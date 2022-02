Zure vierde plek voor shorttrackteam op estafette na uitglijder Schulting

Een paar seconden heeft Suzanne Schulting geen idee wat ze moet doen op het olympisch ijs van Peking. Ze is net opgekrabbeld uit de boarding, schuift haar helm terug op haar hoofd en kijkt om zich heen of ze nog iets kan doen. Maar het is vergeefs. Ze kan niets beginnen, niemand kan haar helpen. De kans op een medaille op de gemengde aflossing is verkeken, al in de halve finale.

De val van Schulting (24) op dag één van de Spelen was een grote domper voor de Nederlandse ploeg, want het onderdeel, waarin twee vrouwen en daarna twee mannen rijden, werd gezien als een van de beste kansen op een medaille. Zeker ook omdat Nederland het trainen van mannen en vrouwen samen standaard in elke training inpassen. “Het is echt een fantastisch onderdeel”, had Schulting vooraf nog gezegd.

Mogelijk ‘brak het ijs weg’

In haar allereerste bocht van de halve finale verloor Schulting haar evenwicht, nota bene in leidende positie. Ze was net op gang geduwd door Selma Poutsma, die de snelste start van het hele veld heeft. Hoe het kon gebeuren, wist ze niet. Mogelijk ‘brak het ijs weg’, zoals dat heet. Of ze raakte met haar schoen het ijs, dat kon ook. Ze moest het nog terugzien.

Na afloop kwamen er wat scheldwoorden over haar lippen. Dat mag best, vond ze. “Ook op de Olympische Spelen.” Want natuurlijk baalde ze dat ze haarzelf en het team in de steek had gelaten. Zeker ook omdat in de kwartfinale Nederland de snelste was geweest van het hele veld. Het Nederlands kwartet van Schulting, Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat en Jens van ‘t Wout reed een olympisch record.

Suzanne Schulting rijdt uit na de B-finale. Beeld ANP

Maar alle hoop vloeide weg toen Schulting in de boarding viel. Hard ook, al hield ze er geen pijn aan over. Even was ze verward, omdat ze niet wist wat ze moest doen. Doorrijden? Of wachten op Poutsma, die haar eventueel kon aflossen? Ze moest zelf door, maar de race was al voorbij. “Niemand houdt rekening met vallen.”

Mentaal is het wel een deukje

De verplichte B-finale was vervolgens een eenvoudige race, omdat de enige tegenstander Kazachstan de snelheid niet had. Schulting keek bij de NOS de finale. Zachtjes werd de vrouwenaflossing in Zuid-Korea in 2018 nog aangehaald. Toen haalde de Nederlandse vrouwenploeg verrassend brons, door de B-finale te winnen en in de A-finale twee landen een penalty kregen. Eenzelfde scenario vond dit keer niet plaats.

Mentaal is het wel een deukje in het vertrouwen dat Schulting voor dit toernooi heeft. Ze is de vrouw die eigenlijk alleen maar kan verliezen, na haar demonstraties van macht de afgelopen toernooien. Individueel zette ze bijna elke afstand naar haar hand. In Peking had ze kans op vijf medailles. Daar zijn er nog vier van over. Zelf wil ze met meer dan één keer goud terug naar Nederland.

Toch was het gevoel niet helemaal slecht. In de kwalificaties van de 500 meter, haar eerste individuele afstand dit toernooi, reed ze een olympisch record. De vorm is er, de snelheid ook. “Als het om schaatsen gaat, ben ik geen moment onzeker. Want ook de kwartfinale en de B-finale gingen weer heel lekker.”

‘Dit is ook inherent aan het shorttrack’

Wat voor gevoel overheerste? Niet echt iets. Een gemengd gevoel was het. “Dat is ook inherent aan het shorttrack. Maar het ligt niet aan het schaatsen. Dat weet ik gewoon. Ik heb maandag weer een 500 meter te rijden.”

Ze had nog sorry gezegd. Dat hoefde niet, zei Sjinkie Knegt, bij wie de adrenaline ook nog door het lijf gierde. “Je mag je schuldig voelen, dat is logisch, maar ik probeer altijd te waarschuwen dat dit gebeurt. Ik ben ook zo weleens gevallen.”

Schulting wist zelf ook dat ze zich niet schuldig hoefde te voelen. “We rijden als team, we vallen als team. En ik weet dat dit vanavond wordt uitgesproken.”

De komende dagen moet blijken wat de invloed van de val is. Knegt bleef er traditioneel nuchter onder. “Eerst maar even kijken hoe we morgen wakker worden.”