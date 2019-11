Zwalkend Bayern München zet coach Niko Kovac aan de kant

Na een reeks wisselvallige prestaties ontslaat Bayern zijn trainer. Ajax-coach Ten Hag wordt genoemd als opvolger.

“Het was één groot foutenfestival”, dat was Niko Kovac, op dat moment nog trainer van Bayern München, wel duidelijk na de bekerwedstrijd die zijn ploeg vorige week speelde tegen VfL Bochum (1-2). Kovac laakte het gebrek aan concentratie van zijn ploeg.

Bayern versloeg de tegenstander uit de tweede Bundesliga weliswaar, maar die zege kwam pas in de absolute slotfase tot stand. Na de penibele bekerzege nam de druk op Kovac flink toe en nadat Bayern afgelopen weekend met maar liefst 5-1 van Eintracht Frankfurt verloor, viel het doek voor de Kroaat.

“De resultaten van de afgelopen weken hebben laten zien dat er behoefte was aan actie”, stelde Bayerns voorzitter Karl-Heinz Rummennigge na het ontslag van Kovac. Daarmee verwees Rummennigge naar de slechte serie waar Bayern aan bezig is. Van de laatste zes wedstrijden won het de helft: Bayern-onwaardige cijfers.

Supporters

Wat voor Kovac ook niet hielp is dat hij in aanloop naar het duel met Eintracht Frankfurt de supporters van die club ‘de beste van Duitsland’ noemde. Hij doelde daarmee op een sfeeractie van de Frankfurt-fans, eerder dit seizoen. Het was tegen het zere been van het Bayern-publiek, dat toch al niet zo gecharmeerd was van Kovac.

Kovac’ omgang met routiniers als Müller (30) en Boateng (31) speelt daar ook een rol in. Het zijn spelers die een grote bijdrage hebben geleverd aan eerdere successen van Bayern, maar door Kovac werden ze begin dit seizoen bij het grof vuil gezet. Boateng werd in de zomer te kennen gegeven dat hij mocht vertrekken, maar nadat het van een transfer niet kwam, kwam hij dit seizoen toch al tien keer in actie.

Müller moet dit seizoen meer op de bank plaatsnemen dan hem lief is. Het zorgt voor onvrede bij de honderdvoudig Duits international, maar vanwege de status van Müller binnen Bayern lijkt het bestuur niet al te happig om mee te werken aan een transfer.

Toch zal Bayern voorzichtig moeten denken aan verjonging, een proces dat Kovac al in gang had gezet. Het team dat tussen 2013 en vorig seizoen zeven keer achtereen kampioen werd en in 2013 de Champions League won, is flink verouderd. ­Afgelopen zomer nam Bayern al ­afscheid van de dertigers Robben, ­Ribéry en Hummels en met meer dan 100 miljoen euro werd met name in de verdediging flink geïnvesteerd.

Maar het leidde nog niet tot verbetering. Sterker, door het verlies tegen Frankfurt staat Bayern vierde, met vier punten achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach. Door de terugval van ‘Der Rekordmeister’ is het ongekend spannend in de Bundesliga. Tussen de lijstaanvoerder en nummer negen Hoffenheim zit slechts een gat van vijf punten.

Champions League

In Europees verband vergaat het Bayern beter door alle wedstrijden te winnen. Met name de winst op Tottenham Hotspur (2-7) was indrukwekkend. Vandaag ontvangt Bayern Olympiakos Piraeus en als het dat duel wint, zet het een hele grote stap naar de volgende ronde van de Champions League.

Tijdens dat duel zal de nieuwe trainer van Bayern nog niet op de bank zitten. Assistent Hans Flick neemt waarschijnlijk tot en met zaterdag – als Bayern München tegen Borussia Dortmund speelt – de honneurs waar.

Wie uiteindelijk opvolger wordt van Kovac is nog onduidelijk. De namen van meerdere trainers worden genoemd, waaronder die van Ajax-coach Ten Hag. Een dag na het ontslag van Kovac noemde Ten Hag ­Bayern een ‘fantastische club’. ­Van 2013 tot 2015 werkte hij er al als ­trainer van het tweede team. “De club zit zeker in mijn hart en de ­interesse streelt me”, aldus Ten Hag. “Maar meer niet. Ik focus me nu op Ajax.”

