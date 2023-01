Zonder rivale Schulting is het voor Velzeboer eenzaam aan de top

De buit van Xandra Velzeboer (21) op nieuwjaarsdag: drie erekransen, drie bossen verse tulpen en titels op de 500, 1000 en 1500 meter. De nationale kampioenschappen shorttrack zijn daarmee exact zo verlopen zoals ze zich had gewenst. Meer eentonig dan enerverend. Bij afwezigheid van Suzanne Schulting, die zich afmeldde met een lichte liesblessure, bleek Velzeboer superieur.

De titels had ze nodig, vond Velzeboer zelf. Met wereldbekeroverwinningen in Montreal (twee) en Salt Lake City en een wereldrecord op de 500 meter begon ze het seizoen buitensporig sterk. Daarna volgden door ziekte en valpartijen twee teleurstellende wereldbekerwedstrijden in Almaty.

“Dat lag niet aan mijn vorm, maar daardoor wilde ik mij hier extra bewijzen. En dat is gelukt, denk ik”, zegt Velzeboer na haar laatste winnende race op de NK met enige aarzeling in haar stem. De bescheiden Culemborgse moet nog wennen aan haar favorietenrol. Ze is definitief talent af, in het nieuwe jaar past een nieuwe status. Naast Schulting is zij de Nederlandse rijdster met wie internationaal rekening wordt gehouden. Na doorvragen durft ze zichzelf voorzichtig te omschrijven als ‘wereldtopper’. “Ik heb het wereldrecord, dus dan ben ik de snelste van de wereld. Dat is zo.”

Herhaling van zetten

De ceremonies op het ijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden voelden voor Velzeboer als een voortdurende herhaling van zetten. Na elke overwinning, die de shorttrackster steeds ogenschijnlijk eenvoudig behaalde, trok ze vlug een jasje aan waarna ze de tulpen en de medaille kreeg aangereikt. Een half uur later stond ze klaar voor de volgende afstand, om die vervolgens weer naar haar hand te zetten.

Voor het publiek was het teleurstellend dat de twee beste shorttracksters van Nederland elkaar niet troffen. “Jammer voor dit toernooi en vervelend voor haar”, zegt Velzeboer. Het hele seizoen was het wachten op een duel, maar steeds ontliep de een de ander. Wanneer Velzeboer tot de finale van een wereldbekerwedstrijd reikte, ontbrak Schulting. En vice versa.

De laatste jaren trekt Velzeboer zich op aan de vier jaar oudere Schulting, als meest succesvolle shorttrackster vormt zij de graadmeter. Soms komt Velzeboer naast haar, een enkele keer gaat ze haar zelfs voorbij. Met de wereldtitel op de 500 meter nestelde de Culemborgse zich vorig jaar definitief tussen de gevestigde orde.

Waar Velzeboer momenteel ten opzichte van de drievoudig olympisch kampioen staat, durft ze niet te zeggen. Met haar explosieve start en handigheid op het ijs heeft ze op haar favoriete 500 meter de hoogste winkans. “Ik weet niet hoe we ons tot elkaar verhouden in een wedstrijd. Daar kan ik geen voorspellingen over doen. We rijden beiden hartstikke hard en ik voel dat ik dit seizoen weer beter ben geworden.”

Diskwalificatie Sjinkie Knegt

Met de drie overwinningen is Velzeboer nagenoeg zeker van deelname op alle drie afstanden tijdens de EK over twee weken in het Poolse Gdansk. Net als bij de NK is het allroundklassement definitief geschrapt. Voor Jens van ’t Wout (21), die net als zijn collega drie titels pakte, geldt hetzelfde.

Achter hem foeterde de ploeterende Sjinkie Knegt na zijn diskwalificatie op de 1000 meter over het belang van het nationale kampioenschap. Op de 1500 meter werd de Fries vierde. Hij had “helemaal niks” met het toernooi. Zijn kansen op EK-deelname lijken klein. Een selectiecommissie buigt zich daar deze week over.

Door meerdere afmeldingen - naast Schulting ontbrak onder anderen Yara van Kerkhof - en een beperkt aantal deelnemers, verliepen de finales vrijwel identiek aan elkaar. Achter Velzeboer vulden twee keer Selma Poutsma en Michelle Velzeboer, de zus van Xandra, de andere podiumtreden.

Velzeboer haalt haar schouders op bij de teksten van Knegt. Ze heeft haar eerste drie nationale titels binnen en wil zich in Gdansk opnieuw profileren. Al moet ze dan waarschijnlijk wél met Schulting afrekenen.

