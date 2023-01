2023 is hét jaar om op fietsvakantie te gaan; tips en routes voor beginners

Door heel Europa liggen nieuwe fietsroutes, van Zweden tot aan de Zwarte Zee. Zin om ze uit te proberen? Fietsjournalist Jessica de Korte geeft tips voor beginners.

1. DE IDEALE FIETS - Hybride of toch elektrisch?

In Nederland is bijna elke fiets geschikt voor een fietsvakantie, mits je hem niet te zwaar bepakt. Ga je elders in Europa (of daarbuiten) de heuvels of bergen in, dan heb je een fiets van sterker materiaal nodig. Meest ideaal is een hybride, een kruising tussen een mountainbike en stadsfiets, met comfortabele zithouding en bredere banden. Bekende merken zijn Idworx, Avaghon, Santos, VSF, Tout Terrain, Van Nicholas en Koga.

Een eenvoudig model begint bij 1000 euro, voor de crème de la crème met veel technische snufjes tel je 8000 euro neer. Is het budget beperkt? Ga dan voor een goede tweedehands hybride en zet er nieuwe onderdelen op. Die vind je op Marktplaats of in de fietsenwinkel of via het forum van de Wereldfietser: forum.wereldfietser.nl.

Bij Beesd, Nederland. Beeld Jessica de Korte

Gaat u weleens op fietsvakantie, of bent u het van plan? Reacties (max. 150 woorden) zijn ­welkom via tijdgeestreacties@trouw.nl. Graag naam en woonplaats vermelden.

Een vakantiefiets hoeft niet licht te zijn, wel sterk en stijf, zodat hij niet gaat slingeren met bepakking. Neem geen fiets met voorvering, die remt af. Brede banden zijn beter voor schokdemping. Schijfremmen hebben de beste remkracht en werken goed in de regen. Wel zijn ze kwetsbaar, vooral bij transport in de trein of het vliegtuig. Dat probleem hebben hydraulische velgremmen niet, en ook die remmen krachtig.

Kies in heuvelachtig gebied voor genoeg versnellingen, want met bagage wil je bergop heel licht kunnen trappen. Naast de klassieke derailleur bestaan er, vrij prijzige, systemen als Rohloff en Pinion. Die schakelen heel soepel en hebben minder onderhoud ­nodig. Geen zin in het smeren van de ketting? Dan is riemaandrijving, ook wel belt drive, handig.

Er zijn ook vakantiefietsen met elektrische aandrijving op de markt, geschikt om veel bagage mee te ­nemen. Omdat van alle ­motors Bosch verreweg het meest wordt verkocht in ­Europa, krijg je daarvoor onderweg de beste ondersteuning. Wil je bij een gewone fiets een middenmotor ­inbouwen? Dat kan met het Pendix-systeem.

Een fietshelm? Overweeg een fietshelm aan te schaffen, zeker in het buitenland, waar je vaker op de gewone weg fietst en bij een afdaling hoge snelheden haalt. In Finland en Spanje is een fietshelm buiten de bebouwde kom verplicht, in Zwitserland als je harder dan 20 kilometer per uur rijdt en dat doe je als je een berg af gaat. Een helm voor wielrenners is heel licht. Op een vakantiefiets of e-bike wil je meer comfort: een betere pasvorm en zachte padding. Met een magneetsluiting doe je de helm makkelijker op en af. Het is heel belangrijk dat een helm strak op het hoofd aansluit, maar niet pijnlijk drukt, dus probeer er vooral een paar uit in de winkel.

2. DE UITRUSTING - Van tassen tot kampeerspullen

Wie voor het eerst op fietsvakantie gaat, hoeft niet ­direct peperdure spullen te kopen. Ook een simpele ­regenhoes of plastic tasjes houden je bagage droog. Al zorgen goede fietstassen wel voor minder frustratie.

Merken als Ortlieb, Vaude, Thule en Mainstream MSX hebben waterdichte tassen met een handig kliksysteem, waarmee je ze in één keer van de bagagedrager afhaalt. Een extra drager aan de voorvork, met plek voor twee tassen zorgt voor een betere verspreiding van het gewicht. Spullen die je bij de hand wilt houden, kunnen in een stuurtas, maar maak die niet te zwaar. Er bestaan ook fietstasinzetten, voor betere ordening van de spullen.

Wat neem je in elk geval mee op fietsvakantie? Voor twee personen is een driepersoonstent geen overbodige luxe; zo is er genoeg plek voor alle tassen. Een simpele eenpitter is genoeg om mee te koken. Verzamel alvast wat recepten voor eenpansmaaltijden. Bespaar zeker niet op comfortabele slaapmatjes; daar is je lijf enorm blij mee na een ­lange fietstocht! De Therm-a-Rest NeoAir-matjes zijn vederlicht, klein en makkelijk op te pompen met een minipompje. Ook Nomad en Exped zijn populaire merken. Overweeg een lakenzak en kussentje. Must: oordoppen.

Op de fiets moet je met elk weertype rekening houden. Neem een goede regenjas, zonnebril (ook tegen vliegjes) en zonnebrandcrème mee. En: kijk niet al te serieus naar Buienradar. Het weer laat zich niet altijd goed voorspellen. Naast de standaard fietsbroek bestaan er rainlegs, die de bovenbenen beschermen tegen regen en wind. Ook zijn er waterdichte overschoenen.

La Dolce Via in de Ardèche in Frankrijk. Beeld Jessica de Korte

3. DE ROUTES - Van de Waterlinie tot aan de Zwarte Zee

Met welke fietsroute kun je het beste beginnen? In ­Nederland zijn LF-routes ideaal: Langeafstand Fietsroutes, met duidelijke bewegwijzering, gidsjes en route­-apps. Het populairst zijn de Maas-, Kust- en Zuiderzeeroute, maar ook de Waterlinie- en Hanzeroute zijn schitterend, vooral voor wie van historie houdt.

Ga je naar het buitenland en wil je rustig beginnen, kies dan voor een route over een vlak jaagpad naast een rivier of oude spoorbaan. Klassiekers zijn La ­Loire à Vélo in Frankrijk, de Duitse Elberadweg en de Vennbahn Radweg, onder meer door België.

Liever een nieuwe, rustigere route proberen? Houd dan de Fietsroute van het Jaar in de gaten, een prijs die op de Fiets- en Wandelbeurs wordt uitgereikt. De nominaties voor dit jaar zijn: de Kastelenroute op het Deense eiland Fyn, de EuroVelo 5 in België en de Vänerleden in Zweden.

In Europa liggen negentien EuroVelo-routes, deels nog in ontwikkeling. Een van de makkelijkste is EuroVelo 6, van de Atlantische Oceaan tot de Zwarte Zee. Dit jaar is de Scandibérique, deel van EuroVelo 3 Pelgrimsroute van de Belgische tot aan de Spaanse grens zo goed als klaar.

In Scandinavië verschijnen ook in rap tempo nieuwe routes, zoals de Oostzeeroute (gids is hier te downloaden) over twaalf Deense eilanden en de Sydkustleden langs de Zweedse kust. Aanraders voor wie de bergen niet schuwt: Seen­-Route in Zwitserland en de ­Tauernradweg in Oostenrijk.

Meer inspiratie: europafietsers.nl, oppad.nl, fietsvakantiewinkel.nl en fietsrouteplanner.eu

In de Camargue in Zuid-Frankrijk. Beeld Jessica de Korte

Route-apps: welke zijn het beste? Veel fietsers maken gebruik van Komoot, met duidelijke kaarten, waarop je ook de ondergrond en hoogteverschillen kunt zien. Gebruikers geven hun tips door, dat is vooral fijn als je zelf een route maakt. De app Routiq van route.nl is handig bij knooppunten. De Routeplanner van de Fietsersbond laat je kiezen uit onder meer ‘makkelijk doorfietsen’, ‘korte route’ en ‘natuurroute’. Andere apps zijn Bikemap, ­Pocket Earth, ­ Ride with GPS en OS Maps.

4. MET DE FIETS IN DE TREIN - In elk Europees land andere regels

Neem je de fiets mee in de trein, dan is goede voor­bereiding een must. Nederlandse treinen hebben speciale fietsplekken, maar die zijn vaak vol. Probeer op een rustig tijdstip te reizen. Reserveren is geen optie, dus mogelijk moet je een trein later dan gepland ­nemen. Handig om in het achterhoofd te houden: stoptreinen zijn vaak gelijkvloers, en de meeste stations hebben een lift.

Een fietskaartje kost 7,50 euro. In het weekend en in de zomermaanden juli en augustus mag de fiets de hele dag mee, anders alleen buiten de spits. Maak je een internatio­nale treinreis, dan kun je de fiets binnen Nederland wél in de spits meenemen.

In Europa zijn de regels per land (en trein) verschillend, dus let goed op bij het boeken van de reis. Conducteurs kunnen streng zijn. In België mag de fiets op bijna alle binnenlandse treinen mee. Ga je naar Duitsland, dan is reserveren vaak noodzakelijk. Per trein kan een apart fietskaartje nodig zijn.

Op veel hogesnelheidstreinen mag de fiets niet mee, of alleen als de wielen eruit worden gehaald, zoals bij de Thalys en sommige TGV’s in Frankrijk. Landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland hebben treinen met fietsplekken. Meer regels vind je op treinreis­winkel.nl en fiets-mee.nl

Coffeepress voor een campingpannetje.

5. HANDIGE GADGETS - Navigatie en koffie tijdens het fietsen

Gadgets maken het fietsen nog feestelijker. Routeboekjes zijn heerlijk om door te bladeren, maar tijdens het fietsen is gps op een telefoon of apparaat als Mio, Wahoo of Garmin ideaal.

Je hoeft niet af te stappen om op de kaart te kijken of terug te fietsen omdat je een bordje hebt gemist. Een telefoon in je hand houden ­levert je een boete op, dus zorg voor een goede telefoonhouder, zoals die van Quad Lock of Topeak. Check welk model geschikt is voor je telefoon. Heeft je fiets een naafdynamo, dan kun je een USB-lader bevestigen, zoals de vrij kostbare Forumslader of Cinq-5 Plug Plus. Neem voor de zekerheid een externe batterij mee als back-up.

Een beetje comfort onderweg is ook niet verkeerd. Koffieliefhebbers kunnen een coffee press voor een campingpannetje, onder andere van Primus en MSR, of een draagbaar espresso-­apparaat meenemen. Ook zijn er bekers voor aan het stuur. Je fiets na diefstal traceren, kan met een fietsbel, trapper of achterlicht met gps-tracker.

Ook handig is een zij-­spiegel, niet alleen om het verkeer, maar ook je reisgenoot in de gaten te houden zonder een stijve nek te ­krijgen. Er bestaan ook richtingaanwijzers. Een vouw-slot is makkelijk aan het frame te hangen. Of neem een slot met bluetooth.

Fietsgidsen Handig al die techniek, toch is het ­altijd fijn om een reisgids mee te nemen. Wereldfietsers als Frank van Rijn, Bert Sitters, Paul Benjaminse, Luc Oteman en Hans Reitsma schreven heel wat af. Inspiratie opdoen? Fietsboeken in overvloed. Mythische fietstochten in Europa (Lonely Planet), One year on a bike (Martijn Doolaard), Het Grote fiets­vakantieboek (Eric Schuijt & Janne Keurlings), Handboek Fietsvakantie (Marco de Wit & ­Ellen van Drunen) en Op eigen kracht (Zoë Agasi en ­Olivier Van Herck).

Jessica de Korte bij de Waterlinieroute in Nederland. Beeld Jessica de Korte