Zwemcoach Verhaeren kiest voor een nieuw buitenlands avontuur

Zijn nieuwe werkgever prijst zijn ervaring en technische kennis. De Fransen noemen het een voordeel dat hij een buitenlander is: dat zou het makkelijker maken om eventuele beslissingen te nemen waar niet iedereen het mee eens is. Het is niet altijd pais en vree tussen de verschillende opleidingsgroepen in Frankrijk.

Verhaeren is de man achter de grootste Nederlandse successen in het zwembad. Hij coachte Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo naar olympisch goud. Daarna werkte hij jarenlang in het zwemgekke Australië. Vanwege corona en zijn gezin keerde hij halverwege 2020 terug naar Nederland. Momenteel heeft hij een tijdelijke adviesfunctie bij de Duitse zwembond.

Zijn naam werd ook genoemd voor een topfunctie bij NOC-NSF. In december gaf hij in een interview met Trouw aan alle opties nog open te houden. Nu is duidelijk dat hij voor een nieuw buitenlands avontuur kiest.

