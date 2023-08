Adriaan van Dis: ‘De aanraking is misschien wel het allerbelangrijkste’

In zijn nieuwe roman voegt Adriaan van Dis de huishoudster van zijn grootvader toe aan zijn levensverhaal. ‘Al schrijvend ontdekte ik dat deze wonderlijke vrouw altijd onze familie bij elkaar heeft gehouden.’

Als kind was Adriaan van Dis verschrikkelijk jaloers op zijn oudere halfzussen: zij werden alle drie wél geboren in Nederlands-Indië. Toen het gezin in 1946 moest vluchten, was zijn moeder net zwanger van hem. “Ik was daar als enige nooit geweest, alleen maar gemaakt.” In Bergen aan Zee, waar hij opgroeide, hield Van Dis altijd het gevoel een buitenstaander te zijn. Het oorlogstrauma van zijn vader bepaalde er de sfeer. Die elementen uit zijn jeugd vormden de grondstof voor zijn vroegere literair werk.

In zijn nieuwe roman Naar zachtheid en een warm omhelzen keert Van Dis na veertig jaar terug naar die jeugd om er een ander licht op te werpen. Als jongetje van negen wordt Adriaan door zijn moeder op de trein gezet. Met de psychische inzinkingen van haar man kan ze de zorg voor vier kinderen er niet bij hebben. Ze stuurt haar zoon naar het huis van zijn opa in de grote stad. Daar wordt hij liefdevol opgevangen door Ommie, de inwonende huishoudster. Onder haar vleugels groeit het bange jochie uit tot een sterker, wereldwijzer kind.

Volgens de flaptekst vormt de roman ‘een vergeten hoofdstuk’ uit Van Dis’ oeuvre. Maar wie dit warmbloedige verhaal leest, kan zich amper voorstellen dat Ommie – de liefste surrogaat-oma en bovendien een onverschrokken verzetsheldin – in het geheugen van de schrijver was weggezakt. Hoe kwam het weer boven?

“Dat was een wonderbaarlijk toeval. Op een dag stond ik voor ons oude huis in Breda, toen een heel oud vrouwtje voorbij slofte. Zij wist nog dat mijn opa er vroeger gewoond had. Pas tijdens dat gesprek realiseerde ik me dat ik geen idee had hoe Ommie echt heette. Nog diezelfde middag belde ik mijn neef, hij wist het ook niet. Ik vond het hoogst merkwaardig dat wij, twee oude mannen die geliefkoosd zijn door deze bijzondere vrouw, haar naam niet kenden.”

Over de schrijver Het literaire werk van Adriaan van Dis (Bergen aan Zee, 1946) kenmerkt zich door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Na zijn debuut Nathan Sid (1983) publiceerde hij tientallen romans, reisverhalen en essays. Zijn boeken worden in vele talen vertaald en zijn met grote prijzen bekroond. Voor Indische duinen (1994) ontving hij de Gouden Uil, voor Ik kom terug (2014) de Libris Literatuurprijs en voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygensprijs. In 2022 ontving hij van de Radboud Universiteit Nijmegen een eredoctoraat voor zijn verdiensten als ambassadeur voor het leren van talen en culturen. Na twaalf jaar in de Achterhoek woont Van Dis nu weer in Amsterdam.

Meteen ging Van Dis op onderzoek uit. “Een goede vriendin vond haar in een digitale krantenbank door op de straatnaam te zoeken. In 1936 won ze twee gulden vijftig voor een puzzel in De Bredasche Courant. En als je een naam hebt, dan heb je voor je het weet een heel leven.”

Het heeft ook met de tijdgeest te maken, erkent hij. “We zijn ons er veel meer dan vroeger van bewust dat de positie van de vrouw lang niet al te best was. Uit dat besef is dit boek ontstaan. Al schrijvend ontdekte ik dat deze wonderlijke vrouw altijd onze familie bij elkaar heeft gehouden. Wie schreef de onderschriften bij de foto’s in het Indisch familiealbum van mijn moeder, haar eerste man en mijn zussen? Dat deed zij. Vermoedelijk heeft ze heel braaf in de atlas opgezocht waar Soerabaja lag.”

Van Dis reconstrueert het leven van Ommie door een ik-verteller in het heden terug te laten kijken op het verleden. Terwijl hij laat zien hoe zich tussen de jongen en de vrouw een intieme band ontwikkelt, wijst hij ook op zorgwekkende parallellen tussen de naoorlogse periode en de wereld van vandaag.

Eerst maar over dat persoonlijke. De ik-verteller, die net als de auteur Adriaan van Dis heet, constateert: ‘Het verlangen me te verschuilen en onzichtbaar te zijn heeft mij nooit verlaten.’ In De wandelaar verschool Van Dis zich nog achter Mulder, de familienaam van zijn vader, maar in zijn nieuwe roman is hij zichtbaarder dan ooit.

“Ik heb nog nooit een boek geschreven waarin ik Adriaan heet. Ik noemde de jongen eerst de hele tijd Sproet, maar dat vond ik te kinderachtig. Ik dacht: ­Adriaan, je bent oud. Je staat met één been in het graf. Nou moet je maar zeggen wie je bent. Toch vond ik het nogal een besluit, omdat lezers dan de hele tijd die Adriaan voor zich zien die ze van televisie kennen. Ik ben bang dat mensen het boek klein maken door te willen weten of ik het 100 procent zelf ben, waar dat huis staat, wat er precies is gebeurd. Terwijl ik het juist groot wil maken. Het gaat over de tijd. Het gaat over de Koude Oorlog. Het gaat over nu. Het gaat over angst.”

U laat zien hoe opeenvolgende generaties last houden van de Tweede Wereldoorlog. Over vluchtelingen uit Oekraïne zegt de verteller: ‘Ik herken de afgedankte kleding, de zorgelijke blik.’ Alsof u wil zeggen: de ene doorwerking is nog niet voorbij, of we zijn getuige van de volgende?

“Ik schrijf over hoe kinderen bewust of onbewust de ervaringen van hun ouders opzuigen. Of die ouders nou iets vertellen of iets juist niet vertellen. Ook het zwijgen kan oorverdovend zijn. Het tekent ons. En dat is een van de vreselijke dingen van deze tijd. Je ziet de kinderen van bootvluchtelingen. Je ziet de kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij schrijven het later op. Tijdens lezingen in het land zeg ik weleens: de eerstvolgende Charles Dickens is het achterkleinkind van een bootvluchteling. En dan zeggen we allemaal: God, dat wisten we niet. Maar je kunt alles weten. Het staat op pagina 7 in de krant.”

Er verschijnen de laatste jaren veel romans over intergenerationele trauma’s. Sluit u met uw nieuwe roman bij deze literaire trend aan?

“We moeten oppassen voor woordinflatie bij een woord als trauma. Ik zou liever zeggen dat de merkwaardigheden van je omgeving jou ook merkwaardig kunnen maken. En je moet een manier vinden om daarmee om te gaan. Jij moet de merkwaardigheden de baas worden en de merkwaardigheden niet jou.”

Zowel de jonge als de oude Adriaan in uw roman zijn vaak bang voor de buitenwereld. Wakkert deze tijd bij u opnieuw oude angsten aan?

“Het is bijna instinctief als je opgevoed bent in een huis waar twee vluchtkoffers bovenop de kast staan. Met een moeder die hamstert. Soms denk ik weleens als ik naar de radio luister: moet ik niet een rugzakje kopen waarin ik alle belangrijke dingetjes doe, zodat ik weg kan als het erop aankomt? De gedachte te moeten vluchten zit heel stijf in mij.

“Toen ik in Parijs woonde, had ik een werkster die al 24 jaar in de illegaliteit leefde. Zij nam me mee naar mensen die in buitenwijken in gekraakte appartementen woonden. Nu pas zie ik in dat zij bijna allemaal al klimaatvluchtelingen waren. In Tsjaad, waar de Sahel oprukt, vonden oorlogen plaats om water. Zij zeiden: wij zijn hier in Europa omdat jullie dáár waren.

“Mensen ontwortelen zich niet voor de lol. Ik denk dat door de klimaatcrisis ook ons die ontworteling wacht. Ik lig er niet van te rillen, maar ik heb bijvoorbeeld wel, heel kinderachtig, bij de firma Bever een slaapponcho gekocht. Ik dacht: als er een dag komt, dan kan ik gewoon op straat slapen.”

Van Dis pakt zijn telefoon erbij en zoekt een plaatje van de slaapponcho in kwestie: “Ik heb hem natuurlijk in het geel, want ik vind wel dat je er beeldig uit moet zien. Het idee dat je zuinig en zelfredzaam moet zijn zit heel diep in mij. In zekere zin gaat mijn roman daar ook om: het wordt steeds realistischer dat we die eigenschappen weer nodig gaan hebben.”

In het tv-programma Zomergasten beschreef u hoe u in psychotherapie steeds opnieuw uw levensverhaal vertelde. Het verschoof iedere keer een fractie, met een groot effect: “Het schip hoeft maar één graad uit de koers en het komt in een andere havenstad.” Heeft u met deze roman uw levensverhaal weer een beetje herschreven?

“Het heeft iemand zichtbaar gemaakt van wie ik eigenlijk heel veel heb gehouden. Eerder heb ik haar geen plaats gegund in het verhaal. Ik heb het wel altijd over hoe mijn zusjes en ik tekort zijn gedaan door een moeder die ons door haar eigen omstandigheden niet aanraakte. Op haar sterfbed gaf ze me een hand, dat was de grootste intimiteit die ze kon opbrengen. Omdat ik er niet mee ben opgevoed, miste ik het ook niet – daarvoor moet je het eerst gekend hebben.

“De aanraking is misschien wel, hoe vreemd het ook klinkt, het allerbelangrijkste. Ik ben altijd voor korte en krachtige titels, maar toen kwam ik een dichtregel van Adriaan Roland Holst tegen: ‘Diep woelt in hen ’t onzegbare verlangen / naar zachtheid, warm omhelzen en de lange / strelingen van een vrouw die spraakloos mint.’ Misschien klinkt het aanstellerig, maar als ik ergens behoefte aan heb, is het wel aan zachtheid en een warm omhelzen. Ik geloof dat we er allemaal een beetje naar verlangen.”

Ommie prikkelt de verbeelding van Adriaan door hem een verrekijker en een kroontjespen te geven. Heeft zij de kiem voor uw schrijverschap gelegd?

“Ik ben die verrekijker vreemd genoeg kwijtgeraakt. Je schrijft er een boek over en dan kun je ’m nergens meer vinden. Ik heb altijd een heel sterke fetisjistische verhouding gehad met de dingen. Dat heeft vooral te maken met angst voor het persoonlijke. Hoezeer ik ook naar mensen hunker [Van Dis tilt zijn koffiekopje op en aait over het randje van het schoteltje dat vrijkomt], de ribbeltjes van een schoteltje zijn minder eng dan de ribbeltjes van een mens. Dat klinkt tragisch en eenzaam, maar ik zie schoonheid in een band met de dingen. Mijn moeder is door haar lange verblijf in Indonesië erg aangeraakt door de gedachte van het animisme, dat de dingen bezield zijn. Als zij met een snoeischaar de tuin in ging, vroeg ze wel eerst om toestemming aan de tak of het mocht.”

En dan zei de tak ook iets terug?

“Absoluut! Kijk, het is allemaal besodemieterij. De een besodemietert zich met Onze Lieve Heer. De ander besodemietert zich met de Bhagavad Gita. En ik besodemieter me met mijn eigen verzinsels. Maar ik zeg: lang leve de besodemieterij. Zolang je maar weet dat het besodemieterij is.”

Vlak voor het opnameapparaatje uitgaat, vraagt Van Dis of hij helder genoeg is geweest. “Soms zit je al denkend met zinnen te draaien. Ik interviewde ooit Grete Weil, als die naam je nog iets zegt. Zij kon niet meer zo goed praten, maar ik kende haar al redelijk en haar werk goed, en ik mocht haar bijzonder graag. We hadden daar in München urenlang gepraat en dat was zoeken en zoeken, dus ik dacht: weet je wat, wat zou ze me nou eigenlijk hebben willen vertellen? Dat heb ik toen opgetikt. Ze keurde het goed, beste interview ooit. Dus ga je gang.”

Adriaan van Dis

Naar zachtheid en een warm omhelzen

Atlas Contact; 224 blz. € 22,99

