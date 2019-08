Zwart-geel is ook in Vuelta de favoriet

Jumbo-Visma

Met het transfernieuws van Tom Dumoulin, die voorlopig nog niet aan de start verschijnt, de aankondiging van de nieuwe opleidingsploeg en het gegeven dat Jumbo-Visma op papier een van de sterkste ploegen is deze Vuelta, verdween de lach deze week niet van de gezichten bij Jumbo-Visma. Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zijn favoriet voor winst in de Vuelta, dat met acht aankomsten bergop een klimmersfeest lijkt te worden.

Op het podium bij de ploegen­presentatie in Moraira, een populaire koffiestop voor wielrenners uit Calpe, vertelde Roglic met een grote zonnebril op dat hij zo hoog mogelijk wil komen in het klassement. Dat betekent in de ploeg vol zelfvertrouwen maar één ding: de eerste plek, al helemaal omdat dat plan in de Giro mislukte. De Sloveense klassementsman reed twee weken in de leiderstrui, tot het plan bij gebrek aan ploeg­genoten toch mislukte.

Die ploeggenoten zijn er dit jaar wel. Wat heet, de nummer drie van de Tour de France is meesterknecht. Oké, Kruijswijk rijdt zelf ook voor het klassement, maar het betekent in ieder geval dat in het hooggebergte hoogstwaarschijnlijk tactisch kan worden gereden. Met Robert Gesink en George Bennett zijn er bovendien nog twee renners die bergop lang mee kunnen. De ploegentijdrit vandaag is de eerste kans op succes, zeker nu de grote motor van de ploeg meedoet: Tony Martin rijdt voor het eerst sinds zijn uitsluiting in de Tour.

Weinig favorieten

De afwezigen in deze Vuelta: de winnaar van vorig jaar, Simon Yates, én de nummer twee, Enric Mas. Beide renners kozen een andere seizoens­opbouw. Het creëert een vacuüm in de favorietengroep. Eigenlijk is behalve Primoz Roglic alleen de nummer drie van vorig jaar, Miguel Ángel López, uitgesproken favoriet.

Want eveneens niet aanwezig is Giro-winnaar Richard Carapaz. De favoriet van Movistar reed zondag nog een criterium in Etten-Leur (naar verluidt zonder dat de ploegleiding dat wist), ging daar hard onderuit en moet de ronde als gevolg van die valpartij laten schieten. Movistar heeft nog Alejandro Valverde en Nairo Quintana als kopmannen.

Wout Poels is kopman bij Ineos. Eindelijk – hij liet er al zo vaak hints over vallen. Poels’ contract bij de ploeg van Tourwinnaars Froome, Thomas en Bernal loopt af, en hij heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de ploeg waarvoor hij volgend jaar rijdt. Met een goed resultaat in Spanje kan Poels vooral zijn eigen zaak helpen.

Nu Dumoulin niet meer fit raakt dit seizoen, ligt de druk bij Team Sunweb op Wilco Kelderman. Enige probleem: die gaf in de Tour vanwege rugproblemen op. Nu kwam de Ronde van Frankrijk voor hem sowieso te vroeg om een klassement te rijden, maar in de Vuelta moet hij zijn eigen seizoen en dat van zijn team toch zien te redden.

Fabio Jakobsen

Ook aanwezig in een grote ronde: de Nederlandse kampioenstrui. Terug van meer dan een jaar weggeweest. Fabio Jakobsen (22) is de Nederlander die de eer heeft, nadat Mathieu van der Poel de trui een jaar lang ‘had verstopt’ onder zijn mountainbiketricot. De sprinter uit Heukelum (Gelderland) won in juni het NK in Ede en maakt nu zijn debuut in een grote ronde.

Eindelijk, zo verzuchtte de sprinter in interviews vooraf. Zijn ontwikkeling gaat hem nooit snel ­genoeg. Eigenlijk haalt hij zijn woorden in. Precies een jaar geleden, na zijn eerste zege op World Tour-niveau in de BinckBank Tour, dacht hij nog twee jaar nodig te hebben om een grote ronde te rijden. Zijn motor moest van een snelle scooter een Harley worden.

Op papier is de Vuelta niet meteen de beste keuze voor een sprinter. Met slechts zes vlakke aankomsten zijn er minimale kansen. Helemaal omdat de opbouw van de ronde dit jaar anders is. Drie van de zes sprint­ritten staan voor de laatste week gepland.

Jakobsen moet geduld hebben. Of toch niet? De Vuelta komt morgen aan in Calpe, waar hij in zijn eerste jaar bij Quick-Step zijn naam vestigde door zich er op het trainingskamp bergop niet af te laten rijden en ook nog in sprinttrainingen Elia Viviani en Fernando Gaviria te kloppen. Wellicht is daar al een eerste kans.

