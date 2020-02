Zulke grote talenten zijn Frenkie de Jong en Mohamed Ihattaren niet

Iedereen kon zien wat Mohamed Ihattaren deed, ergens in de eerste helft van Ajax-PSV. Zijn ploeggenoot Bruma, een voorlopig – laten we zeggen – niet zo gelukkige aankoop, had de bal van hem overgenomen. Ihattaren maakte een sprong van nijd in het luchtledige, en toen PSV de bal kwijt was, richtte hij zich in de volle Arena gebarend tot zijn ploeggenoot – met een houding die uitschreeuwde hoe ver hij zich boven hem voelde staan.

Van Ihattaren mocht, denk ik, iedereen het zien. Was hij niet door iedereen tot groot talent uitgeroepen, en tot meer al: tot het volgende Marokkaanse rolmodel natuurlijk, ja zelfs tot strateeg in spe van Oranje. Dan mocht iedereen toch ook zien met wie hij zich bij PSV moet behelpen, en dan zal toch ook iedereen snappen hoe hij zich daarbij voelt?

(Bruma is er zo één van wie het in de kroeg en aan praattafels lekker vet zeggen is dat hij er he-le-maal niks van kan. Of niet dan?)

Even lekker lopen met de bal

Dit kon Mohamed Ihattaren dan maken, toch? Zou hij hebben beseft dat ook Ronald Koeman het zag, hoog op de tribune in de Arena? En wat heeft Koeman erbij gedacht?

De bondscoach had ook meegedaan, of hij had in deze tijd wel moeten meedoen, toen deze tiener zijn eerste ballen aardig had geraakt. Koeman was met de jongen op de foto gegaan, een oranje shirtje tussen hen in, toen hij voor Oranje had gekozen – en zo had Koeman met zijn statuur het sentiment bekrachtigd dat Nederland nu eens van Marokko had gewonnen.

Hij was nog maar 17 jaar, hij is nu bijna 18. In de kroeg en aan praattafels werd gezegd dat hij maar direct voor Oranje moest worden geselecteerd, werd zelfs besproken waar hij dan meteen maar in het elftal moest staan.

Ihattaren wilde, ergens in de eerste helft van Ajax-PSV, even lekker lopen met de bal – waarheen en waarom, dat wist hij zelf zichtbaar ook nog niet. Ik denk – ik kan er niets aan doen – dan gauw aan Frenkie de Jong, zijn voorganger als groot talent. Die mag het ook graag doen, lopen met de bal – wat ons in de teamsport in les één werd afgeleerd.

Hebben we die diepe voetbalcrisis echt al achter ons gelaten?

Curieus toch: Nederland zat in een diepe voetbalcrisis, zo veel aantoonbaars en essentieels is er nog niet gedaan om eruit te komen en toch leveren we, vinden we, het ene na het andere grote en bijzondere talent af.

Frenkie – we spreken van Frenkie en Mo – heette al gauw een exceptionele middenvelder te zijn. Het lukt nog niet bij Barcelona, laat ik het zo zeggen. Hij speelt er niet op zijn plaats, heet het nu. Maar zou een werkelijk exceptionele middenvelder zich toch ook een paar meter naar links of naar rechts, naar voren of naar achteren, niet moeten kunnen laten gelden?

Natuurlijk speelt Ihattaren ook minder, omdat het bij PSV nergens meer naar lijkt – zo werkt het, hè, in een teamsport. Maar léren we hier nu eindelijk eens iets van? Gaan we eindelijk eens rustiger aan doen? Heeft Ronald Koeman op de tribune niet alleen het gedrein van Ihattaren veroordeeld, maar heeft hij ook – ik mag het hopen – iets bij zichzelf gezocht: ben ook ik niet te snel gegaan met deze jongen nog?

Wat zegt u: een jongen van bijna 18 jaar mag fouten maken? Dat is natuurlijk helemaal waar. Misschien was dit zo’n fout, ergens in de eerste helft van Ajax-PSV. Misschien zien we zoiets niet meer, maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur steken.

Wat ik wil zeggen: Frenkie de Jong en Mohamed Ihattaren – en met hen tallozen in zo vele jaren – kunnen een bal goed raken, natuurlijk, maar zulke grote en bijzondere talenten als gauw wordt gezegd, zijn ze niet.

Redacteur Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. Lees ze hier terug.