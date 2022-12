Allesbehalve bescheiden: de sieradentrend is ‘meer is meer’

Minder is meer? Niet op de sieradenexpositie in het Apeldoornse museum Coda. Ontwerper Bas Kosters laat zien dat meer echt heel veel meer is. En het is zeker niet alleen goud wat er blinkt.

Afgelopen voorjaar liet de honderdjarige New Yorkse paradijsvogel Iris Apfel weer eens zien dat ‘het leven te kort is om saaie juwelen te dragen’. Haar samenwerking met ­modegigant H&M leverde robuuste kunststof sierstukken op die in een mum van tijd waren uitverkocht. De loodzware armbanden met joekels van kunsthars kikkers en kevers kregen een extra pronk- en blingbling-gehalte door toegevoegde strass-steentjes.

De sieradentrend van ‘meer is meer’ is niet nieuw. Maar de populariteit van de Apfel-items toont dat de drager er lol in heeft om zich te versieren met buitensporige opsmuk.

Ook beeldend kunstenaar en (mode)ontwerper Bas Kosters (1977) is niet vies van aandachttrekkende kleren en decoraties. Hij selecteerde bijzondere blikvangers uit de fameuze Coda moderne-sieradencollectie.

Nadenken over identiteit

‘Dress up please’ gilt een spandoek aan de muur van de bescheiden expositieruimte in het keurige Coda-gebouw in Apeldoorn. Met zijn kleurige wereld schept Kosters een eigen universum dat tegelijkertijd vrolijke kleding en ­accessoires én maatschappelijke betrokkenheid toont. Hij wil de bezoeker prikkelen om na te denken over identiteit. Wat is dat en wat laat je van jezelf zien? Sieraden kunnen daarbij een essentiële rol spelen.

In een kort, aanstekelijk filmpje op de website van het museum zien we Kosters met witte handschoenen en van pret glimmende ogen door de collectie struinen. ‘Het bezitten en dragen van sieraden heeft iets verslavends voor mij. Dan heb ik deze broche gemaakt en dan wil ik er nóg een. Het maakt je hebberig. Ja, ik ben echt een ekster.’

Hij wil ook geen al te mooie of ‘tentoonstellerige’ vitrines inrichten, zegt hij. Eerder een soort niet afgeruimde eettafels. Kosters combineerde museale pronkstukken met items uit zijn eigen mode-collecties en een vloedgolf aan objecten uit zijn privé-verzameling. Het is soms flink zoeken om tussen zijn persoonlijke arsenaal aan speelgoed, stripverhalen en hebbedingetjes de Coda-­sieraden van de Bas-juwelen te onderscheiden.

Uit ruim 10.000 museumstukken selecteerde hij wat hem persoonlijk aanspreekt en items die hij zelf zou dragen. Authenticiteit en frivoliteit zijn de sleutelwoorden. Het mág glimmen, maar dat hoeft niet.

In een van de vitrines glanzen echte en nepparels je tegemoet. Ze zijn van modeontwerpers met klinkende namen zoals Chanel, Schiaparelli, Givenchy, Cardin en Westwood. Zij verwerkten parels subtiel in oorhangers en -clips of juist opzichtig in kloeke armbanden of halsversieringen. Manon van Kouswijk verpakt ze koddig in een stuk zeep. En bij de met kleine roze imitatiepareltjes gemaakte varkenssnuit-broche van de Zwitsers ­David en Simon Bielander is de associatie met paarlen voor de zwijnen al snel gemaakt.

Perlensau van David Bielander.

Kosters wil ook een andere sieraden-kant laten zien. Naast een heuse ouderwetse muizenval, een koffiepot en speelkaarten ligt een halsbijou van Martine Vier-­gever. Zij verheft het alledaagse tot iets bijzonders door een simpele markerstift aan een zilveren ketting te monteren. Door die combinatie van edelmetaal met de spullen eromheen zie je ineens het verband: alles kan tot sieraad worden.

Dat is ook te zien in de Bas Kosters tooisels. Aan een leren veter rijgt hij dobbelstenen of groene en gele ­Halma-pionnen tot een ketting. En bij een luchtbed-­opblaaspomp, een boek over de maanlanding en een verrekijker ligt een fors spiegelei, gemaakt van glinsterende pailletten. Het blijkt een broche te zijn. De mix van speelse spullen en frivole bijous prikkelt de fantasie om zelf verbanden te bedenken.

Juist omdat Kosters kiest voor een breed scala aan materialen, benaderingen, concepten en werkwijzen en omdat een gedegen uitleg ontbreekt, staat het iedereen vrij deze lichtvoetige en speelse mengelmoes naar eigen goeddunken te interpreteren. En dat werkt verfrissend.

Tuinslangen

In de vaste Coda-tentoonstelling, een etage hoger, is een meer educatieve presentatie van sieraden uit de eigen collectie te zien. Minimalistische, geometrische werken van pioniers uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zoals Gijs Bakker en Emmy van Leersum, pasten naadloos bij de tijdgeest.

Collier van Iradj Moini Beeld Sushilla Kouwen

De tegelijkertijd opkomende tendens om goedkope materialen zoals rubber en plastic te gebruiken, effenden de weg voor nieuwe stromingen. In de jaren zeventig wilden ontwerpers meer vrijheid en vrolijkheid. En ook toen al verwerkten ze alledaagse voorwerpen tot decoratieve sierstukken. Zo koos Maria Hees voor tuinslangen of haarborstels die ze tot aantrekkelijke broches verhief.

In de volgende decennia wordt een sieraad meer een middel om de eigen persoonlijkheid te onderstrepen.

En dan slaat de meer-is-meer-benadering definitief aan. Het forse felrode kreeft-schouderstuk van David Mandel uit 1995 én de recente aanwinst van zo’n groene Iris ­Apfel-H&M kikkerbroche zijn daar treffende voorbeelden van.