Zweedse voetbalsters moesten geslachtsdeel tonen als bewijs van vrouwelijkheid

In 2011, tijdens het WK vrouwenvoetbal gaat een fysiotherapeut van het Zweedse team langs de hotelkamers van de voetballers om te testen of de spelers wel echt vrouw zijn. Ze moesten hun geslachtsdelen aan de fysio laten zien. Dit staat in het nieuwe boek I Didn’t Even Say Half Of It van voormalig international Nilla Fischer. Het is bevestigd door de Zweedse bondarts Mats Börjesson.

“Ik begreep wat ik moest doen en trok snel mijn trainingsbroek en ondergoed naar beneden”, schrijft Fischer over de ervaring. “De fysio knikte, zei ‘yup’ en keek naar de dokter. Hij maakte een aantekening en vervolgens gingen ze naar de volgende kamer.”

Fisher schrijft dat de teamleden twijfelden of ze deel moesten nemen, maar “niemand wilde het risico nemen om het WK te missen. We hebben het gedaan, hoe pijnlijk en vernederend het ook voelde.”

Het is niet bekend waarom de test niet op een andere manier uitgevoerd had kunnen worden, bijvoorbeeld door een uitstrijkje van het wangslijmvlies, en of en hoe deze controle werd uitgevoerd bij andere teams.

Aanleiding

Volgens Fischer voelde de Zweedse bond druk van de wereldvoetbalbond Fifa om de test uit te voeren. Reden daarvoor was dat drie spelers van van het Equatoriaal-Guinese team ervan beschuldigd waren eigenlijk ‘man’ te zijn. Het ging om de tweeling Bilguisa en Salimata Simpore en de teamleider Genoveva Anonma. De tweeling mocht uiteindelijk niet meedoen aan het WK.

Anonma vertelde in 2015 aan de BBC dat ook zij moest bewijzen dat ze vrouw was. “Ze vroegen me om al mijn kleren uit te trekken in het bijzijn van afgevaardigden van de Caf (Confederatie van Afrikaans Voetbal) en het Team van Equatoriaal-Guinea,” vertelde ze. Ook zij vond het ‘totaal vernederend’.

Discussie

Het verhaal van Fischer raakt aan de discussie rondom genderinclusiviteit in topsport. Er zijn in het verleden meerdere atleten geweerd van sporten omdat ze een oneerlijk voordeel zouden hebben, bijvoorbeeld omdat ze transgender of interseks zijn.

Of en in hoeverre dat voordeel er daadwerkelijk is, is ingewikkeld, en verschilt per sport. In 2015 won de Indiase atlete Dutee Chand een rechtszaak tegen de International Association of Athletics Federations, over hun strenge genderregels. Vrouwen van wie het testosteronniveau boven een bepaalde limiet uitkwam, mochten niet meedoen aan wedstrijden tenzij ze hormonen namen die het testosteronniveau verlaagden. De rechter stelde dat er te weinig bewijs was dat testosteron een positieve impact heeft op de prestatie van atleten.

De Fifa heeft als enige richtlijn dat de bondsarts moet tekenen dat de spelers daadwerkelijk man of vrouw zijn, afhankelijk van de competitie waar ze voor spelen. Volgens de KNVB doen zij dit tijdens een medische screening.

