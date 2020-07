Zodra het ‘play ball’ klinkt, is corona vergeten

Zaterdagmiddag klokslag twee schallen uit een blikkerige geluidsinstallatie op het Haarlemse Noordersportpark na drie maanden doodse stilte plots vertrouwde woorden. Voor de werpcirkel van het veld van softbalclub Sparks verzamelen zich de speelsters van de thuisclub Sparks en tegenstander Terrasvogels, klaar voor de uitgestelde ouverture van de Golden League. Volgens strikte richtlijnen begroeten de ploegen elkaar door met de voeten tegen elkaar te tikken. Het is voor de omroeper van dienst een teken de kreet in te zetten die overal ter wereld voorafgaat aan honk- en softbalwedstrijden: “Play ball!’’

Met een wijdbal van Sparks-werpster Kirsten Scheele op slagvrouw Bobbi Scheurkogel ontwaakte het softbal na drie maanden uit iets dat in eigen kring als een boze droom wordt gezien. Dat uitgerekend softbal de eerste sport in Nederland is die weer op het hoogste niveau en met publiek op de tribunes beoefend mag worden, wordt op het bondsbureau als redding voor de sport gezien. Samen met de cricketbond stuurde de KNBSB de afgelopen tijd menige brandbrief naar sportkoepel NOC-NSF om coulance te vragen voor de kleine contactloze zomersporten. Het toch al nooddruftige honk- en softbal dreigde anders door de coronacrisis ‘levend begraven’ te worden, zo klonk het.

Er zijn wel strenge restricties verbonden aan de start van de competitie. Omdat de competitie van acht teams slechts veertien speeldatums met dubbele wedstrijden behelst, wordt dit seizoen afgezien van degradatie. Ook is de Hollands Series, de traditionele afsluiting van de jaargang, op voorhand geschrapt. Wie na 28 duels op de eerste plaats staat, mag zich kampioen noemen.

Voorts dienen speelsters zich aan een vuistdik protocol te houden. High-fives en ander lichamelijk contact zijn strikt verboden. Speelsters moeten zowel op het veld als in de dug-out op anderhalve meter van elkaar blijven. Ballen, knuppels en handschoenen dienen na iedere slagbeurt grondig te worden gedesinfecteerd.

Rigoureuze spelwijzigingen

De topteams kregen drie weken de tijd om tijdens oefenwedstrijden aan de richtlijnen te wennen. ‘’Echt vreselijk’’, verzucht Sparks’ 69-voudig international Maxime van Dalen. ‘’Het leek wel of ik een individuele sport beoefende. Het vertrouwde teamgevoel was heel ver te zoeken.’’

En dat terwijl het allemaal nog veel erger had kunnen zijn. Teneinde afstand tussen speelsters te kunnen garanderen, experimenteerde de KNBSB deze maand met een aantal rigoureuze spelwijzigingen. Om te voorkomen dat in het slagperk de pitcher, catcher en scheidsrechter binnen anderhalve meter van elkaar zouden komen te staan, werd de achtervanger vervangen door een plastic scherm en nam de arbiter plaats achter de werpster. In het veld stonden op een meter van de honken twee pionnen. Veldspeelsters konden deze, met de bal in de handschoen, aantikken om zodoende tegenstanders die later bij de kussens kwamen uit te tikken.

Terrasvogels-coach Rob Walgien, een oudgediende in de sport, prijst zich gelukkig dat het zover niet kwam. ‘’Ik wil het woord ‘belachelijk’ niet in de mond nemen, maar dit leek werkelijk nergens op. Het stond allemaal wel heel ver bij het softbal vandaan.’’

Mateloos enthousiasme

Hoe stringent de maatregelen toch nog zijn, ze blijken op het terrein van Sparks zaterdag veelal voor de bühne. De regelgeving blijkt geen partij voor het mateloze enthousiasme van de speelsters. Het arbitrale duo ziet er streng op toe dat de ballen na iedere slagbeurt met alcohol worden gedesinfecteerd, daarmee is alles ook wel zo’n beetje gezegd.

Ongemerkt vloeit het oude normaal deze middag over in het nieuwe normaal. De speelsters van Sparks en Terrasvogels nemen pas hun posities in het veld pas in nadat in een kleine kring de hoofden bij elkaar worden gestoken voor het uitroepen van de gebruikelijke yell, gevolgd door al even ingebakken bovenhands geklap. In totaal vijftien innings lang wordt er gejuicht, geknuffeld, getroost, gehuild. Uit de volgepakte dug-out van het winnende Terrasvogels klinkt twee wedstrijden lang geschreeuw en gezang uit volle borst.

Het is zonneklaar. Je kunt de speelster wel even uit het softbal halen, het lukt nooit om het softbal uit de speelster te halen. Zodra het ‘Play ball!’ klinkt, is alles in één klap vergeten.

