Zonder pijn en hard door de modder fietsen lukt Alvarado even niet

Na een warme douche gaan bij Ceylin del Carmen Alvarado (23) nog steeds de rillingen over haar rug. Wie zaterdagmiddag na de Superprestigecross in Boom een handtekening of interview wil, mag even in de camper komen. Verstopt in een dikke trui vat de Rotterdamse haar zevende plek in deze veldrit samen: slechte benen, gebrek aan kracht en een deceptie.

Haar seizoen staat tot nu toe in schril contrast met de twee voorgaande. In elf wedstrijden is ze tot nu toe goed voor een tweede en een derde plek, terwijl voorheen de zeges niet te tellen waren, met als hoogtepunt het wereldkampioenschap in 2020. “Ik kan wel zitten janken, maar daar haal ik niks mee uit”, zegt Alvarado, ondanks de uitslag toch met een glimlach op het gezicht. “Ik probeer er het beste van te maken, week na week. Voor nu is het gewoon balen.”

Piepende schijfremmen in de afdalingen

Door de coronamaatregelen in België ontbrak het zaterdag aan de typische Vlaamse sfeer rond de cross. De wereldbekercross van zondag werd zelfs afgelast, in Boom deed de organisatie enkele aanpassingen. Publiek was welkom, maar vanwege afstandsregels werden geen haringen in de grond gezet voor de gebruikelijke vip- en feesttenten. Het geluid van piepende schijfremmen in de afdalingen voerde de boventoon.

Dat het tegenviel voor Alvarado lag niet aan de drijfnatte omstandigheden op het glooiende recreatieterrein De Schorre. Ze vond de bijna obscene omstandigheden ‘wel tof’. Al droop kort na de finish de teleurstelling gelijktijdig met de modder van haar gezicht. De gevoelstemperatuur lag rond het vriespunt en de coureurs ploegden na twee rondes onherkenbaar door de kleigrond. Alleen met hulp van anderen kon de Rotterdamse na de finish haar rood-wit-blauwe shirt en handschoenen uittrekken.

Alvarado kampt al weken met een rugblessure

Er was maar één remedie tegen de kou, zo verkondigde winnares Lucinda Brand na afloop: heel hard tempo rijden. Precies wat Alvarado niet voor elkaar kreeg door pijnscheuten in haar rug, een blessure waar ze al weken mee kampt. “Ik weet dat ik beter kan, maar mijn rug belemmert dat. Het doet zeer en dat kost kracht.”

Na een kwieke start zag ze tegenstandsters links en rechts passeren en eindigde ze ontgoocheld en eenzaam in een niemandsland. Naast de regerend wereldkampioen Brand finishten onder anderen ook haar landgenotes Inge van der Heijden, Denise Betsema, Fem van Empel en Annemarie Worst voor haar. “Ik wilde wel blijven geven, maar het veertje brak gewoon. Mijn vorm is gewoon niet wat het moet zijn.”

Waar de pijn zit, kan Alvarado moeilijk aangeven. “Het is een mix van spieren en wervels. Ik loop bij een osteopaat en een fysiotherapeut en doe extra oefeningen, maar herstel neemt tijd in beslag. Het is niet zomaar opgelost. Ik moet in de cross ook nog elk weekend blijven gaan.”

“Er was een hoop mis”

Alvarado, inmiddels met een schoon gezicht, heeft in de camper nog een verklaring voor de matige optredens van dit seizoen. Haar ploeg Alpecin-Fenix communiceerde in oktober dat bij de kopvrouw sprake was van ‘een verstoord bloedbeeld’ waardoor ze de eerste wedstrijden in de Superprestige en Wereldbeker miste. “Na een test vorige week weet ik dat het nu in orde is, maar er was een hoop mis. Het is privé, mijn trainers weten ervan. Als ik het ga uitleggen, komen er verhalen de wereld in.”

In oktober liep haar conditie een flinke deuk op. “Ik was zo uitgeput als je maar zijn kan. Trainingen en wedstrijden sloeg ik over. Dat heeft nog steeds invloed op mijn prestaties.”

Voor het komende crossweekend verkiest Alvarado voor de rust een trainingsstage in de zon boven de wereldbekerwedstrijd in Italië. “Als ik pijnvrij ben, doe ik mee voor het podium. Niemand hoeft mij nog af te schrijven, natuurlijk vecht ik mij terug.”

Wout van Aert gaat in slijk van Boom tegen de vlakte, maar dat bracht zijn overwinning geen moment in gevaar. Beeld BELGA