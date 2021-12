Zwemploeg pakt met uitblinkende Kromowidjojo acht medailles op WK kortebaan

Op de slotdag dinsdag pakte Ranomi Kromowidjojo zilver op de 50 meter vrije slag en ze leidde de estafetteploeg naar brons op de 4x50 meter vrij. Met acht plakken eindigde Oranje op de zevende plaats van het medailleklassement.

Kromowidjojo (31) had op wat mogelijk haar laatste toernooi als zwemster was een belangrijk aandeel in het Nederlandse succes. De geboren Groningse nam zes medailles mee uit Abu Dhabi. Ze prolongeerde eerder al haar wereldtitel op de 50 vlinder en had een aandeel in het goud van de gemengde estafetteploeg op de 4x50 wissel. Daarnaast pakte ze met de estafetteploegen zilver (4x50 vrij gemengd) en brons (4x50 wissel vrouwen).

Kromowidjojo bracht in Abu Dhabi haar totale aantal medailles op de WK kortebaan op 26: veertien keer goud, acht keer zilver en vier keer brons. Daarmee loste ze de Hongaarse Katinka Hosszú af als meest succesvolle vrouw. Alleen de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte pakte meer WK-medailles in het 25-meterbad (38). ‘Kromo’ gaat nu op vakantie en gebruikt de feestdagen om na te denken over haar toekomst. Ze wil ‘op gevoel’ beslissen over de vraag of ze doorgaat tot de Spelen van 2024 in Parijs of net als Heemskerk en haar verloofde Ferry Weertman stopt.

Arno Kamminga, ook onderdeel van de ‘gouden’ estafetteploeg op de 4x50 wissel, pakte individueel zilver op de 200 school. De mannenploeg eindigde als derde op de 4x50 vrij.

Lees ook:

‘Bejaarde’ Kromowidjojo is gewoon weer 's werelds snelste

Met een wereldtijd pakt Ranomi Kromowidjojo de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. De ‘granny’ van het zwemmen geeft iedereen het nakijken.