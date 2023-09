Zverev ontdaan door ‘Hitler-tekst’ van tribune bij US Open

Dat gebeurde tijdens zijn partij tegen de Italiaan Jannik Sinner. Zverev stond klaar voor een opslag toen een toeschouwer in het Arthur Ashe-stadion hard ‘Deutschland über alles’ riep, een verwijzing naar het omstreden eerste couplet van het Duitse volkslied. Zverev stopte meteen en liep naar de scheidsrechter. “Iemand riep de beroemdste Hitler-zin”, zei de tennisser. “Dit is niet te accepteren. Dit is ongelooflijk”, voegde hij eraan toe.

Umpire James Keothavong draaide zich onmiddellijk om naar het publiek. Met behulp van andere toeschouwers werd de roepende man geïdentificeerd en uit het stadion verwijderd. Het zorgde voor een onderbreking van de vierde set. Zverev verloor die met 6-4. Maar plaatste zich daarna toch met 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 voor de kwartfinales.

“Als Duitser ben ik niet trots op die geschiedenis en het is niet goed om zoiets te roepen”, zei de 26-jarige tennisser uit Hamburg na de partij. “Als ik niet had gereageerd, zou dat slecht van mij zijn geweest.” De slopende marathonpartij tegen Sinner duurde uiteindelijk vier uur en 41 minuten en was om twee uur ’s nachts afgelopen. In New York was het toen nog altijd 27 graden Celsius.

Medvedev tegen peetoom van zijn dochter

Carlos Alcaraz lag op dat moment al lang op één oor. De Spaanse titelverdediger is de volgende tegenstander van Zverev. Ook voor Daniil Medvedev wacht een bijzondere wedstrijd in de kwartfinales. De Rus neemt het daarin op tegen landgenoot Andrej Roeblev, zijn goede vriend en peetoom van zijn dochter Alisa. Medvedev haalde de laatste acht door een overwinning op Alex de Minaur.

Hij stond in 2020 in de kwartfinales ook tegenover Roeblev op de US Open. Toen won Medvedev. “We zijn echt hele goede vrienden. Daar gaat denk ik nooit iets tussen komen. We delen alles met elkaar. We reizen veel en zijn zoveel onderweg. Het is dan fijn om zo’n vriend op de tour te hebben.” Het dochtertje van Medvedev werd vorig jaar oktober geboren. Ondanks de sterke band wil Medvedev ten koste van zijn vriend de laatste vier op de US Open halen. “Op de baan zijn we straks even geen vrienden, want we willen allebei winnen.”

‘Het voelt als een doorbraak’

De Belarussische Aryna Sabalenka, die volgende week zeker is van de nummer 1-positie op de wereldranglijst, neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Zheng Qinwen. De Chinese wist eerder de Tunesische Ons Jabeur met 6-2 6-4 te elimineren. Jabeur, die het in New York zwaar had, haalde er vorig jaar nog de finale. Door haar knappe zege op Jabeur staat Zheng Qinwen voor het eerst in haar loopbaan in de kwartfinales van een grandslamtoernooi: “Het voelt wel als een doorbraak”.

