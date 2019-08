Zo simpel is het niet voor Ajax

Belachelijk. Idioterie. Crazy. Ajax-trainer Erik ten Hag had de voorbije maanden al in niet mis te verstane bewoordingen zijn onvrede uitgesproken over de aanloop naar het eerste competitieduel bij Vitesse, waar Ajax zaterdagavond niet verder kwam dan een gelijkspel (2-2).

Zijn elftal kende een rommelige voorbereiding. Nieuwe spelers, vertrekkende spelers (zie kader) en spelers die vanwege interlandverplichtingen in de Nations League, Copa América of Afrika Cup later instroomden. De Braziliaan Neres, die op 7 juli de Copa América won met zijn vaderland, zorgde er afgelopen dinsdag pas voor dat Ten Hag eindelijk met een complete selectie kon trainen.

Dus ja, wat viel er zaterdagavond van Ajax te verwachten in een – vanwege de vakanties – matig gevuld Gelredome? De Amsterdammers speelden daar voor het eerst in de door Ten Hag beoogde samenstelling. Schuurs, vorig seizoen nog actief in Jong Ajax, vormde tegen Vitesse een verdedigingsduo met de Mexicaan Martinez, die pas vrijdag – nadat hij op en neer was gevlogen naar Mexico om zijn werkvergunning in orde te maken – aansloot bij de groep. Veltman (rechts) en Tagliafico (links) flankeerden hen.

Wennen aan elkaar

De voornaamste wijziging betrof het middenveld. Blind, vorig seizoen nog centrumverdediger naast De Ligt (vertrokken naar Juventus), speelt nu voor de laatste linie, waar voor de zomer nog Frenkie de Jong (naar FC Barcelona) acteerde. “Ik moet er weer aan wennen, automatismen vinden”, zei Blind zaterdagavond in de catacomben van het stadion. “Dat heeft tijd nodig. We zullen gewoon moeten wennen aan elkaar.”

Blind (29), een van de ervaren spelers bij Ajax, weet hoe lastig deze fase van het seizoen is. Het publiek, verwend door de successen van vorig seizoen – Ajax werd landskampioen, won de KNVB-beker en bereikte de halve finale van de Champions League – verwacht dat de heerschappij van Ajax zomaar even vervolgd wordt, terwijl het teamproces weer helemaal opnieuw begint.

Blind, lachend: “Ik heb gelezen dat we dit jaar met twee vingers in ons neus kampioen worden.” Serieus vervolgend: “Ik weet dat het zo makkelijk niet gaat. We zullen elke wedstrijd op ons best moeten zijn en de wil om te winnen moeten tonen. We kunnen niet te makkelijk denken over welke wedstrijd dan ook. Vandaag (zaterdag, red.) zegt genoeg.”

Ajax begon, zoals te verwachten viel, onwennig aan de seizoensouverture in Arnhem. Bero (via de benen van Schuurs) schoot Vitesse binnen het kwartier op voorsprong, waarna Ajax na een half uur gelijkmaakte: Van de Beek rondde af na terugleggen van Ziyech.

Vooral defensief valt er nog veel te verbeteren, zag Ten Hag. Oud-Ajacied Bazoer (harde schuiver) kon na rust ongehinderd de 2-1 binnenschieten, waarna Linssen een opgelegde kans kreeg op een ruimere marge voor de Arnhemmers. Die kwam er niet. Het was een kwestie van tijd voordat Ajax dat zou afstraffen. Niet de nieuwe middenvelder Marin (gekocht van Standard Luik), niet Ziyech, niet Dolberg, maar Tadic verzilverde uiteindelijk een van de vele kansen op de gelijkmaker voor Ajax.

Het ontbrak aan rendement, oordeelde Ten Hag na afloop. Dat was verklaarbaar, vond hij. Een voetballer die twee weken geleden nog op een strandbedje lag, is nu niet ineens scherp voor het doel. En fit evenmin. Blind erkende, net als andere spelers, ‘kapot’ te zijn na het duel bij Vitesse.

De Ajacieden moesten diep gaan in het Gelredome. Tijd om te herstellen is er amper. Dsindagavond speelt Ajax in Griekenland tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.