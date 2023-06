Amanda (40) mist de man met wie ze kinderen kreeg, maar nu een vrouw is

Tijdgeest verkent het wel en wee van de liefde: hoe het hart soms nieuwe wegen inslaat. Toen Amanda (40) haar man vertelde dat ze op vrouwen valt, moest ook hij haar iets bekennen.

‘We zaten nog op de middelbare school toen we verkering kregen. We gingen psychologie studeren aan dezelfde universiteit. We hielden van elkaar, deden alles samen en konden bij elkaar helemaal onszelf zijn – dachten we.

We werden een heel normaal gezinnetje: een huis, een baan, een kindje. Maar bij ons tweede kind veranderde er iets. Het was een zware bevalling, ik moest met spoed naar de ok, bijna was ik er niet meer geweest. Daarna besefte ik: dit is reservetijd. Wat ga ik daarmee doen? Wil ik nog zijn wie ik nu ben? Maarten was mijn veilige haven, maar je stopt met groeien als je je vastklampt aan wat je hebt.”

Open en eerlijk naar elkaar

“Ik ben altijd dik geweest, ik wilde om te beginnen van mijn vethaat af. Ik ging bodypositivity-accounts op Instagram volgen. Na een tijdje begon het te dagen: ik bekeek die foto’s niet alleen voor mijn zelfbeeld, maar omdat ik het leuk vond om naar vrouwen te kijken.

Maarten en ik waren altijd heel open en eerlijk naar elkaar. Dus tijdens een etentje vanwege ons zevenjarig huwelijk vertelde ik hem dat ik ‘geloof ik’ ook op vrouwen val. ‘Als dat een deel van jou is, moeten we daar aandacht aan geven’, zei hij. Een toffere reactie bestaat er niet.”

Nadenken over het leven

“Een paar dagen later, in het donker in bed, zei hij dat hij me eigenlijk ook iets belangrijks moest vertellen. Hij merkte dat er een vrouwelijk stuk in hem was waar hij meer uiting aan wilde geven. Die bevalling was ook voor hem traumatisch geweest, hij was gaan nadenken over het leven. Zoals het was, was het niet goed meer.

Onze oudste zoon had een aantal jaar een fase gehad waarin hij in meisjeskleren rondliep, met lang haar. Hij hield van meisjesdingen: jurkjes, K3, roze. Dat had wat losgemaakt bij Maarten, hij besefte dat hij dat ook wilde.

Ik reageerde zoals hij bij mij had gedaan. Natuurlijk vroegen we ons af wat dit zou betekenen voor onze relatie, maar vanaf het begin was duidelijk: we doen dit samen, we zijn er voor elkaar. Dat hebben we heel lang volgehouden. We waren altijd heel eensgezind, we gunden het elkaar om onszelf te zijn.”

Lot uit de loterij

“Hij ging in transitie, ik kreeg mijn eerste relatie met een vrouw. Er was niks stiekems aan. De kinderen wisten: mama houdt van papa, en ze houdt nu ook van een andere vrouw. Ik heb zelfs gedacht dat we misschien één groot gezin zouden kunnen vormen: mijn vriendin had ook een man en een gezin, onze kinderen zaten bij elkaar in de klas. Het is er niet van gekomen, ze was niet de ware, maar het was fijn dat die ruimte er was om te experimenteren.

Via Tinder leerde ik Vera, mijn huidige partner, kennen. Een lot uit de loterij: we waren elkaars eerste Tinderdate. Ik ben heel uitgesproken, zij is meer ingetogen en we hebben een heel verschillende smaak, toch passen we perfect bij elkaar. Ze kwam gewoon bij ons thuis over de vloer, het verliep allemaal heel natuurlijk.”

Transitietraject

“Maar halverwege het transitietraject stortte Maarten – hij heette inmiddels Marina – in. Ze had altijd wel psychische problemen gehad, maar we hadden ons er altijd goed doorheen geslagen. Zo’n hormoonbehandeling is heel erg heftig, Marina werd er naar en onberekenbaar van. Het ging soms zo slecht dat ik twijfelde of ik haar wel alleen met de kinderen kon laten.

Achteraf bleek ze een borderlinestoornis te hebben, waarschijnlijk getriggerd door de hormonen. Ze is ervoor in therapie gegaan en nu gaat het wat beter, maar toen ze terugkwam was het kapot tussen ons. We moesten scheiden. Dat vond ik heel erg. Ik was zo trots op hoe we het deden als gezin.”

In slaap gesust

“Ik woon nu bij Vera, de kinderen zijn doordeweeks bij ons, in het weekend bij Marina. Met Vera is er kameraadschap, veiligheid én passie.

Hoe goed het met Maarten vroeger ook voelde, ik zie nu dat onze relatie niet compleet was. Het is niet zo dat de hartstocht langzaam is weggesijpeld: hij is er nooit geweest. Het was meer een vriendschap dan een liefdesrelatie, daarmee hebben we ons in slaap gesust.

Waar ik wel echt om rouw, is het verlies van Maarten. Marina is voor mijn gevoel echt een ander persoon. Met haar zal ik het moeten doen, vanwege de kinderen. Maar Maarten was mijn allerbeste vriend, ik mis hem.”

De namen in dit artikel zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.