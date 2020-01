Zonder Ziyech is Ajax zijn magie kwijt

Hij was er niet, maar toch ook weer wel. De naam van de geblesseerde Hakim Ziyech waarde gisteren stevig rond in het stadion van FC Groningen. De spelmaker werd node gemist bij Ajax, dat zonder diens briljante ingevingen een team is dat niet bij voorbaat wedstrijden tegen middenmoters wint. Dan kan het zelfs gebeuren dat een verzameling vechtsporters gehuld in een voetbalshirt in een groot deel van de wedstrijd uitgroeit tot de bovenliggende partij. Met dit type spel werd de koploper een gevoelige klap toegediend en tevens een waarschuwing afgegeven dat een tweede landstitel op rij nog lang geen uitgemaakte zaak is. Zeker niet met wedstrijden tegen lastige tegenstanders als PSV en FC Utrecht in het vooruitzicht, die waarschijnlijk ook zonder Ziyech afgewerkt dienen te worden.

Zonder zijn tita-tovenaar, zoals trainer Erik ten Hag zijn middenveldstrateeg laatst bewierokend omschreef, is Ajax opeens wat meer doorsnee geworden. De trainer mag dan wel beweren dat zijn selectie ook in kwalitatieve zin vrij breed is, in de praktijk blijkt het wegvallen van vier belangrijke pionnen (naast Blind, Neres en Ziyech was ook keeper Onana niet beschikbaar vanwege een schouderblessure) nauwelijks te ondervangen. Haal de genialiteit van Ziyech, de inspeelpasses van Blind, de reflexen van Onana en de ingevingen van Neres weg uit een elftal en je hebt een serieus probleem.

Eentje die niet zo makkelijk op te lossen valt, bleek gisteren tegen FC Groningen. Ajax telde zowel bij de grote talenten (Gravenbergh, Dest) als bij de wat meer gevestigde namen (Babel, Promes, Tadic) te veel spelers die niet thuis gaven. Met name de kans die Babel miste in de 37ste minuut – op enkele decimeters van de doellijn schoof hij de bal naast het doel – doet het vermoeden rijzen dat er niet op al te veel goals van de pas aangetrokken aanvaller gerekend hoeft te worden. “Die lakse houding waarmee we begonnen, heeft ons opgebroken,” analyseerde Ten Hag achteraf. “Dan roep je het onheil over jezelf af.”

Donny van de Beek maakte de 2-1 in Groningen, maar weet het tij niet te keren. Beeld BSR Agency

De grootste dissonant aan Amsterdamse zijde heette Siem de Jong, die Ajax’ goede herinneringen aan spelers met een dergelijke achternaam persoonlijk uitgumde met een ondermaats optreden. Als een soort beloning voor zijn hattrick in het bekerduel met Spakenburg mocht De Jong ook in de Euroborg opdraven, maar dat bleek een duidelijke misrekening van de trainer.

De middenvelder ging volledig kopje onder in het fysieke voetbal dat de thuisploeg naar hartenlust etaleerde. In de geest van coach Danny Buijs, die in zijn periode als speler ook al op weinig technische hoogstandjes te betrappen was geweest, werden gretig en vol overgave de grondduels uitgevochten die een Ajax in goeden doen (lees: aan de hand van Ziyech) altijd weet te ontlopen. Vanaf de zijlijn vuurde Buijs zijn manschappen furieus aan, in de wetenschap dat dit Ajax kwetsbaar was en niet in de juiste overlevingsmodus stond.

Vanuit het oogpunt van de bezoekers leek snel ingrijpen gewenst, maar Ten Hag wachtte nog een uur voordat hij De Jong uit zijn lijden verloste en inruilde voor Carel Eiting, het talent die door velen in de basis werd verwacht. Pas vanaf dat moment werd het spel van de bezoekers snel en direct, in plaats van stroperig, voorspelbaar en uitgevoerd in een veel te laag tempo. Had het toen nog 0-0 gestaan, dan had Ajax de wedstrijd nog makkelijk naar zich toegetrokken, maar nu was de schade al opgelopen naar 2-0 via goals van Kaj Sierhuis en Ramon Lundqvist. Beide doelpunten kwamen enigszins gelukkig tot stand, hulp als de Groningers kregen van wat onbeholpen acterende Ajacieden, maar dat mocht de pret niet drukken. Zo makkelijk vindt het elftal van Buijs dit seizoen nu ook weer niet het doel, enkel degradatiekandidaten scoren minder.

Meteen werd de thuisploeg de duimschroeven aangedraaid en kreeg het publiek eindelijk een doorkijkje naar het veelgeroemde positiespel van de Ajacieden. Maar meer dan een tegengoal van Donny van de Beek leverde het slotoffensief niet op, al kwam met name invaller Lassina Traoré dichtbij de gelijkmaker. Op het tandvlees haalde de thuisploeg het einde, waarvan sommige onderdelen de uitputting nabij waren. En Ajax? Dat droop ontgoocheld af, in de wetenschap dat komende zondag tegen PSV weer een Ziyech-loos duel wacht.