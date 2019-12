Zo groot zijn de Olympische Spelen niet voor elke sporter

Kiki Bertens trouwde afgelopen maand en vierde dinsdag haar 28ste verjaardag. Genoeg feestelijkheden, maar daar ging het nieuws deze week niet over. Dat ging vooral over haar voorwaarden om mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar en vooral over de vraag of daar financiële compensatie tegenover staat.

Een van de kwalificatie-eisen is dat Bertens voor haar land uitkomt. Dat moet ze dan doen bij de Fed Cup-wedstrijden van Nederland, in februari tegen Wit-Rusland in Den Haag. Wint Oranje dat treffen, dan volgt een finaletoernooi in Boedapest. De theorie van Bertens, waarover de Volkskrant vrijdag schreef, is dat ze veel toernooien mist als ze aan die eis voldoet. En dat betekent ook veel gemiste euro’s aan prijzengeld. In de Volkskrant schatte Bertens haar verlies op zeker 80.000 euro.

Ze had nooit gezegd dat ze geld wilde

Bertens voelde zich genoodzaakt te reageren in een lange Instagram-post. Ze had ‘Nooit’ (met hoofdletter n) gezegd dat ze geld wilde voor deelname aan de Spelen. Wel zei ze dat het verstandig is om vóór de Fed Cup enkele toernooien te laten schieten, zodat ze fit blijft. Dat gaat wel ten koste van haar punten en geld.

Los van het geld speelt er voor Bertens nog een andere gedachte mee. Voor een tennisser zijn de Olympische Spelen eenvoudigweg niet zo belangrijk. Grandslamtoernooien zijn lucratiever, in de tenniswereld prestigieuzer en er zijn punten voor de ranglijst te verdienen. Op de Spelen wordt niet om geld of punten gespeeld. Alleen om keiharde medailles. Voor sommigen zijn die meer waard dan voor anderen.

Niet alleen in de tenniswereld wordt zo naar de Spelen gekeken. Ook vanuit de golfwereld kwam kritiek, toen de sport drie jaar geleden in Rio de Janeiro na 112 jaar opnieuw werd geïntroduceerd. Atleten zelf, golfers die hoog op de ranking stonden, deden niet mee. Daardoor werd het toernooi wat uitslag betreft gedevalueerd.

Voor komend jaar lijkt wel een kleine kentering zichtbaar. Toppers als Tiger Woods en Rory McIlroy hebben gezegd hoogstwaarschijnlijk te zullen meedoen in Tokio. Voor Woods is het zelfs een ‘groot doel’ en voor de winnaar van het toernooi in Rio, Justin Rose, is het zelfs het ‘belangrijkste doel’.

Toch blijft het evenement tegenstanders hebben. De Australiër Adam Scott is een van de felste criticasters. De belangrijkste reden voor hem om niet te gaan? Het past niet in zijn agenda. Het toernooi is voor hem te kort na de vierde ‘major’ van het jaar, een van de grootste toernooien in de golfsport.

Skateboarders krijgen een miljoenenpubliek

En dan zijn er ook nog de ‘nieuwe’ olympische sporters. Skateboarders, bijvoorbeeld. Die mogen voor het eerst trucs vertonen op een podium waarop ze nog nooit hebben gestaan. De sport die juist niet mainstream was, krijgt opeens een miljoenenpubliek.

Dat gegeven zorgt juist voor kritiek. De Spelen kunnen de sport veranderen door bepaalde regels voor te schrijven en dat is niet per se goed voor de skatewereld, zei de Nederlandse troef Douwe Macaré vorig jaar in Trouw Macaré. Hij wil zelf wel graag naar Tokio, hij denkt dat juist door professionalisering de skatecultuur verandert. “Skaters zijn heel bang dat hun subcultuur wordt afgepakt”, zei hij.

Macaré gaf een voorbeeld. Iemand die een concurrent een truc ziet doen, kan het eigenlijk niet maken om daarna precies hetzelfde te doen. Zo’n bite, dat doe je als skateboarder niet. Maar om een goede score te bereiken, moet dat misschien op de Spelen wel. Dat zou toch een gekke paradox met zich meebrengen. In een sport waaraan mensen normaal gesproken juist meedoen om het meedoen en niet om te winnen, zouden ze nu ineens winnen boven meedoen moeten stellen.

Drie sporten met een (vooralsnog) moeizame verhouding met de Spelen

1. Tennis

2. Golf

3. Skateboarden

In de rubriek Vak T beschouwen sportredacteuren Fred Buddenberg, Naïm Derbali en Kick Hommes het sportnieuws uit de losse pols. Tips? Mail sport@trouw.nl.