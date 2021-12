Zo verfrissend vinden ze Max Verstappen niet meer in het buitenland

Zoals de strijd op het asfalt tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton verhardt, zo verscherpt ook het debat daarnaast. In de aanloop naar de laatste race van het Formule 1-seizoen, zondag in Abu Dhabi, lopen de meningen over met name de Nederlander steeds verder uiteen. Zijn aanvankelijk als verfrissend ervaren aanvallende rijstijl wordt in het buitenland kritischer bekeken. Rijdt Verstappen te agressief?

De Duitse krant Bild spreekt na het laatste duel in Djedda van ‘een oorlog om de wereldtitel in de woestijn’. “Zo vuil is het nog nooit geweest in de WK-strijd.” Het Spaanse Marca vindt dat Verstappen afgelopen zondag tijdens de grand prix van Saudi-Arabië ‘een verregaande onsportiviteit in het duel tentoonspreidde’. Het Franse dagblad L’Equipe noemt zijn verdedigende acties onreglementair en de grootste sportkrant van Italië, La Gazzetta Dello Sport, typeert de rivaliteit tussen uitdager Verstappen en regerend kampioen Hamilton als een klassieker: ‘gevechten bij 300 kilometer per uur, touchés en controverses, woede en inhaalacties’.

Vijftig chaotische ronden

Op het nieuwe en uitdagende Djedda Corniche Circuit raakten de twee kemphanen elkaar meerdere keren. De commentator op de Britse zender Sky Sports omschreef de vijftig chaotische ronden van de stratenrace als ‘het meest controversiële hoofdstuk van de epische titelstrijd’. “Hoewel ze ditmaal, in tegenstelling tot eerder in Silverstone en Monza, wel de finish haalden, heeft het geresulteerd in nog meer animositeit tussen de twee.”

Verstappen werd zondag door de wedstrijdleiding twee keer als schuldige aangewezen voor botsingen. Hij kreeg 5 strafseconden voor het afsnijden van een bocht en 10 strafseconden omdat hij erg hard remde. Desondanks eindigde hij als tweede, zijn Britse rivaal als eerste. Op het erepodium negeerden ze elkaar opzichtig. Met een gelijk puntenaantal (369,5) beginnen ze komend weekend aan de slotrace.

Volgens het Britse tabloid The Sun doet de huidige titelstrijd denken aan ‘klassieke veldslagen uit het verleden’. “We hebben dit seizoen niet alleen twee zeer toegewijde coureurs gezien. Dit is ook het jaar van de beschuldigingen, de vuile trucs en de straffen.” De krant refereert aan Ayrton Senna versus Alain Prost en Michael Schumacher tegen Damon Hill.

Verstappen en Hamilton raakten elkaar twee keer in Djedda.

‘Max rijdt zonder compromissen’

In 1994 werd Hill in de slotrace aangereden door Schumacher, toen hij de Duitser binnendoor wilde passeren. Beide coureurs vielen uit en Schumacher pakte met één punt verschil zijn eerste wereldtitel. Anno 2021 ziet Hill overeenkomsten tussen de rijstijl van zijn concurrent en die van zijn landgenoot Hamilton. “Er zijn coureurs die zonder compromissen rijden. Ik denk dat Max daar één van is. Hij heeft veel kwaliteiten, hij rijdt briljant en het is opwindend om naar te kijken. Hij rijdt op de limiet. Ik denk dat Lewis, die daarmee moet dealen, nu heel voorzichtig is. Hij is niet geïntimideerd, maar wel op zijn hoede voor Max. En waarschijnlijk terecht.”

Andere voormalige Formule 1-rijders vinden dat Verstappen in Saudi-Arabië te ver ging. Martin Brundle bijvoorbeeld. “Ik heb geen problemen met stevige duels, maar er is een verschil tussen vastberaden, pittig racen en wat Max in Djedda deed. Dat was gewoon te veel. Ik heb altijd genoten van zijn gevoel en controle achter het stuur. Het maakt me verdrietig dat hij zijn toevlucht neemt tot dergelijke tactieken. Hij is beter dan dat.” Johnny Herbert is die mening ook toegedaan. “Dit zorgt een beetje voor een nare smaak in de mond.”

Hamilton viert zijn overwiining in Saudi-Arabië, Verstappen moet genoegen nemen met plek twee. Beeld AFP

‘Er zijn coureurs die denken dat de regels niet voor hen gelden’

Hamilton benadrukte na de race dat hij had geprobeerd om netjes te rijden. De zevenvoudig wereldkampioen stelde dat hij in zijn leven al tegen heel wat coureurs had gereden, met verschillende karakters. “Er zijn er een paar die over de grens gaan. Max is er daar zeker een van. Die denken dat de regels niet voor hen gelden.” De sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, deelde complimenten aan Hamilton uit. “Hij hield het hoofd koel in het heetst van de strijd.”

De vroegere baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, vindt juist dat Hamilton en Mercedes niet eerlijk handelen. Vooral als de wagens stilstaan. Volgens hem wordt de Nederlander van Red Bull gepest door zijn concurrenten en heeft dat ‘psychologische spel’ invloed gehad op de titelstrijd. “Ze zijn Max steeds aan het onderuithalen. Hij is een kind in vergelijking met Lewis, die bovendien een enorme publiciteitscampagne achter zich heeft staan.”

