Zware straf voor Rusland om dopingschandaal

Geen vlag zal wapperen, geen hymne zal klinken. Gedurende vier jaar zal Rusland niet vertegenwoordigd zijn op internationale sportwedstrijden. De bevindingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie (CRC) van het Wereld Anti Dopingagentschap (Wada) eind november waren al fors. In haar rapport was tot in detail te lezen hoe Rusland knoeide met dopingdata. Er kwam een beeld naar voren van manipulatieve, uitgekiende en frauduleuze Russische werkwijzen. De dagelijkse raad van bestuur van het Wada ging vanmiddag mee in het schorsingsvoorstel van vier jaar die de commissie naar voren schoof.

De Russische sport kijkt dus een uitsluiting van grote internationale sporttoernooien voor vier jaar in de ogen. Daarmee zal het land op twee Olympische Spelen (2020 en 2022) ontbreken.

Slechts onder strikte voorwaarden mogen Russische atleten en functionarissen en coaches deelnemen aan grote internationale sportwedstrijden. Zij die kunnen aantonen nooit onder verdenking te hebben gestaan of met verdachte coaches of artsen te hebben gewerkt worden toegelaten. Dat wil zeggen: niet vermeld staan in het McLaren-rapport van 2016 over doping in Rusland, en evenmin in in twijfel getrokken door de elementen in de laboratoriumdatabase in Moskou.

Bij groen licht mogen atleten onder een neutrale vlag uitkomen. Zo ging het ook tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea in 2018. Ook daar ontbraken Russische teams, nadat een verfijnd door de staat gefinancierd dopingnetwerk was blootgelegd. Eind vorig jaar werd een schorsing die in 2015 werd opgelegd, opgeheven.

In januari droegen Russische autoriteiten na lang aandringen de digitale bestanden over van het doping-laboratorium in Moskou, gevolgd door ruim 2.000 dopingstalen. Onderzoek daarnaar toonde aan dat de gegevens van honderden analyses gewijzigd of gewist waren, waardoor nooit duidelijkheid zal komen of sporters zich daadwerkelijk aan doping hebben gezondigd.

Bovendien zouden kunstgrepen zijn uitgehaald om manipulaties onzichtbaar te maken. Er werden valse e-mails gefabriceerd om de wijzigingen en verdwijningen van gegevens te verklaren. Toen het onderzoeksteam dat ontdekte en de Russen daarmee confronteerden, probeerden ze de schuld op klokkenluider Grigory Rodchenkov af te wentelen. Ook lieten ze het daarbij lijken alsof hij geld van atleten afperste.

Het IOC zal zich aansluiten bij de nieuwste beslissing van het WADA. We hebben de Wereldantidopingcode geratificeerd, zei Thomas Bach vorige week in L’Equipe. “Als volgens deze regels een sanctie wordt opgelegd, gaan we daarin mee.”

De vier wedstrijden van volgend jaar op het EK voetbal en de Champions League finale van 2021 komen niet in het gedrang. Als laatste redmiddel kunnen Russische sportautoriteiten zich nog verdedigen bij het internationaal sporttribunaal Cas, een instrument waar Moskou haast zeker gebruik van zal maken.

Rusland zelf lijkt de vlucht vooruit te kiezen. Verschillende Russische sportfunctionarissen spraken zich de voorbije weken uit tegen de aanbevelingen. De sancties zouden te streng zijn en hun sport schaden. De beschuldigingen van de dopingautoriteiten zouden een westers complot zijn tegen Rusland. Het land voelt zich beroofd.

Lees ook:

Dopingfraude Russen bleek nog erger

De kans is groot dat Rusland weer voor lange tijd verstoten wordt van internationale sporttoernooien. De aanleiding is het structureel vervalsen van laboratoriumgegevens over dopingcontroles van Russische sporters, digitale fraude en manipulaties.

Valt maandag het doek voor olympische deelname van Rusland?

De kans is groot dat het wereldantidopingagentschap Wada Rusland maandag definitief voor vier jaar bant van het internationale sporttoneel vanwege dopingvergrijpen.