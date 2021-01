Zwemcoach Verhaeren kiest voor Duitse uitdaging

Duitsland hoopt op termijn op de sprintnummers met de Nederlander een internationale inhaalslag te maken, zodat de komende generatie om de prijzen meedoet.

Verhaeren (52) was in het verleden op de korte afstanden succesvol met Inge de Bruin, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo. De afgelopen jaren werkte hij in Australië. Dat hij afgelopen september terugkeerde naar Europa, om zijn zoons in Brabant te laten opgroeien, noemt Deutsche Schwimm-Verband (DSV) verrassend en een kans die zij niet wilde laten lopen. Aan Verhaeren nu de taak om een nieuw trainingsconcept voor de 50 tot 200 meter te ontwikkelen. Ook moet hij ervoor zorgen dat de talentontwikkeling, vormgegeven met verschillende steunpunten, effectiever wordt.

“Jacco Verhaeren is zonder twijfel een van de vermaardste trainers van onze tijd. Wij zijn heel blij met zijn kennis en expertise”, verklaart bondstrainer Hannes Vitense in een persbericht van DSV. “Iedereen van onze komende generaties zal langdurig profiteren van het advies en de input van Verhaeren.”

Nieuwe filosofie sprintnummers

Volgens DSV moet er een nieuwe filosofie voor de sprintnummers ontwikkeld worden, als antwoord op de razendsnelle ontwikkeling van de voorbije jaren aan de wereldtop. Bondstrainer Bernd Berkhahn: “We willen ook op de korte afstanden succesvol zijn, zoals we dat in 2008 met Britta Steffen ooit waren. Daarom verheug ik me op de komst van zo’n succesvolle man als Jacco Verhaeren.”

Een nieuwe aanpak vereist lef van de trainersstaf om anders te durven denken. Daarbij ziet Verhaeren het als een voordeel dat hij van buiten komt. “Als buitenlander ben je geen onderdeel van de cultuur of de geschiedenis. Dat heeft me ook in Australië geholpen. Ik hoop dat het me ook hier lukt om een duurzame ontwikkeling in gang te zetten. Ik verheug me er in ieder geval op om aan de slag te gaan in zo’n traditierijke zwemnatie als Duitsland.”

