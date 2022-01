Zverev struikelt na ‘schijtweek’ terwijl Nadal op koers blijft voor zijn 21e grandslamtitel

De Duitse nummer 3 van de wereld moest het zondag afleggen tegen de Canadees Denis Shapovalov: 3-6 6-7 (5) 3-6. Zverev liet zich bij vlagen overklassen in de Margaret Court Arena. Shapovalov is nu de volgende tegenstander van Nadal, de 35-jarige Spanjaard die in Melbourne op zijn 21e grandslamtitel jaagt.

Zverev zocht na zijn uitschakeling niet naar excuses. “Ik kan zeggen dat ik last heb van een verkoudheid of iets dergelijks, maar ik ben eerlijk. Ik mankeer niets. Ik heb gewoon een schijtweek gehad, alles ging mis”, aldus Zverev, die bij afwezigheid van Novak Djokovic na Daniil Medvedev de hoogst geplaatste speler was.

De olympisch kampioen van Tokio en winnaar van de laatste ATP Finals kon de verwachtingen opnieuw niet waarmaken op een grandslam. Zverev draait al jaren mee in de top, maar op de majors wil het steeds maar niet lukken voor de 24-jarige tennisser uit Hamburg. Zijn beste prestatie was het bereiken van de finale van de US Open in 2020. Een grandslamtitel ontbreekt nog altijd op zijn erelijst, waarop wel al negentien ATP-titels staan.

“Uiteindelijk was ik gewoon niet goed genoeg. Hoe dat kan? Ik heb daar geen verklaring voor”, aldus Zverev, die uit frustratie over zijn spel in de tweede set een racket kapot sloeg. “Zulke dingen doe ik niet zomaar. Als je zo slecht speelt, dan helpt niets. Dit was mijn slechtste partij sinds Wimbledon vorig jaar.” Zverev verloor toen in de vierde ronde van een andere Canadees, Felix Auger-Aliassime.

“Ik was niet fris, mijn lichaam voelde loom aan. Het was een slechte week. Ik speelde verschrikkelijk. Ik wilde dit toernooi winnen en de nummer 1 van de wereld worden, maar gezien mijn spel verdiende ik het niet. Ik blijf er alles aan doen om ooit een grandslamtitel te veroveren.”

Nadal kan grandslamrecord alleen in handen krijgen

Nadal versloeg in de vierde ronde de Fransman Adrian Mannarino: 7-6 (14) 6-2 6-2. De als zesde geplaatste Spanjaard moest hard werken om de eerste set binnen te halen. Inclusief een lange tiebreak duurde die set maar liefst 81 minuten. De routinier vierde de setwinst uitbundig. Nadal haalde de partij daarna soepel binnen.

Nadal heeft net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) twintig grandslamtitels gewonnen. De Spanjaard kan in Melbourne het record in handen krijgen, hij won de Australian Open pas één keer, in 2009.

In het vrouwentoernooi bleef Ashleigh Barty ook in haar vierde partij zonder setverlies. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Amanda Anisimova met 6-4 6-3. Barty verloor aan het begin van de tweede set voor het eerst dit toernooi een servicebeurt, maar herpakte zich direct. Anisimova had een ronde eerder titelverdedigster Naomi Osaka uit Japan verslagen.

Barty plaatste in de eerste set op 3-3 een break en haalde daarmee de set binnen. Aan het begin van de tweede set leverde Barty haar servicebeurt in. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 63 gewonnen servicegames, die begon op het voorbereidingstoernooi in Adelaide. Barty werd daar alleen gebroken in haar eerste partij, tegen Cori Gauff.

De aanvoerster van de wereldranglijst raakte niet van slag en brak Anisimova direct terug. Na een tweede break voor Barty op 3-3 was het verzet van Anisimova voorbij.

‘Het is een succesvolle trip geweest’

Botic van de Zandschulp keek zaterdag na zijn uitschakeling tegen Daniil Medvedev in de derde ronde (6-4, 6-4, 6-2) met een goed gevoel terug op de eerste weken van 2022. “Ik heb veel wedstrijden gespeeld, goede overwinningen geboekt en goed tennis laten zien. Het is een succesvolle trip geweest, waar ik het jaar wel mee kan beginnen.”

De 26-jarige Van de Zandschulp stijgt na de Australian Open ongeveer naar plek 50 op de wereldranglijst. Hij kreeg afgelopen week een wildcard van directeur Richard Krajicek voor het toernooi van Rotterdam, in februari.

