maken. Ze aaien elkaar om de ander rustig te maken. Mijn aanpak leverde alleen veel hoon op bij collega’s. In de jaren zestig gaven biologen de dieren die ze onderzochten nog nummers en daar kwam ik, zonder universitaire opleiding, en ik toonde compassie en gaf ze namen.

Toch leerde ik op die manier alles wat we tegenwoordig weten over dieren, over hun intelligentie, altruïsme, zorgzaamheid en over gevoelens. Want ook dieren zijn bang, boos, verdrietig en blij en vooral zeer intelligent. De chimpansee wijkt maar enkele procenten af van de mens. Mijn grote doorbraak kwam toen ik ontdekte dat chimpansees takken en grassen gebruiken als gereedschap, om bijvoorbeeld termieten uit de grond te halen voor voedsel. Nu vinden we dat heel gewoon, toen was dat een bijzondere ontdekking.”

Beeld Maartje Geels

Horen - Vertel verhalen die het hart raken

“Ik ben nu bijna negentig jaar en mijn leven is een prachtige reis geweest. Deze planeet heeft me vervuld met de meest bijzondere momenten, alleen heb ik de aarde ook zien veranderen. Die magische plek staat op het punt vernietigd te worden. We vervuilen ons enige huis en dat is vreselijk. Ik ging de jungle in als wetenschapper en kwam er veertig jaar later uit als activist.

We hebben nog maar zo weinig tijd. Als we niet snel de manier waarop we met de natuur omgaan veranderen, zijn we gedoemd. Echt. Die verantwoordelijkheid drukt zwaar op me. Toch blijf ik hoop houden. Want ik zie dat jongeren andere keuzes maken. Kom op, pak je gedrag aan. Mijn boodschap breng ik niet met agressie of door vingerwijzen, maar door verhalen te vertellen die het hart raken, dat werkt het beste.

Daarom vertel ik over een CEO van een zeer vervuilend bedrijf die door zijn dochtertje van zes werd aangesproken. Zij vroeg hem: ‘Papa, mensen zeggen dat jij de planeet pijn doet. Dat is toch niet waar, hè? Want het is ook mijn planeet.’ Waarop die man stappen heeft ondernomen om zijn bedrijf milieuvriendelijker te maken. Dat soort verhalen slaan aan.

Dat merk ik bij mijn lezingen, zoals vorige maand in Den Haag, toen er nadien tientallen mensen naar me toekwamen die het anders willen doen, die hun ‘succesvolle’ leven gaan omgooien voor iets nuttigers. Iemand zei zelfs: ‘Ik zou willen dat ik je niet ontmoet had, want nu weet ik dat ik mijn leven moet veranderen.’

Daar doe ik het voor. Dat is exact de reden dat ik het nog volhoud om de hele wereld over te reizen. Als ik zie dat mensen mijn boodschap oppakken, in de pen klimmen, actievoeren en andere keuzes maken – hoe klein ook – dan ga ik nog even door. Ik ben al sinds 1986 bezig met mijn missie en vind het niet echt leuk meer, maar het is kennelijk de bedoeling van mijn bestaan. Ik zou het niet doen als het geen verschil zou maken. Tot die tijd ga ik door, net zolang tot mijn lichaam ermee ophoudt of ik dood neerval.”

Over Jane Goodall Antrolopologe en biologe Jane Goodall (Londen, 1934) is wereldberoemd vanwege de langstlopende studie naar wilde chimpansees in Tanzania. Zij wordt wel de ‘Mandela van de jungle’ genoemd. Na veertig jaar veldonderzoek richt ze zich met het Jane Goodall Instituut op de duurzame bescherming van chimpansees, hun leefgebieden en de natuur. Met haar programma Roots & Shoots inspireert en bekrachtigt ze jongeren over de hele wereld om beter voor hun omgeving te zorgen. Goodall ontving ettelijke onderscheidingen, zo is ze Dame-commandeur in Engeland en deze maand is ze in ons land geridderd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook is er een orchidee naar haar genoemd de Dendrobium goodallianum. Ze heeft een zoon, vier kleinkinderen en woont in het Engelse Bournemouth, waar ze ook opgroeide.

Ruiken - Verse paardenmest maakt me gelukkig

“Mijn favoriete zintuig is de reuk. Geuren maken me een tikkeltje nostalgisch. Zo doet de geur van een natte hondenvacht me direct aan de hond uit mijn kindertijd denken. Net als de geur van verse paardenmest, dan loop ik weer door de stallen bij ons huis in Bournemouth waar ik na de scheiding van mijn ouders opgroeide met mijn zusje en moeder.

Ik was dol op paardrijden. Of de geur van lelietjes van dalen, mijn lievelingsbloem, en van vers gemaaid gras. Geweldig. Ik kan qua geuren eindeloos doorgaan. Zoals de damp van het bos, als het net geregend heeft na een droge periode, ook al zo’n grandioze geur.

En ik weet nog goed dat ik in de jungle een keer een plant ontdekte die naar anijs rook, dat was vlak voor mijn zus me zou komen opzoeken. Ik vroeg haar gelijk of ze wat anijssnoepjes wilde meenemen. Door die plant had ik daar ineens zin in. Voor mij was het trouwens wel fijn dat chimpansees niet stinken, niet zoals gorilla’s doen. Chimpansees hebben geen vieze penetrante lichaamsgeur, behalve één vrouwtje, zij stonk wel. Er zijn trouwens ook geuren die ik niet fijn vind: ik heb echt een hekel aan een zweetlucht en de geur van vieze voeten.”

Nederland, Hilversum, 30-04-2023 Jane Goddall Foto : Maartje Geels Beeld Maartje Geels

Proeven - Kijk eerst naar ‘Pigcasso’ voor je vlees eet

“Mijn jaren in de natuur hebben mij gemaakt wie ik ben vandaag. Maar ook mijn liefdevolle jeugd en de verhalen die mijn moeder elke avond aan ons voorlas. Het zijn die warme herinneringen die deze dagen steeds vaker naar boven komen. Zo moet ik bij het zintuig proeven direct denken aan het eerste echte ei dat ik at na de Tweede Wereldoorlog. Ik was gewend om in de oorlog eierpoeder te eten uit voedselpakketten. Dus dat zacht gebakken ei met eigeel dat eruit sijpelde, maakte me hartstikke ziek. Ik heb dat nooit meer gegeten.

Toen ik in de jaren tachtig over Tanzania vloog, zag ik dat de leefwereld van mijn chimpansees bedreigd werd doordat hele bossen waren gekapt. Ik zag eindeloos veel kale hellingen. Puur omdat de mensen zo arm waren, hadden ze dat hout nodig voor hun eigen bestaan. Daarom werken we bij alle projecten samen met de lokale bevolking. Inmiddels hebben we honderdduizenden bomen geplant en is het leefgebied gered. Je kunt echt een verschil maken. Daarbij is de natuur, en zeker de regenwouden, zeer veerkrachtig. Met de juiste aandacht herstelt het zich snel.

Tijdens mijn lezingen spreek ik over mijn nieuwe definitie van succes, die niets met geld of macht te maken heeft, maar met de wijsheid dat je genoeg hebt om te leven en daardoor tijd overhoudt om in de natuur te wandelen en door te brengen met je geliefden. Leef bescheiden en eet plantaardig.

En wanneer je toch op het punt staat om bacon te eten, kijk dan eerst naar een YouTube-filmpje van ‘Pigcasso’. Dat is een varken dat prachtig schildert, hij heeft al twee tentoonstellingen gehad en zijn werken worden verkocht voor tienduizenden dollars. Maar er zijn ook ratten die helpen om in voormalige oorlogsgebieden mijnen te detecteren. Dieren zijn zo intelligent. Ik begrijp nog altijd niet dat mensen zeggen dat ze dol zijn op dieren, maar ze wel opeten.”

Intuïtie - Volg altijd je hart

“Ik heb eens meegemaakt dat ik een lezing gaf in een zaal vol dieren. Het werd een heel kabaal, er waren parkieten, katten en sommige honden gromden naar elkaar. Ik dacht: niemand hoort me zo, maar ik begon te spreken en na enkele minuten was het doodstil en luisterden mens en dier naar mijn verhaal. Prachtig. Pas bij het einde blaften en miauwden ze weer. Toen geloofde ik ineens het verhaal van Sint Franciscus die de vogels vraagt stil te zijn als hij zijn gebeden doet.

Voor mij is intuïtie dan ook communiceren via je hart. Het meeste indrukwekkende voorbeeld daarvan is het moment waarop we het chimpanseevrouwtje Wounda vrijlieten op Tchindzoulou eiland in Congo. Zij was bijna dood, maar kon na een verblijf in het revalidatiecentrum in 2013 teruggeplaatst worden. Ik had haar nooit eerder ontmoet. Ze klom uit de kooi en voor ze de jungle in verdween, draaide ze zich om en omhelsde me lang en intens. Dat was puur hart tot hart contact, een echte connectie. Ik kan je niet vertellen hoe diep me dat raakte.

Soms heb ik ineens het gevoel dat ik iemand moet opzoeken. Naar dat soort ingevingen luister ik altijd. Tot tweemaal toe stierf diegene die ik had bezocht kort erna. Bij één persoon gebeurde dat compleet onverwacht. Daarom vertel ik iedereen: volg je hart. Neem de juiste beslissingen voor onze planeet, stop met het stelen van de toekomst van de jongeren. Zodat ook jij aan het einde van je leven, net als ik, kan zeggen: ik heb het verschil gemaakt.”