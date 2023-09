Zo krijgen criminele sponsors Nederlandse amateurclubs in hun greep

Voetbalverenigingen hebben een blinde vlek voor de gevaren van crimineel ondermijnend gedrag: eerste signalen worden gebagatelliseerd en de ernst van het probleem in het amateurvoetbal wordt ontkend. Ook heerst er bij de clubs een zwijgcultuur over het betalings- en beloningssysteem. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat maandag wordt gepubliceerd.

Voor het eerst is in kaart gebracht wat sportverenigingen zo kwetsbaar maakt voor ondermijning door grote en soms criminele sponsoren. Het ethisch klimaat is permissief van aard: de suikeroom van even verderop wordt met open armen ontvangen, zonder vragen te stellen over de herkomst van zijn geld of voorwaarden bij zijn bemoeienis. “De sterke gerichtheid op promotie en prestatie van het eerste team speelt daar een belangrijke rol bij”, zegt hoofdonderzoeker Inge Claringbould.

Eén op de acht clubs

Eerdere wetenschappelijke studies hadden veelal een inventariserend karakter en een juridische insteek, dus gericht op de geldverstrekker en niet de ontvanger. Het Mulier Instituut becijferde in 2020 dat één op de acht sportverenigingen (dus niet alleen voetbal) te maken hadden ‘met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging’. In het rapport Een sluipend proces staan geen nieuwe cijfers over de omvang van het probleem, maar wordt inzicht gegeven in ‘het proces van criminalisering van sportclubs’.

“De focus van ons onderzoek was niet zozeer het gedrag van de crimineel, maar de inbedding ervan. Wat zijn de manden waarin zo’n rotte appel terechtkomt?”, legt Claringbould uit. “Zonder dat bestuurders het zich bewust zijn, kunnen sportclubs in een onomkeerbaar proces terechtkomen waarin een grote, criminele sponsor steeds meer zeggenschap krijgt en de afhankelijkheid van die geldschieter zodanig toeneemt dat het de democratische grondslag van een vereniging ondermijnt. Zo’n vereniging komt dan in een zeer kwetsbare positie terecht, omdat ze niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen zonder die ene sponsor.”

Het vierde voetbalelftal van RKVV DESO tijdens de warming-up. Beeld Ton Toemen

Het begint vaak met bescheiden bedragen. Niets aan de hand toch? Een sponsor die zegt: we stoppen er een paar duizend euro in, trekken wat spelers aan en kijken of we van de vierde in de derde klasse kunnen komen. Maar na de promotie lonkt de tweede klasse, alleen daarvoor zijn wel grotere bedragen nodig. “Zo zie je binnen een paar jaar de geldstromen aanzienlijk toenemen, net als de schimmige betalingsconstructies.”

Contant toeschuiven

Sommige spelers krijgen netjes een contract, maar kunnen dan meer verdienen door op papier in dienst te komen van een sponsor. Of ze ontvangen extra vergoedingen voor de reiskosten of krijgen onder de tafel nog wat contant toegeschoven. “Dat soort betalingen hoeft niet crimineel te zijn, maar het creëert wel een cultuur waarin het makkelijk is om geld wit te wassen en dat maakt sportverenigingen weer interessant voor criminelen.”

De onderzoekers onderscheiden twee soorten criminele investeerders. De ondernemers zonder strafblad die zich desalniettemin illegaal gedragen, bijvoorbeeld door onrechtmatige betalingen. En mensen met een criminele achtergrond die hun geld al dan niet op een legale wijze in de club stoppen en zo aanzien verwerven in de lokale gemeenschap. “Dat noemen we de dure schouderklopjes.”

Een belangrijke verklaring voor de kwetsbaarheid van verenigingen is de prestatiegerichtheid in combinatie met het geld dat ook op amateurniveau in het voetbal omgaat. Daarbij zijn het organisaties die door vrijwilligers worden gerund en die anno 2023 veelal financiële zorgen hebben. Dat maakt het onderzoek misschien wel urgenter dan ooit, gelet op de stijgende energiekosten, de terugloop in ledenaantallen en de coronaperiode die sommige clubs aan het wankelen heeft gebracht.

De lokale gemeenschap op afstand

De gevolgen van criminele ondermijning kunnen verstrekkend zijn, weet Claringbould. De vereniging kan in meerdere opzichten uit balans raken. Niet langer bepalen leden de koers, maar die ene suikeroom. De prestatiegerichtheid rond het eerste elftal – statusverhogend natuurlijk – kan ten koste gaan van de verbinding met de eigen jeugd, die minder doorstroommogelijkheden heeft, en daarmee ook de lokale gemeenschap op afstand zetten.

“Je ziet dat spelers die worden aangekocht, gaan clubhoppen. Als ze elders meer kunnen verdienen, zijn ze meteen weg. Er is geen connectie meer met de buurt, terwijl de maatschappelijke waarde van een sportvereniging juist de integrerende functie binnen de samenleving is.”

“Zo ontwricht het een club. Je wil dat jongeren die anders misschien op straat zwerven lekker gaan sporten en verbinding voelen. Op het moment dat er sprake is van veel te hoge betalingen, krijg je een ongewenste dynamiek. Spelers uit het eerste team die met veel te dure auto’s aankomen, jonge sporters die dat ook willen. Het sociale verband binnen een vereniging verandert.”

Integriteit van de sport

Daarbij zorgt het voor competitievervalsing, voor oneigenlijke concurrentie ten opzichte van clubs die zich wel aan de maximale spelersvergoeding houden. “Dat vormt een bedreiging voor de integriteit van de sport.”

De zwijgcultuur houdt het systeem in stand. Tegengeluiden worden weggewerkt, heeft Claringbould ontdekt. Ergens is het ook wel voorstelbaar volgens haar. Als het eerste van jouw club het opeens fantastisch doet, is het voor een voorzitter of penningmeester aanlokkelijk om kanttekeningen weg te wuiven. Vergeten we de jeugd niet? Is het wel goed om spelers te betalen of moeten we niet lager inzetten? ‘Nee, we gaan juist zo lekker.’

“Wat ik interessant vind, is dat bestuurders zich geen moment gerealiseerd hebben dat ze op deze manier bijdragen aan het creëren van een klimaat waarin je als club kwetsbaar wordt voor ondermijning. Ook de spelers wijzen iedere vorm van verantwoordelijkheid af: ‘ik kom om te voetballen en ja, contante betalingen komen eigenlijk wel goed uit want dan hoef ik er geen belasting over te betalen’. Het is opvallend hoe verschillende partijen niet kritisch kunnen reflecteren op hun eigen rol.”

Alarmbellen niet willen horen

Zelfs als een sponsor verdacht wordt van foute praktijken, dan nog willen bestuurders de alarmbellen niet horen. ‘Hij is nog nooit veroordeeld, dus waarom zouden we afstand nemen?’

Claringbould en haar collega’s stuitten bij hun onderzoek wel op de zwijgcultuur. Uiteindelijk spraken ze – buiten oriënterende gesprekken met politie, gemeenten en voetbalbond KNVB – met vier (ex-)bestuurders, twee trainers, één ouder en twaalf spelers uit de tweede en derde divisie.

Uit die interviews blijkt dat de oplossing niet ligt in louter strengere regels of scherpere controle op financiële stromen. De primaire reactie van verenigingen en sporters is dan immers niet: ‘daar zit wat in, dit is niet meer waar sport voor bedoeld is, we moeten gewoon voor onze lol gaan spelen’. Nee, ze gaan meteen nadenken over hoe ze die regels kunnen omzeilen.

Kan dit ons overkomen?

“Wat er vooral moet gebeuren, is dit onderwerp bespreekbaar maken binnen verenigingen. Neem een casus uit ons rapport en praat daarover. Welke signalen herkennen we? Kan dit ons overkomen? Zo kun je het eigen professionele niveau verhogen en vervolgens alerter handelen. Ik zeg niet dat regels onnodig zijn, maar je zou ze niet moeten instellen zonder die maatschappelijke discussie te voeren. Is dit nou waar de amateursport voor bedoeld is?”

