Zoals Frank de Boer geen toptrainer is, zo zijn zijn spelers geen topspelers

En ja hoor, daar was na Turkije-Nederland het verwijt weer, terug van maar even weggeweest: er was breivoetbal gespeeld, dat krijg je met Frank de Boer, hij deed bij Ajax niet anders, toch? Oranje, Frank de Boer, alle meningen eromheen, het is een perpetuum mobile, en dat zal het blijven. Tegen de zomer gaat het weer draaien.

Even vorig najaar ter herinnering. De Boer was als bondscoach begonnen met het breivoetbal dat je, in de beeldvorming dan, nu eenmaal met hem krijgt. Plots had Oranje een paar keer aardig gespeeld, leuker en aanvallender soms misschien wel dan ervoor onder Ronald Koeman. Ik schreef aan het einde van het interlandjaar over de knipoog van De Boer, leuk als je het vond dat de bovenste beste vent er weer een beetje bovenop was. Maar daarmee kon het niet klaar zijn, wist je natuurlijk. Dit zal, met de beeldvorming van dien, nooit klaar zijn.

Verloor Oranje van Turkije door breivoetbal, zo geïnstrueerd door De Boer? Had De Boer Frenkie de Jong opdracht gegeven over de breedte van het veld met de bal te lopen en ’m dan naar de speler naast hem te schuiven? Lijkt me niet, toch?

Pijnlijk, zo plompverloren op de nationale tv

Theo Janssen, die bij Ajax onder hem speelde, werd in Studio Voetbal naar De Boer gevraagd. Zijn assistenten deden veel besprekingen, zei Janssen. Als De Boer het zelf deed, moest je je goed concentreren. Je begrijpt het: De Boer mist de gave van het woord. Maar pijnlijk is het wel, zo plompverloren op de nationale tv.

Rafael van der Vaart wilde gauw iets compenseren door te vertellen dat De Boer in zijn tijd bij Oranje zo’n goede assistent was geweest, en waarom. Een ongelukkig betoog, besefte hij te laat. “Waarmee ik niet wil zeggen dat hij een betere assistent dan hoofdtrainer is”, zei hij. Voor velen was dat, op de nationale tv, net gezegd.

Hugo Borst schreef dat je De Boer wel uit Grootebroek (het Westfriese dorp waar hij opgroeide) kunt halen, maar Grootebroek niet uit De Boer – en zo zal het doorgaan.

Wat ik zag tegen Turkije: een ploeg die weer eens totaal niet berekend was op wat de tegenstander probeerde en wilde. Een déjà vu na het tijdvak van Danny Blind als bondscoach, en niet toevallig: beiden, Blind en De Boer, ooit bij Ajax zonder voetbaltegenspoed gevormd onder de vleugels van Louis van Gaal en er nooit los van gekomen. Een uitval van de tegenstander, een doelpunt – dat dit kón gebeuren, las je in het gezicht van De Boer, zoals destijds ook in dat van Blind.

Wijnaldum en Depay leidend? Dan zit je niet in je beste fase

Het is dus nog steeds De Boers achilleshiel. Maar nu de andere kant: de spelers. Ik hoor en lees maar dat Georginio Wijnaldum en Memphis Depay de belangrijkste spelers van Oranje zijn, en ze zullen dat zelf graag geloven. De Boer zou moeten luisteren naar waar ze graag spelen en ze daar dan neerzetten.

Ik heb mooie Oranje-tijden van nabij mogen meemaken, tijden van begaafde middenvelders en knoerten van spitsen. Als dan de middenvelder Wijnaldum (zeker nuttig, niet bijzonder natuurlijk) en de spits Depay (of nee: de aanvaller die zelf zo graag spits wil zijn) je leidende of belangrijkste spelers moeten zijn, zit je niet in de beste fase van je bestaan, om het maar zo te zeggen.

Ja, Frank de Boer praat niet makkelijk; en ja, je zult Grootebroek altijd in hem zien doorschemeren; en nee, hem ter verdediging steeds maar een bovenste beste vent noemen, helpt hem natuurlijk ook niet. Maar praat voor de balans in de beeldvorming spelers dan ook niet aan dat ze iets zijn wat ze niet kunnen zijn.

Het is in deze tijden een veel te suf standpunt, maar zoals Frank de Boer geen toptrainer is, zo zijn zijn spelers geen topspelers – meer is er niet van te maken.