Zonderland begint met achterstand aan finale fase

Een onverwachte omleiding in de richting van het grote doel kan tot een mooi resultaat leiden op de uiteindelijke eindbestemming. In 2012 verschafte Epke Zonderland zich pas via een omweg toegang tot de Olympische Spelen in Londen. De extra inspanningen weerhielden de Fries er niet van om in de Britse hoofdstad de olympische titel op de rekstok te grijpen.

Door een mislukt optreden op de WK van vorig jaar in Stuttgart moet Zonderland zich opnieuw via een alternatief traject zien te kwalificeren voor de komende Spelen van Tokio. Op die route is Hidetaka Miyachi zijn grote concurrent. Op de komende drie wereldbekerwedstrijden, in Melbourne, Bakoe en Doha, gaan Zonderland en de Japanner uitmaken wie er straks bij is in de Ariake Arena in Tokio.

Bij Zonderland staat de teller op twee zeges

In Melbourne werd gisteren hun onderlinge strijd hervat, met Miyachi in het voordeel. De 24-jarige turner uit Aichi won drie van de voorgaande wereldbekerwedstrijden, bij Zonderland staat de teller op twee zeges. Bij de eindafrekening tellen de drie beste resultaten en als beide turners op drie overwinningen uitkomen, geeft het gemiddelde van de hoogste scores de doorslag.

Gisteren verzekerden beide gymnasten zich van een plaats in de finale van morgen in de Melbourne Arena. Zonderland behaalde in de kwalificatie de hoogste score met 14.266, terwijl Miyachi 14.133 liet noteren. Dat zegt weinig over de finale, waarin zij de moeilijkheidsgraad van hun oefeningen zullen verhogen.

Zonderland moet een van de drie wedstrijden winnen om op gelijke hoogte te komen met Miyachi. Het is daarbij van groot belang dat hij zeker een keer een score van boven de vijftien punten behaalt om de Aziaat op achterstand te zetten. Dat deed hij vaker. In 2018 scoorde hij op de WK in Doha 15.100 punten en vorig jaar liet hij op de EK in Polen een score van 15.266 noteren.

Een oude kwaal keerde terug

Na het behalen van de Europese titel in Polen keerde een oude kwaal terug bij de 33-jarige Fries. Verre van fit begon hij aan de WK in Stuttgart en na dat geflopte toernooi liet hij zich in november opereren aan zijn verstopte voorhoofdholtes. Een maand lang moest hij de rekstok ongemoeid laten. Zijn voorbereiding op de wedstrijd in Australië was een ultrakorte.

Door de ingreep miste Zonderland de wereldbekerwedstrijd van november in Cottbus. Miyachi profiteerde optimaal van zijn afwezigheid door in de Duitse stad zijn derde zege te boeken met een score van 14.933. In de tweestrijd met Zonderland is dat tot dusverre de hoogste score. De drievoudig wereldkampioen uit Heerenveen won in 2018 in Cottbus met een totaal van 14.866.

Een maand geleden vertrok Zonderland naar Australië om zich in de Gold Coast Gymnastics Club voor te bereiden op de wedstrijden in de Melbourne Arena. Pas vorige week kon hij voor het eerst zijn volledige oefening uitturnen. Met de twee vluchtelementen, de Cassina-Kovacs en de Kolman-Gaylord 2, moet Zonderland Miyachi achter zich zien te houden.

Terug naar 2011, toen Zonderland op de WK in Tokio door een mislukte rekoefening plaatsing voor de Spelen van een jaar later in Londen misliep. Via een omweg als meerkamper veroverde hij alsnog een olympisch ticket. Hij versloeg Jeffrey Wammes, zowel in de sporthal als in de rechtszaal, en op 7 augustus 2012 won hij in de North Greenwich Arena het goud.

