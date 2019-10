Zo lelijk kan Oranje er óók uitzien, als het niet kan counteren

Toch iets om op te slaan

Nee, het EK is niet meer te missen. Na de doffe 1-2 zege van zondagavond bij Wit-Rusland heeft Oranje drie punten voorsprong op Noord-Ierland. Een gelijkspel bij de Noord-Ieren, volgende maand in de voorlaatste speelronde, volstaat al voor kwalificatie. Met een thuiswedstrijd tegen Estland in de slotronde – Noord-Ierland speelt dan bij Duitsland – zou uiteindelijk ook een nederlaag met één doelpunt verschil in Belfast voldoende kunnen blijken.

Voor diepgaande sportieve oordelen leende de cyclus van de afgelopen dagen zich verder niet, daar waren het de wedstrijden niet voor. Nee, Oranje speelde donderdag niet goed tegen Noord-Ierland (3-1), maar zo vreemd was dat niet. Van spelers van Ajax kon je na zeges dit jaar op Real Madrid en Valencia horen dat ze graag tegen Spaanse ploegen spelen. Die willen zelf ook voetballen en geven daarmee ruimte. Noord-Ierland kwam donderdag met ouderwetse mandekking op spelmaker Frenkie de Jong.

Daarvan rukten hij en Oranje zich maar moeizaam los. ,,Maar ik kan me niet voorstellen dat veel meer landen dat zo doen’’, zei bondscoach Koeman. Zo is het natuurlijk ook. Straks op het EK, zeker in de latere stadia, zal de tegenstand anders zijn, minder verstikkend. Er is weinig reden om aan dit soort altijd ondankbare wedstrijden zwaar te tillen.

Toch bleef één dingetje hangen. Spits Depay trok na de 3-1 in de slotminuut bij het juichen zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Dat was onprofessioneel, egocentrisch en overdreven, na zo’n doelpunt in zo’n wedstrijd. De spelers van Oranje, Depay voorop, hebben de mond vol van teamgeest. Hier stelde Depay zichzelf centraal in plaats van Frenkie de Jong te bedanken, de speler die het doelpunt met een ren over het middenveld grotendeels had geregisseerd. Iets om toch in het achterhoofd op te slaan.

17 miljoen bondscoaches

Je hoorde er weinig over. Bij de NOS mocht Depay – hij heeft een grote tatoeage van een leeuw op zijn rug – lachend zeggen dat je af en toe de leeuw moet laten zien. Toen bleek dat Depay vanwege een blessure niet tegen Wit-Rusland kon spelen, werd bondscoach Koeman voorgehouden dat dit een streep door de rekening was. Ja, in zeven interlands scoorde Depay dit kalenderjaar zes keer en gaf hij acht assists.

Koeman zei het juiste voor het teamproces: dat hij ook andere goede spelers heeft. Depay voelt zich lekker bij Oranje sinds hij daar de eerste aanvaller in rang is. Koeman doet er zijn voordeel mee, maar hij moet ervoor waken dat de status van Depay bij Oranje tot een onaantastbare wordt opgepompt – met bij zo’n speler mogelijk alle gevolgen van dien. Zie al wat er bij een doelpuntje tegen Noord-Ierland gebeurt.

Het is een nieuwe fase, nu het (ook met Nederlandse clubs) zo goed gaat, nu Koeman meer keuze heeft. De 17 miljoen bondscoaches roeren zich, dan de ene speler naar voren schuivend, dan de andere. De afgelopen dagen ging het vooral over Ajax-middenvelder Van de Beek. Die kón toch niet meer gepasseerd worden? Koeman deed het tegen Noord-Ierland nog wel, en zo raar was dat werkelijk niet. Diepgang, Van de Beeks grootste wapen, was in de volle Noord-Ierse linies nauwelijks mogelijk.

Veel beter was het niet

Zondag, in Minsk, was Van de Beek wel opgesteld. Koeman had ook Veltman, Malen en Promes als nieuwe spelers opgenomen in de opstelling, zoals hij het team ook in de vorige cyclus (tegen Duitsland en Estland) had willen verfrissen. Heel soms laat hij iets van irritatie blijken over al die meningen, maar Koeman is er natuurlijk wel tegen bestand.

Zijn keuzes waren logisch. Hij wilde vooral op het middenveld beter, soepeler voetbal dan donderdag, waarbij aangetekend zij dat niet alleen de nu gepasseerde De Roon er toen op kon worden aangekeken, maar de lange tijd tamelijk apathische Frenkie de Jong bijvoorbeeld evenzeer.

Koeman had de 17 miljoen bondscoaches donderdag voorgehouden dat één andere speler – Van de Beek op het middenveld, bedoelde hij – geen ander beeld zou hebben gegeven. Dat bleek zondag. Veel beter was het vaak slordige veldspel in de eerste helft tegen Wit-Rusland al niet eens. Dit was opnieuw iets anders dan een wedstrijd als vorige maand tegen Duitsland (2-4). Dan kan Oranje gaandeweg counteren, met spelers die daar sterk in zijn. Dan kan het er mooi uitzien.

Door twee oprispingen voor rust van Wijnaldum, een kopbal (0-1) en een strak schot in de bovenhoek (0-2), leek het makkelijker te kunnen gaan dan donderdag. Maar nee, Wit-Rusland scoorde zelfs, met een kopbal van Dragun in de rug van aanvoerder Van Dijk (1-2). Ja, zoals in de cyclus van de afgelopen dagen, met de opnieuw onzekere De Ligt, zo kan Oranje er ook uitzien, wie er ook op het veld staan.

Wit-Rusland kreeg kansjes. Koeman zag zich genoodzaakt te corrigeren, met De Roon, jawel, voor Van de Beek. Veelzeggend, zo'n ingreep in zo'n wedstrijd. De 17 miljoen bondscoaches kunnen zeggen wat ze willen, je hoeft Ronald Koeman niet te vertellen dat bij dit Oranje, gegroeid of niet, iets met een vingerknip niet zomaar te sturen of te veranderen is.

